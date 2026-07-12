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Bác sĩ chỉ đích danh 5 thủ phạm đang bào mòn tim của bạn: Tuyệt đối không thực hiện sau 7 giờ tối, nhưng 99% mọi người không biết

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Bác sĩ chỉ đích danh 5 thủ phạm đang bào mòn tim của bạn: Tuyệt đối không thực hiện sau 7 giờ tối, nhưng 99% mọi người không biết

Những thói quen phổ biến vào buổi tối tưởng chừng vô hại nhưng chính là nguyên nhân lại đang khiến nhịp tim, huyết áp và chất lượng giấc ngủ của bạn xáo trộn từng đêm. Các bác sĩ chỉ ra đây là 5 điều nên tránh sau 7 giờ tối nếu không muốn tim mạch phải "gánh hậu quả" về lâu dài.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều bác sĩ tim mạch nhấn mạnh khung giờ sau 7 giờ tối. Đây là lúc cơ thể lẽ ra phải bắt đầu chuyển từ trạng thái hoạt động sang trạng thái nghỉ ngơi, phục hồi. Thế nhưng, một vài thói quen phổ biến lại đang cản trở đúng quá trình này, khiến tim phải làm việc vất vả hơn ngay cả khi ta đang ngủ.

1. Tập luyện cường độ cao vào đêm khuya

Tập thể dục tốt cho tim mạch, nhưng thời điểm tập luyện lại rất quan trọng. Tập luyện cường độ cao vào đêm khuya sẽ giữ mức cortisol ở mức cao, làm chậm quá trình chuyển đổi của cơ thể từ chế độ "chiến đấu hoặc bỏ chạy" sang chế độ "nghỉ ngơi và phục hồi". Hệ quả là khó ngủ, tim đập nhanh hơn về đêm và độ biến thiên nhịp tim giảm sút, một chỉ số quan trọng phản ánh sức khỏe tim mạch.

2. Uống đồ có cồn

Đồ uống có cồn có thể mang lại cảm giác thư giãn tức thời, nhưng tác động sinh lý thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Ngay cả uống ở mức vừa phải vào buổi tối cũng đủ làm rối loạn cấu trúc giấc ngủ, ức chế giấc ngủ REM và cản trở quá trình tiết melatonin. Không chỉ vậy, đồ uống có cồn còn làm tăng nhịp tim khi nghỉ ngơi và cản trở việc huyết áp giảm tự nhiên vào ban đêm - hiện tượng vốn liên quan chặt chẽ đến nguy cơ tim mạch. Giấc ngủ kém do đồ uống có cồn gây ra sau đó lại tiếp tục làm trầm trọng thêm tình trạng viêm và rối loạn chuyển hóa, tạo thành vòng luẩn quẩn gây hại cho tim về lâu dài.

3. Những cuộc trò chuyện đầy cảm xúc

Giận dữ và căng thẳng cảm xúc tác động đến tim mạch nhiều hơn ta tưởng. Một cơn căng thẳng cấp tính có thể khiến cortisol tăng vọt trong khi nhịp tim lại giảm bất thường, thậm chí gây ra rối loạn nhịp tim hoặc các biến cố tim mạch nguy hiểm ở những người vốn đã có nguy cơ. Vì vậy, những cuộc tranh luận căng thẳng, tin nhắn hay cuộc gọi mang nặng cảm xúc tiêu cực nên được hạn chế vào buổi tối.

4. Tiếp xúc với ánh sáng màn hình

Ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính bảng hay tivi làm chậm quá trình tiết melatonin, phá vỡ nhịp sinh học tự nhiên, khiến giấc ngủ đến muộn hơn và kém sâu hơn. Về lâu dài, rối loạn giấc ngủ kéo dài có liên hệ với huyết áp cao, kháng insulin, viêm nhiễm mạn tính và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Duy trì giấc ngủ ổn định vì vậy được xem là một trong những yếu tố then chốt bảo vệ tim về lâu dài.

Nhìn chung, cả 4 thói quen trên đều có một điểm chung: chúng khiến cơ thể không thể "hạ nhiệt" đúng lúc, giữ hệ thần kinh giao cảm ở trạng thái kích hoạt khi lẽ ra đã phải nghỉ ngơi. Với những người có sẵn nguy cơ tim mạch, đây là những thay đổi nhỏ nhưng có thể tạo ra khác biệt lớn nếu được điều chỉnh sớm.

5. Ăn khuya

Chức năng trao đổi chất hoạt động theo nhịp sinh học. Vào buổi tối, độ nhạy cảm với insulin giảm, và hiệu quả xử lý glucose và chất béo của cơ thể cũng giảm. Ăn muộn hơn trong ngày có liên quan đến lượng đường trong máu sau bữa ăn tăng cao, chuyển hóa lipid kém và các tín hiệu viêm tăng lên.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng ăn sớm giúp duy trì huyết áp ổn định hơn, kiểm soát đường huyết tốt hơn và các chỉ số nguy cơ tim mạch tốt hơn. Hơn nữa, quá trình tiêu hóa vào ban đêm có thể cản trở các cơ chế sửa chữa của cơ thể, vốn rất quan trọng đối với sức khỏe mạch máu.

Theo Aboluowang

Bác sĩ chỉ đích danh 5 thủ phạm đang bào mòn tim của bạn: Tuyệt đối không thực hiện sau 7 giờ tối, nhưng 99% mọi người không biết - Ảnh 3.Mỹ đánh giá: Không phải bơi hay chạy bộ, đây mới là môn thể thao giúp kéo dài tuổi thọ, đơn giản mà hiệu quả

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Minh Ánh

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