Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cơ quan Thuế có thông báo quan trọng, người nộp thuế thuộc các nhóm sau cần hoàn thành chậm nhất 31/7

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 9/7, Thuế Hà Nội đã có thông báo nhắc nhở một số nhóm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tổ chức và doanh nghiệp về các nội dung cần hoàn thành chậm nhất ngày 31/7/2026.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm

Theo cơ quan Thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2026, có doanh thu thực tế phát sinh tính từ khi bắt đầu hoạt động đến hết ngày 30/6/2026 từ 01 tỷ đồng trở xuống cần thông báo doanh thu thực tế phát sinh. Để kê khai, nhóm người nộp thuế này sử dụng mẫu biểu số 01/TKN-CNKD (TT 50/2026/TT-BTC).

Hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê bất động sản

Chậm nhất ngày 31/7, các hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê bất động sản thuộc nhóm trực tiếp khai thuế; lựa chọn khai thuế hai lần/năm cần thực hiện khai thuế lần thứ nhất.

Người nộp thuế sử dụng mẫu biểu mẫu số 01/BĐS (TT 50/2026/TT-BTC). Trường hợp có nhiều bất động sản cho thuê, cần nộp Bảng kê chi tiết mẫu số 01/BK-BĐS (TT 18/2026/TT-BTC).

Cơ quan Thuế có thông báo quan trọng, người nộp thuế thuộc các nhóm sau cần hoàn thành chậm nhất 31/7- Ảnh 1.

Nguồn: Thuế TP. Hà Nội

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai thuế theo quý

Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai thuế theo quý có doanh thu tự xác định năm 2026 trên 01 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng hoặc mới bắt đầu hoạt động trong 06 tháng đầu năm 2026 và có doanh thu thực tế phát sinh đến 30/06/2026 trên 01 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng cần thực hiện kê khai thuế quý II/2026.

Người nộp thuế thuộc nhóm trên thực hiện kê khai trên mẫu số 01/CNKD (TT 50/2026/TT-BTC).

Tổ chức, doanh nghiệp kê khai thuế theo quý

Đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhóm tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập hoặc có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ năm 2025 từ 50 tỷ đồng trở xuống cần nộp hồ sơ khai thuế quý II/2026. Người nộp thuế thuộc nhóm này sử dụng tờ khai thuế mẫu số 01/GTGT (nếu tính theo phương pháp khấu trừ) hoặc mẫu số 04/GTGT (nếu tính theo phương pháp trực tiếp).

Đối với thuế thu nhập cá nhân (TNCN), toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức có phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cần nộp hồ sơ khai thuế quý II/2026. Người nộp thuế thuộc nhóm này sử dụng tờ khai thuế TNCN mẫu số 05/KK-TNCN (TT80/2021/TT-BTC).

Người nộp thuế có thể thực hiện kê khai điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công ngành Thuế (https://dichvucong.gdt.gov.vn)

Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động có doanh thu năm từ 01 tỷ đồng trở xuống nhưng chưa thực hiện thông báo tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh với cơ quan Thuế cần thực hiện thông báo thông tin với cơ quan Thuế. Người nộp thuế thực hiện khai báo thông tin này qua mẫu biểu số 01/BK-STK (TT18/2026/TT-BTC).

Thuế Hà Nội lưu ý, người nộp thuế cần chủ động rà soát thông tin; xác định đúng trường hợp thuộc diện phải thông báo, kê khai; hoàn thành đúng và đủ quy định chậm nhất ngày 31/07/2026.

Hà Giang

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội: Hơn 75.000 tỷ đồng cải tạo sông Nhuệ

Hà Nội: Hơn 75.000 tỷ đồng cải tạo sông Nhuệ Nổi bật

Động lực nào để kinh tế Việt Nam bứt phá nửa cuối năm?

Động lực nào để kinh tế Việt Nam bứt phá nửa cuối năm? Nổi bật

Hà Nội sẽ chất vấn về úng ngập và thoát nước đô thị

Hà Nội sẽ chất vấn về úng ngập và thoát nước đô thị

14:28 , 10/07/2026
Hạn chót hộ kinh doanh phải khai thông tin thuế quan trọng

Hạn chót hộ kinh doanh phải khai thông tin thuế quan trọng

14:00 , 10/07/2026
Thông báo từ Bộ Công Thương về "đơn quần áo bơi" tại Na Uy khiến doanh nghiệp Việt "đứng ngồi không yên", cộng đồng mạng đồng loạt: "Quá thiết thực!"

Thông báo từ Bộ Công Thương về "đơn quần áo bơi" tại Na Uy khiến doanh nghiệp Việt "đứng ngồi không yên", cộng đồng mạng đồng loạt: "Quá thiết thực!"

13:43 , 10/07/2026
Tất cả người dân có ô tô trên cả nước chú ý quy định mới nhất vừa áp dụng

Tất cả người dân có ô tô trên cả nước chú ý quy định mới nhất vừa áp dụng

13:20 , 10/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên