Đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh: Càng thi công nhà thầu càng hụt vốn?
Đại diện chủ đầu tư cho biết, mặc dù giá xăng dầu đã giảm so với giai đoạn trước, nhiều loại vật tư chủ lực, đặc biệt là nhựa đường vẫn duy trì ở mức cao, khiến chi phí thi công tăng mạnh: "Càng thi công, nhà thầu càng bị hụt vốn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện dự án".
Dù đang được các nhà thầu tăng tốc thi công trên nhiều mũi, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa vẫn đối mặt nhiều khó khăn do giá vật liệu xây dựng tăng cao, thiếu hụt nhân lực và đã được Bộ Xây dựng gia hạn thời gian hoàn thành đến cuối năm nay.
Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, thời gian qua tiến độ thi công dự án bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan, trong đó đáng chú ý là biến động giá nguyên vật liệu xây dựng.
Đại diện chủ đầu tư cho biết, mặc dù giá xăng dầu đã giảm so với giai đoạn trước, nhiều loại vật tư chủ lực, đặc biệt là nhựa đường, vẫn duy trì ở mức cao, khiến chi phí thi công tăng mạnh. "Càng thi công, nhà thầu càng bị hụt vốn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện dự án", đại diện ban quản lý dự án cho hay.
Bên cạnh áp lực về chi phí, các nhà thầu còn gặp khó trong việc tuyển dụng lao động. Nguồn nhân lực xây dựng ngày càng khan hiếm, trong khi chi phí nhân công liên tục tăng khiến việc huy động công nhân phục vụ thi công gặp nhiều trở ngại.
Trước thực tế này, ban quản lý dự án đã đề xuất điều chỉnh tiến độ và được Bộ Xây dựng chấp thuận gia hạn thời gian hoàn thành dự án đến hết tháng 12.
Theo kế hoạch mới, công trình sẽ cơ bản hoàn thành trong tháng 9 tới, sau đó tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại để hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm.
Đến nay, toàn tuyến chỉ còn khoảng 6,5 km chưa được thảm bê tông nhựa; phần nền đường còn hơn 400 m chưa thi công lớp đá cấp phối loại 1.
Chủ đầu tư đánh giá mục tiêu hoàn thành dự án trong năm nay vẫn khả thi, tuy nhiên khó có thể rút ngắn tiến độ do các nhà thầu vẫn chịu áp lực lớn về nguồn vốn và nhân lực.
Ghi nhận của PV Tiền Phong cho thấy, các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công trên đoạn tuyến qua tỉnh Tây Ninh. Trên công trường, nhiều xe lu, xe rải nhựa, máy đào cùng hàng chục công nhân làm việc liên tục nhằm sớm hoàn thiện đoạn tuyến cuối cùng, từng bước khép kín tuyến đường Hồ Chí Minh qua khu vực phía Nam.
Tại hơn 5 km từ Khu công nghiệp Thành Thành Công đến nút giao quốc lộ 22, máy móc và công nhân đang tập trung xử lý nền đường, hoàn thiện các hạng mục còn lại.
Trong khi đó, khoảng 2 km qua phường Gia Lộc, giáp quốc lộ 22 và đoạn đi qua Khu công nghiệp Thành Thành Công (phường Trảng Bàng) đang được đổ đá cấp phối, thảm nhựa mặt đường.
Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa có tổng chiều dài hơn 70 km, trong đó đoạn qua TPHCM dài gần 31 km và đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài gần 42 km.
Công trình có tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 11/2023. Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, Bộ Xây dựng đã chấp thuận gia hạn thời gian hoàn thành đến hết tháng 12/2026. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ góp phần kết nối khu vực Đông Nam Bộ, giảm tải cho quốc lộ 22, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM và tỉnh Tây Ninh.
Theo Nguyễn Tiến
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
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