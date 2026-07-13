Chưa có 'đại bàng' làm tổ ở Đắk Lắk

Ngày 12/7, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới : Định vị chiến lược - Kiến tạo động lực - Bứt phá phát triển”.

Quang cảnh hội thảo.

Mở đầu hội thảo, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - cho hay, sau khi hợp nhất, Đắk Lắk đứng trước cơ hội mở rộng không gian phát triển, gia tăng quy mô dân số, đa dạng lợi thế và tăng cường liên kết vùng.

Tuy nhiên, hợp nhất địa giới không đồng nghĩa tự tạo ra lợi thế phát triển. Thách thức lớn nhất của Đắk Lắk là tổ chức một mô hình quản trị và phát triển mới, biến quy mô mở rộng thành lợi thế cạnh tranh, tạo nền tảng để tỉnh bứt phá, hướng tới tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn mới.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn phát biểu.

Để làm rõ hơn “bức tranh kinh tế” của Đắk Lắk trong không gian phát triển mới, TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia - phân tích: Đắk Lắk rộng thứ 3 cả nước, dân số khoảng 3,35 triệu người nhưng quy mô GRDP năm 2025 đạt khoảng 230.000 tỷ đồng, xếp thứ 21/34; GRDP bình quân đầu người đạt 79,2 triệu đồng, xếp thứ 26/34.

Các chỉ số thước đo “sức khỏe kinh tế” vẫn còn khiêm tốn: Thu ngân sách năm 2025 đạt khoảng 18.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 27.000 tỷ đồng, vốn FDI đăng ký năm 2025 đạt khoảng 0,748 tỷ USD.

TS. Cấn Văn Lực.

Cơ cấu kinh tế của Đắk Lắk cũng cho thấy những điểm nghẽn khi khu vực công nghiệp - xây dựng chỉ chiếm khoảng 21,8%. Dù có vùng nguyên liệu lớn với cà phê, sầu riêng, hồ tiêu... nhưng phần lớn xuất thô.

Một vấn đề Đắk Lắk cần đặc biệt quan tâm là chất lượng điều hành và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đang nằm trong nhóm trung bình. GRDP 6 tháng đầu năm tăng 7,84%, nhưng xếp thứ 25/34 địa phương; PCI năm 2025 đạt 6,25 điểm, xếp thứ 25/34; Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 94,6/100 điểm nhưng thứ hạng cũng chỉ ở mức 23/34. Đắk Lắk hiện chưa có "đại bàng" đầu tư.

Theo PGS, TS. Bùi Thế Duy - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, "chìa khóa" để Đắk Lắk hiện thực hóa khát vọng phát triển nằm ở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, theo ông Duy, những động lực này chỉ phát huy hiệu quả khi được chuyển hóa thành giá trị gia tăng cụ thể cho người dân, doanh nghiệp và các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

PGS, TS. Bùi Thế Duy phát biểu tại hội thảo.

Ông Duy cho rằng Đắk Lắk không nên chạy theo xây dựng hệ thống công nghệ, mà cần bắt đầu từ các bài toán thực tiễn của nền kinh tế. Chuyển đổi số phải phục vụ các ngành thế mạnh như nông nghiệp, du lịch, chế biến; nâng cao giá trị cà phê, sầu riêng và sản phẩm chủ lực thông qua truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, chế biến sâu và kết nối thị trường.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - phát biểu.

Phát biểu bế mạc hội thảo - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - cho rằng các ý kiến tại hội thảo đã giúp tỉnh nhận diện rõ hơn tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển và những điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương tổng hợp, cụ thể hóa các ý kiến thành chương trình hành động, kế hoạch phát triển và các đề án chuyên ngành, với tinh thần “không dừng lại ở ghi nhận mà phải chuyển hóa thành hành động cụ thể, có sản phẩm, lộ trình và đơn vị chịu trách nhiệm”.