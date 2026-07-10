Đà Nẵng "gỡ vướng" cho dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thuỷ Tú

Đây không nhiệm vụ then chốt mà còn là nền tảng quan trọng cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố trong giai đoạn tới.

Gỡ vướng cho dự án, khơi thông nguồn lực đất đai, Đà Nẵng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội bằng những hành động cụ thể, quyết liệt.

Mới đây, ngày 07/07/2026, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3007/QĐ-UBND về việc chấp thuận Chủ trương đầu tư để điều chỉnh dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thuỷ Tú (Golden Hills City).

Việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư đánh dấu bước ngoặc quan trọng, chính thức khơi thông nút thắt pháp lý đã tồn đọng, tạo đà để dự án bứt phá trở lại. Đây cũng là động lực mạnh mẽ để dự án bước vào chu kỳ phát triển mới, giúp chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với khách hàng và đối tác, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, hướng tới mục tiêu đưa dự án trở lại vận hành và khai thác kinh doanh một cách bền vững.

Theo đó, dự án được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ khoảng 4.400 tỷ lên gần 15.500 tỷ đồng, điều chỉnh tiến độ thực hiện nhằm phù hợp với quy mô đầu tư mới, tăng diện tích hạ tầng xã hội để đáp ứng tốt nhu cầu cho cư dân dự án. Đây là cột mốc pháp lý quan trọng, khẳng định tính minh bạch và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật trong quá trình triển khai dự án của công ty.

Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục pháp lý dự án, với tinh thần cầu thị, công ty đã và đang tiếp tục ghi nhận đầy đủ mọi ý kiến, kiến nghị của khách hàng để có phương án giải quyết thấu đáo, kịp thời và đảm bảo quyền lợi của khách hàng và đối tác. Với giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đã được cấp, công ty sẽ khẩn trương tổ chức rà soát toàn diện, chủ động liên hệ và giải quyết từng yêu cầu cụ thể và xử lý dứt điểm các yêu cầu tồn đọng của khách hàng, thực hiện trách nhiệm với cam kết kinh doanh.

Song song với việc giải quyết quyền lợi khách hàng, công ty sẽ triển khai các hoạt động kinh doanh, đầu tư đồng bộ các hạ tầng xã hội như: Trường Liên cấp, bênh viện, khu thể thao, trường học các cấp….nhằm đón đầu và phục vụ nhu cầu cho làn sóng người dân di chuyển đến Tây Bắc Đà Nẵng sinh sống và làm việc ngày càng gia tăng, tạo ra những điều kiện sống tốt hơn cho cư dân dự án và khu vực lân cận.

Đặc biệt, công ty cũng sẽ đầu tư và xây dựng 6 toà chung cư kết hợp dịch vụ từ 25-27 tầng với hơn 4000 căn hộ trong thời gian tới với lộ trình phát triển phù hợp. Việc tập trung phát triển các công trình cao tầng với sự đồng bộ về cơ sở vật chất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan môi trường xung quanh sẽ tạo ra một bộ mặt mới chô đô thị, kiến tạo một cú hích về hạ tầng giúp thay đổi diện mạo cho khu vực.

Thêm vào đó dự án Vệt 50m đường Nguyễn Tất Thành nối dài cũng đang được thành phố khẩn trương tháo gỡ. Sau khi hoàn thành, công ty cũng sẽ sớm triển khai đồng bộ các công trình trên đất, liên kết chặt chẽ với dự án Golden Hills City phát triển các tiện ích dịch vụ đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư lớn cho các doanh nghiệp và thương hiệu mới tại thị trường Tây Bắc Đà Nẵng. Qua đó tạo nên một đại đô thị vệ tinh hiện đại bổ trợ cho các công trình trọng điểm tại khu vực như Khu thương mại tự do, Cảng Liên Chiểu, Khu CNTT tập trung, khu CNC, góp phần tạo nên cực phát triển mới tại đây, cùng thành phố thu hút dòng vốn đến với địa phương.

Có thể nói, việc gỡ vướng thành công cho dự án giúp công ty đóng góp vào bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của kinh tế thành phố thông qua việc tạo ra các sản phẩm bất động sản chất lượng, thu hút đầu tư, tạo việc làm và gia tăng giá trị cho hạ tầng đô thị địa phương. Không những thế, việc này còn giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư và góp phần lan tỏa hiệu ứng tích cực, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.



