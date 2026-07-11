MM Mega Market đề xuất xây dựng trung tâm thương mại quy mô 7.000 m² tại tỉnh Tây Nguyên, phấn đấu khởi công ngay tháng 10

Sáng 10/7, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) về triển khai dự án Trung tâm thương mại, siêu thị tại phường Thống Nhất. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Tại buổi làm việc, bà Trần Kim Nga, Đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH MM Mega Market, cho biết doanh nghiệp là thành viên của Tập đoàn TCC Group - tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh đa ngành.

Theo bà Trần Kim Nga, MM Mega Market hiện vận hành hệ thống trung tâm thương mại và trung tâm phân phối trên toàn quốc, cung ứng hàng hóa cho cả khách hàng doanh nghiệp và người tiêu dùng. Doanh nghiệp đồng thời đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng "Từ Trang trại đến Bàn ăn", hướng đến kiểm soát chất lượng sản phẩm từ khâu sản xuất đến khi phân phối tới người tiêu dùng.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam đề xuất đầu tư dự án Trung tâm thương mại, siêu thị tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai. Theo đề xuất, dự án có quy mô khoảng 7.000 m², trong đó diện tích siêu thị chính khoảng 6.000 m², với tổng mức đầu tư dự kiến từ 300 - 400 tỷ đồng.

Quảng cảnh buổi làm việc (Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai)

Đại diện Công ty bày tỏ cảm ơn lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các sở, ngành đã quan tâm, hỗ trợ trong quá trình khảo sát, tìm hiểu và đề xuất đầu tư dự án. Đồng thời khẳng định quyết tâm triển khai dự án theo đúng tiến độ; cam kết sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, tổ chức thi công và đưa trung tâm thương mại, siêu thị vào hoạt động trong năm 2027.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá khu đất doanh nghiệp đề xuất thực hiện dự án trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất có vị trí thuận lợi, tiềm năng thương mại lớn, phù hợp để đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, siêu thị quy mô lớn. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tạo nguồn thu cho ngân sách và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh Gia Lai sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ quy định của pháp luật để doanh nghiệp triển khai dự án; đồng thời giao các sở, ngành và địa phương liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Phạm Anh Tuấn đề nghị doanh nghiệp khẩn trương hoàn tất các công việc chuẩn bị, phấn đấu khởi công dự án vào đầu tháng 10/2026 và đưa công trình vào hoạt động trong tháng 9/2027. Sau khi dự án hoàn thành, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương để đưa các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, chủ lực của Gia Lai vào hệ thống phân phối của MM Mega Market, qua đó góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy phát triển thương mại bền vững.