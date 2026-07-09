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Sắp xây cầu Phú Mỹ 2 kết nối TPHCM với sân bay Long Thành

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Công trình cầu Phú Mỹ 2 kết nối đường Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM) với đường Nguyễn Ái Quốc (TP Đồng Nai) có chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3km, quy mô 8 làn xe.

UBND TP Đồng Nai vừa trình HĐND thành phố phương án đầu tư dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa TP Đồng Nai và TPHCM.

Sắp xây cầu Phú Mỹ 2 kết nối TPHCM với sân bay Long Thành- Ảnh 1.

Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2 nối Đồng Nai và TPHCM (ảnh: Tedi)

Cầu Phú Mỹ 2 đi qua địa bàn hai địa phương, trong đó UBND TPHCM là cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2, còn UBND TP Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối từ cầu đến đường Nguyễn Ái Quốc (đường 25C - kết nối trực tiếp vào sân bay Long Thành).

Dự án có điểm đầu tại đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM) và điểm cuối kết nối với đường Nguyễn Ái Quốc (25C) thuộc TP Đồng Nai. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3km, trong đó đoạn qua TPHCM dài khoảng 4,6km, đoạn qua TP Đồng Nai dài khoảng 1,7km.

Theo quy hoạch, cầu Phú Mỹ 2 được xây dựng với quy mô 8 làn xe, gồm 6 làn ô tô và 2 làn xe hỗn hợp. Hệ thống đường dẫn hai đầu cầu cũng được đầu tư tối thiểu 8 làn xe, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn.

Công trình đi qua địa bàn các phường Phú Thuận, Tân Mỹ, xã Nhà Bè (TPHCM) và phường Nhơn Trạch, các xã Đại Phước, Phước An (TP Đồng Nai).

Sắp xây cầu Phú Mỹ 2 kết nối TPHCM với sân bay Long Thành- Ảnh 2.

Việc xây dựng hàng loạt cây cầu đang từng bước đồng bộ hạ tầng kết nối giữa TPHCM và TP Đồng Nai

Theo phương án đề xuất, nhà đầu tư thực hiện dự án cầu Phú Mỹ 2 sẽ được thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách TPHCM. Đối với đường nối từ cầu đến đường Nguyễn Ái Quốc, việc thanh toán sẽ do TP Đồng Nai thực hiện bằng quỹ đất, ngân sách địa phương hoặc kết hợp cả hai hình thức.

Hiện nay, TP Đồng Nai đang và chuẩn bị xây dựng hàng loạt cầu kết nối cả phía Bắc và phía Đông TPHCM, trong đó đáng chú ý là dự án cầu Phước An, cầu Nhơn Trạch, Cầu Cát Lái, cầu Long Hưng...

Theo đại diện UBND TP Đồng Nai, việc đầu tư các công trình giao thông kết nối với TP.HCM là cần thiết nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ, nâng cao năng lực vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho hai địa phương.

Theo Văn Quân

Báo Tiền Phong

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