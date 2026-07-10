Loạt 'đại bàng' từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... tiếp tục chọn Việt Nam là điểm đến chiến lược

Ngày 10/7, Hội thảo và Triển lãm quốc tế thường niên về khu công nghiệp - Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam - Vietnam Industrial Park Summit 2026 - đã chính thức diễn ra với chủ đề "Phát triển khu công nghiệp Việt Nam gắn với mục tiêu tăng trưởng công nghiệp quốc gia".

Sự kiện do Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương bảo trợ chuyên môn, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Liên Chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam và Công ty Cổ phần IEC Consulting phối hợp tổ chức.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực với chỉ số IIP (chỉ số sản xuất công nghiệp) tăng 10,8% so với cùng kỳ; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,4%, tiếp tục giữ vai trò động lực then chốt của nền kinh tế.

Tuy nhiên, sự chênh lệch về tốc độ tăng trưởng giữa các địa phương, yêu cầu bảo đảm năng lượng, phát triển hạ tầng, thu hút FDI chất lượng cao và chuyển dịch sang mô hình sản xuất xanh – bền vững đang đặt ra những thách thức mới cho hệ thống khu công nghiệp Việt Nam.

Cần chuyển mạnh từ mô hình "khu công nghiệp cung cấp mặt bằng sản xuất" sang mô hình "hệ sinh thái công nghiệp hiện đại"

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ cho rằng thế giới đang chứng kiến những biến động sâu sắc về địa chính trị, kinh tế và công nghệ.

Theo ông Khôi, chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc; xu hướng chuyển dịch đầu tư, phát triển xanh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế tuần hoàn đang định hình mô hình phát triển mới. Đối với Việt Nam, đây vừa là cơ hội lớn, vừa là thách thức lớn.

TS Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

"Muốn công nghiệp phát triển nhanh thì trước hết phải có hệ thống khu công nghiệp hiện đại. Muốn thu hút được các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới thì phải có không gian phát triển tương xứng. Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thì khu công nghiệp không thể chỉ dừng lại ở việc cho thuê đất, mà phải trở thành một hệ sinh thái sản xuất, đổi mới sáng tạo và dịch vụ có chất lượng cao", TS. Nguyễn Văn Khôi nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Khôi chỉ ra rằng hiện nay nhiều khu công nghiệp vẫn phát triển theo mô hình truyền thống; hạ tầng logistics chưa đồng bộ; liên kết với đô thị còn hạn chế; nhà ở công nhân, chuyên gia và các thiết chế xã hội chưa đáp ứng yêu cầu. Trong khi đó, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh còn chậm; chất lượng dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư chưa đồng đều.

Bên cạnh đó, các vấn đề về quỹ đất sạch, giải phóng mặt bằng, giá đất, thủ tục đầu tư vẫn là những điểm nghẽn cần được tháo gỡ. Trong giai đoạn mới cần chuyển mạnh từ mô hình "khu công nghiệp cung cấp mặt bằng sản xuất" sang mô hình "hệ sinh thái công nghiệp hiện đại".

Việt Nam đang trở thành điểm đến đáng chú ý của dòng vốn đầu tư công nghệ cao

Tại sự kiện, TS. Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh về mục tiêu chiến lược là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại.

Đồng thời, xác lập mô hình tăng trưởng mới, tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại Diễn đàn.

Để thực hiện mục tiêu đó, công nghiệp phải tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế, nhưng theo phương thức phát triển mới, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng cao, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đủ năng lực tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

"Khu công nghiệp Việt Nam không thể chỉ là nơi tập trung sản xuất hay cung cấp hạ tầng, mà phải trở thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại; là không gian hội tụ của đổi mới sáng tạo, công nghệ số dựa trên trí tuệ nhân tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao", Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại sự kiện.

Đồng quan điểm, ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, khu công nghiệp, khu kinh tế từ lâu đã trở thành trụ cột quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất.

Hiện nay, khoảng 70-80% tổng vốn FDI đăng ký mới trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được triển khai tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Phần lớn doanh nghiệp FDI cũng đang hoạt động trong các khu vực này, đóng góp khoảng 20% GDP, hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước và tạo việc làm trực tiếp cho gần 3,83 triệu lao động.

Những con số trên cho thấy khu công nghiệp, khu kinh tế tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại sự kiện

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phân tích, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu được tái cấu trúc theo hướng đa dạng hóa, Việt Nam đang trở thành điểm đến đáng chú ý của dòng vốn đầu tư công nghệ cao.

Đến nay, lĩnh vực bán dẫn đã thu hút hơn 14 tỷ USD với trên 240 dự án. Bên cạnh đó, nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo cũng đang được triển khai.

Các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu tiếp tục xem khu công nghiệp Việt Nam là một mắt xích trong chiến lược mở rộng chuỗi cung ứng tại khu vực và trên thế giới.

Trong giai đoạn 2026-2030, khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm trở lên, ông Trần Văn Quân cho rằng hệ thống khu công nghiệp cần tiếp tục được đổi mới theo hướng đồng bộ về quy hoạch và hạ tầng.

Cùng với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, các khu công nghiệp phải nâng cao khả năng tiếp nhận những dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn và đổi mới sáng tạo, đồng thời cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thủ tục hành chính để giữ vững niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.



