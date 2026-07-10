Tất cả người dân có ô tô trên cả nước chú ý quy định mới nhất vừa áp dụng

Từ ngày 1/7, quy trình kiểm định phương tiện giao thông tại Việt Nam bước vào giai đoạn số hóa mạnh mẽ với việc áp dụng Thông tư số 30/2026. Thay đổi cốt lõi của quy định mới là cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, đẩy mạnh việc thiết lập hồ sơ điện tử để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Miễn xuất trình giấy tờ bản giấy khi có dữ liệu số

Một trong những cải tiến mang tính đột phá là chủ xe có thể xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc giấy hẹn trả kết quả đăng ký đã được tích hợp trên các ứng dụng định danh điện tử như VNeID hoặc VNeTraffic khi đi đăng kiểm.

Lúc này, các trung tâm đăng kiểm sẽ chủ động truy cập và khai thác dữ liệu trực tuyến được chia sẻ từ cơ quan công an, giúp người dân không còn phải mang theo nhiều loại giấy tờ vật lý.

Đối với những danh mục giấy tờ đã được số hóa và đồng bộ trên Trung tâm dữ liệu quốc gia hoặc hệ thống của các cơ quan quản lý nhà nước, chủ xe cũng được miễn hoàn toàn việc nộp bản cứng. Song song đó, việc thiết lập hồ sơ phương tiện sẽ dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu về xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu do Cục Đăng kiểm Việt Nam quản lý.

Hệ thống phần mềm sẽ tự động khởi tạo một bộ hồ sơ điện tử độc nhất ngay từ lần kiểm định hoặc miễn kiểm định đầu tiên. Toàn bộ quy trình tra cứu, đối soát sau này đều vận hành trên môi trường số, hạn chế tối đa nguy cơ sai sót hoặc trùng lặp thông tin.

Quản lý chặt xe cải tạo và phương tiện bị lỗi nhà sản xuất

Nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật của phương tiện sau khi thay đổi kết cấu và đảm bảo tính minh bạch, Thông tư 30/2026 yêu cầu mọi xe cải tạo bắt buộc phải có:

Bên cạnh các chính sách tạo điều kiện, cơ quan chức năng cũng siết chặt quản lý đối với các phương tiện mất an toàn. Cụ thể, những dòng xe đã có thông báo triệu hồi từ nhà sản xuất do lỗi kỹ thuật nhưng chủ xe chưa mang đi khắc phục sẽ bị từ chối kiểm định. Để được cấp phép lưu hành, chủ xe phải trình văn bản xác nhận đã hoàn thành việc sửa chữa lỗi từ nhà sản xuất hoặc các đại lý ủy quyền chính hãng.

Lần đầu tiên vận hành hệ thống dữ liệu phương tiện vi phạm

Một điểm mới nổi bật khác của Thông tư 30/2026 là việc chính thức xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý phương tiện vi phạm trong hoạt động đăng kiểm. Kể từ ngày 1/7/2026, toàn bộ quy trình kiểm tra thông tin vi phạm của xe sẽ được thực hiện thống nhất trên hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Hệ thống tập trung này sẽ liên tục cập nhật và ghi nhận các trường hợp:

Các trạm đăng kiểm hiện đã được cung cấp công cụ để tra cứu, phát hiện và cập nhật kịp thời các lỗi vi phạm này lên hệ thống, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.