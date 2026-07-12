4.600 tỷ nâng cấp đường liên tỉnh Thanh Hóa - Ninh Bình

UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây có quyết định đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 45 (QL) đoạn tiếp giáp tỉnh Ninh Bình nối với trung tâm Thanh Hóa. Công trình có tổng mức đầu tư gần 4.600 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa được giao làm chủ đầu tư.

Tuyến đường nâng cấp, mở rộng dài gần 53km, điểm đầu từ khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa, tương ứng Km8+350 trên tuyến hiện hữu, thuộc địa bàn các xã Phú Lộc và Vân Du; điểm cuối kết nối với nút giao Đại lộ Đông - Tây tại phường Đông Tiến (khoảng Km52+900).

Điểm cuối kết nối với nút giao Đại lộ Đông - Tây tại phường Đông Tiến.

Tuyến đường đi qua các xã: Vân Du, Kim Tân, Vĩnh Lộc, Yên Trường, Yên Định, Định Hòa, Thiệu Hóa, Thiệu Trung và phường Đông Tiến (tỉnh Thanh Hóa).

QL45 sẽ được xây dựng mới hoặc mở rộng theo tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 4 làn xe. Cùng với tuyến chính, hệ thống cầu trên toàn tuyến cũng sẽ được đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng đồng bộ nhằm nâng cao năng lực khai thác.

Để bảo đảm an toàn giao thông và tăng hiệu quả vận hành, hệ thống chiếu sáng hiện đại sẽ được bổ sung tại các nút giao lớn, cầu lớn và các đoạn đi qua khu dân cư.

Dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực vận tải và logistics, tăng cường kết nối giữa Thanh Hóa với Ninh Bình cũng như giữa các khu vực trong tỉnh, đặc biệt là khu vực trung du, miền núi với trung tâm hành chính - kinh tế của địa phương.

Tuyến đường hiện có 2 làn đường, một số vị trí đã xuống cấp trong khi lưu lượng phương tiện đông đúc.

Khi hoàn thành, QL45 sẽ tạo mạng lưới liên thông với nhiều trục giao thông chiến lược gồm cao tốc Bắc - Nam phía Đông, QL1A và đường Hồ Chí Minh. Sự kết nối này được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa và nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống logistics toàn vùng.

Dự án còn được xem là trục động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp - dịch vụ tại khu vực phía Tây Thanh Hóa, tạo điều kiện mở rộng không gian đô thị, thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp và trung tâm logistics trong dài hạn.

QL45 dài khoảng 132 km, nối từ khu vực phố Rịa, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình đến xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, là tuyến giao thông quan trọng kết nối các địa phương phía tây Ninh Bình với khu vực trung tâm và vùng trung du, miền núi Thanh Hóa. Theo ghi nhận, tuyến quốc lộ này hiện có 2 làn xe, nhiều vị trí đã xuống cấp, hư hỏng, từng được sửa chữa, nâng cấp. Đây là tuyến đường huyết mạch nên lưu lượng xe lớn.

Dự án sẽ đi qua xã Thiệu Trung.

Thông tin QL45 được đầu tư gần 4.600 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng khiến người dân các huyện miền núi và trung du Thanh Hóa vui mừng, chờ đón.

Ông Bùi Văn Hoan (trú xã Kim Tân) cho biết, QL45 đi qua các xã Vân Du và Kim Tân, nhưng hiện đường nhỏ hẹp, nhiều chỗ hư hỏng, xuống cấp, khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn.

“Nếu tuyến đường được nâng cấp, mở rộng, việc đi lại giữa miền núi và trung tâm hành chính tỉnh sẽ nhanh và đảm bảo hơn. Đường sá, hạ tầng phát triển cũng sẽ có nhiều dự án, công ty đầu tư vào các xã miền núi, tạo ra công ăn việc làm, tăng thu nhập cho bà con địa phương”, ông Hoan bày tỏ.

Người dân kỳ vọng tuyến đường mở ra cơ hội phát triển mới cho vùng núi Thanh Hóa và các khu vực.

Ông Nguyễn Sỹ Minh - Trưởng phòng Kinh tế xã Vân Du cho hay, xã đã làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa xác định diện tích các loại đất phải GPMB khi triển khai dự án.

“Dự án đi qua xã khoảng 10 km, phần lớn qua đất lâm nghiệp của các nông - lâm trường và một phần diện tích đất ở, đất nông nghiệp của người dân địa phương. Khi dự án triển khai, xã có trách nhiệm phối hợp với Ban giao thông để kiểm kê đất, tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng”, ông Minh thông tin.