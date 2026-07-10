Cơ quan Thuế có thông báo quan trọng, người nộp thuế thuộc các nhóm sau cần hoàn thành chậm nhất 31/7

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm



Theo cơ quan Thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2026, có doanh thu thực tế phát sinh tính từ khi bắt đầu hoạt động đến hết ngày 30/6/2026 từ 01 tỷ đồng trở xuống cần thông báo doanh thu thực tế phát sinh. Để kê khai, nhóm người nộp thuế này sử dụng mẫu biểu số 01/TKN-CNKD (TT 50/2026/TT-BTC).

Hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê bất động sản

Chậm nhất ngày 31/7, các hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê bất động sản thuộc nhóm trực tiếp khai thuế; lựa chọn khai thuế hai lần/năm cần thực hiện khai thuế lần thứ nhất.

Người nộp thuế sử dụng mẫu biểu mẫu số 01/BĐS (TT 50/2026/TT-BTC). Trường hợp có nhiều bất động sản cho thuê, cần nộp Bảng kê chi tiết mẫu số 01/BK-BĐS (TT 18/2026/TT-BTC).

Nguồn: Thuế TP. Hà Nội

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai thuế theo quý

Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai thuế theo quý có doanh thu tự xác định năm 2026 trên 01 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng hoặc mới bắt đầu hoạt động trong 06 tháng đầu năm 2026 và có doanh thu thực tế phát sinh đến 30/06/2026 trên 01 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng cần thực hiện kê khai thuế quý II/2026.

Người nộp thuế thuộc nhóm trên thực hiện kê khai trên mẫu số 01/CNKD (TT 50/2026/TT-BTC).

Tổ chức, doanh nghiệp kê khai thuế theo quý

Đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhóm tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập hoặc có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ năm 2025 từ 50 tỷ đồng trở xuống cần nộp hồ sơ khai thuế quý II/2026. Người nộp thuế thuộc nhóm này sử dụng tờ khai thuế mẫu số 01/GTGT (nếu tính theo phương pháp khấu trừ) hoặc mẫu số 04/GTGT (nếu tính theo phương pháp trực tiếp).

Đối với thuế thu nhập cá nhân (TNCN), toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức có phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cần nộp hồ sơ khai thuế quý II/2026. Người nộp thuế thuộc nhóm này sử dụng tờ khai thuế TNCN mẫu số 05/KK-TNCN (TT80/2021/TT-BTC).

Người nộp thuế có thể thực hiện kê khai điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công ngành Thuế ( https://dichvucong.gdt.gov.vn )

Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động có doanh thu năm từ 01 tỷ đồng trở xuống nhưng chưa thực hiện thông báo tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh với cơ quan Thuế cần thực hiện thông báo thông tin với cơ quan Thuế. Người nộp thuế thực hiện khai báo thông tin này qua mẫu biểu số 01/BK-STK (TT18/2026/TT-BTC).

Thuế Hà Nội lưu ý, người nộp thuế cần chủ động rà soát thông tin; xác định đúng trường hợp thuộc diện phải thông báo, kê khai; hoàn thành đúng và đủ quy định chậm nhất ngày 31/07/2026.