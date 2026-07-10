Tuyến tàu Việt Nam dài 1.725 km được tạp chí Mỹ xếp vào nhóm 'đẹp nhất thế giới': 30 giờ di chuyển toàn hành trình, mỗi ngày có 6 chuyến

Ngày 5/7, tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure đánh giá tuyến đường sắt Bắc - Nam của Việt Nam là một trong những hành trình tàu hỏa ngắm cảnh đẹp nhất thế giới. Đây là trải nghiêm không nên bỏ lỡ đối với những du khách yêu du lịch bằng đường sắt và khám phá cảnh quan thiên nhiên.

Được biết đến với tên gọi tàu Thống Nhất, tuyến đường sắt dài khoảng 1.725 km kết nối Hà Nội và TP.HCM, đưa hành khách đi qua hàng loạt điểm đến nổi tiếng cùng những cung đường ven biển được đánh giá là đẹp bậc nhất Đông Nam Á.

Theo Travel + Leisure, hiện mỗi ngày có 6 chuyến tàu chạy theo cả hai chiều Bắc - Nam. Hành khách có thể đặt vé trực tiếp qua Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoặc các nền tảng đặt vé quốc tế. Do nhu cầu lớn, du khách được khuyến nghị đặt vé sớm, đặc biệt vào mùa cao điểm du lịch.

Toàn bộ hành trình kéo dài hơn 30 giờ, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như Huế, Đà Nẵng và Nha Trang. Trong suốt chuyến đi, hành khách có cơ hội chiêm ngưỡng những cánh đồng lúa, làng quê yên bình cùng các cung đường ven biển tuyệt đẹp.

Những điểm dừng được khuyến khích trên hành trình di chuyển

Tạp chí Mỹ cũng gợi ý du khách không nhất thiết phải đi hết tuyến trong một lần. Vé được bán theo từng chặng, cho phép hành khách linh hoạt dừng chân tại các điểm đến để khám phá trước khi tiếp tục hành trình.

Điểm khởi đầu được gợi ý là Hà Nội. Trước khi lên tàu, du khách nên dành vài ngày khám phá phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thưởng thức chả cá và lựa chọn lưu trú tại những khách sạn mang đậm dấu ấn kiến trúc, lịch sử.

Sau chuyến tàu đêm, Huế là điểm dừng tiếp theo. Adam Sebba, CEO công ty du lịch cao cấp The Luminaire nhận định Hoàng thành Huế là "một báu vật chưa được đánh giá đúng của châu Á". Ngoài Đại Nội và hệ thống lăng vua Nguyễn, du khách được khuyên dành thời gian ngồi thuyền trên sông Hương lúc hoàng hôn, thưởng thức bún bò Huế, bánh khoái, cơm hến hoặc trải nghiệm ẩm thực cung đình.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam của Việt Nam là một trong những hành trình tàu hỏa ngắm cảnh đẹp nhất thế giới

Chặng từ Huế đến Đà Nẵng chỉ kéo dài khoảng 2,5 giờ nhưng được xem là đẹp nhất toàn tuyến. Đoàn tàu men theo đèo Hải Vân, một bên là núi, một bên là biển, mang đến khung cảnh ngoạn mục.

Đến Đà Nẵng, du khách có thể nghỉ tại các khu nghỉ dưỡng ven biển hoặc tiếp tục di chuyển khoảng 30 km đến Hội An bằng taxi hay xe công nghệ. Theo gợi ý, thời điểm đẹp nhất để khám phá phố cổ là lúc chạng vạng, khi đèn lồng bắt đầu thắp sáng và lượng khách tham quan ban ngày đã thưa dần.

Rời Đà Nẵng, hành trình tiếp tục đến Nha Trang sau khoảng 7-8 giờ. Nơi đây được miêu tả là "thủ phủ nghỉ dưỡng biển" của Việt Nam với bãi biển dài, nhiều hải sản tươi và các đảo ngoài khơi thích hợp để lặn ngắm san hô, trong đó Hòn Mun là điểm đến nổi bật. Ngoài tắm biển, du khách cũng được gợi ý ghé thăm tháp Bà Ponagar và thưởng thức món bò nướng - một trong những đặc sản nổi tiếng của thành phố.

Chặng cuối từ Nha Trang đến TP.HCM kéo dài khoảng 8-9 giờ. Thành phố được đánh giá gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa kiến trúc thuộc địa Pháp và những công trình hiện đại. Những địa điểm không nên bỏ lỡ gồm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, địa đạo Củ Chi, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Trung tâm. Bên cạnh đó, du khách cũng được khuyến khích thưởng thức ẩm thực Việt, đặc biệt là phở tại những quán lâu năm.

Bên cạnh việc giới thiệu vẻ đẹp của tuyến đường sắt hiện tại, Travel + Leisure cũng nhắc đến dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam của Việt Nam với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 67 tỷ USD. Dự án được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM xuống còn khoảng 5 giờ, dự kiến khởi công vào năm 2027 và hoàn thành vào năm 2035.

Trước khi tuyến đường sắt tốc độ cao đi vào hoạt động, tàu Thống Nhất vẫn là lựa chọn lý tưởng để du khách chậm rãi cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và nhịp sống dọc chiều dài đất nước Việt Nam.

Theo: Tạp chí Travel + Leisure