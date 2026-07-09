Đèo Cả nghiên cứu xây hầm xuyên núi dài gần 19km kết nối Phú Thọ - Thái Nguyên - Hà Nội, phấn đấu khởi công ngay năm sau

Ngày 8/7, UBND tỉnh Thái Nguyên đã làm việc với Tập đoàn Đèo Cả về phương án đầu tư đường hầm kết nối Phú Thọ - Thái Nguyên - Hà Nội.

Theo phương án đề xuất, tuyến đường hầm kết nối Phú Thọ - Thái Nguyên - Hà Nội có chiều dài gần 19 km. Trong đó, có 2 km đường hầm xuyên núi, kết nối sườn Tây sang sườn Đông Tam Đảo đi Hà Nội (từ xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ đến xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên gần khu vực hồ Núi Cốc).

Tập đoàn Đèo Cả sẽ chuẩn bị các thủ tục liên quan, phấn đấu trình phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2026, hướng tới khởi công dự án vào năm 2027.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, đây là thời điểm thuận lợi để triển khai quy hoạch tỉnh, trong đó tuyến đường hầm kết nối sẽ tạo đột phá mạnh mẽ về không gian phát triển, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên)

Ông Vương Quốc Tuấn đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và uy tín của Tập đoàn Đèo Cả trong đầu tư, thi công các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm trên cả nước; đồng thời bày tỏ tin tưởng, với năng lực đã được khẳng định, Tập đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh để nghiên cứu, triển khai Dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, góp phần tạo động lực phát triển mới cho Thái Nguyên và tăng cường liên kết vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Xây dựng làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Đèo Cả khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết ngay sau cuộc họp; hoàn thiện hồ sơ, nội dung để UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến về hướng tuyến, phương thức đầu tư và lộ trình thực hiện Dự án.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ chủ động làm việc với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương liên quan để thống nhất các nội dung, đẩy nhanh quá trình chuẩn bị đầu tư, tạo điều kiện triển khai Dự án trong thời gian sớm nhất.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh, tuyến đường hầm kết nối Phú Thọ - Thái Nguyên - Hà Nội không chỉ là một dự án hạ tầng giao thông mà còn là động lực mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương trong khu vực, thúc đẩy liên kết vùng.

Theo ông, "con đường vàng sẽ tạo ra những giá trị vàng" góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các địa phương và tạo động lực tăng trưởng bền vững trong tương lai. Tập đoàn sẽ phối hợp với địa phương thực hiện các nhiệm vụ để Dự án sớm được triển khai. Đồng thời, Tập đoàn sẽ đồng hành cùng tỉnh trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm quản lý Dự án và ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý các công trình hạ tầng.