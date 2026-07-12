Đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh: Càng thi công nhà thầu càng hụt vốn?

Công trình có tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 11/2023. Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, Bộ Xây dựng đã chấp thuận gia hạn thời gian hoàn thành đến hết tháng 12/2026. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ góp phần kết nối khu vực Đông Nam Bộ, giảm tải cho quốc lộ 22, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM và tỉnh Tây Ninh.