Bác sĩ chia sẻ 3 bước để tự kiểm tra sức khỏe khớp gối tại nhà, lại có cả thang tính điểm, cứ trên 3 điểm là nguy to

Mới đây, chương trình truyền hình của Đài Loan If the Cloud Knows đã mời bác sĩ phục hồi chức năng Hou Zhongbao đến chia sẻ với mọi người cách phòng ngừa thoái hóa khớp gối và tự đánh giá tình trạng xương khớp của mình để điều trị sớm và ngăn ngừa tình trạng thoái hóa khớp.



Theo bác sĩ Hou, có 2 nguyên nhân dẫn đến thoái hóa khớp, 1 là lạm dụng quá nhiều, 2 là sử dụng không đúng cách, ông cho rằng sử dụng không đúng cách là nguyên nhân chính khiến khớp bị lão hóa sớm ở nhiều người trẻ hiện nay. Ví dụ, nhiều người thích lau sàn bằng khăn ở tư thế quỳ hoặc ngồi xổm, điều này sẽ chèn ép sụn khớp và khiến khớp bị thoái hóa sớm.

Bác sĩ phục hồi chức năng Hou Zhongbao

Mặc dù sử dụng quá nhiều sẽ làm thoái hóa khớp nhưng nếu không dùng cũng sẽ thúc đẩy quá trình thoái hóa sớm của khớp. Bác sĩ Hou cho biết, những người không tập thể dục và ít tập luyện cơ bắp, thường gặp nhất ở nhân viên văn phòng sẽ không thể cung cấp đủ sức nâng đỡ cho cơ thể và xương khớp vì cơ bắp không đủ sức, để sụn phải duy trì chức năng một mình, và nó cũng sẽ khiến khớp gối bị hoạt động quá mức và "già" sớm.



Để tự kiểm tra sức khỏe khớp gối tại nhà, bạn có thể làm theo hướng dẫn gồm 3 bước của bác sĩ Hou như sau:

1. Đau dây chằng đầu gối

Nên dùng ngón tay cái ấn lên xuống khớp gối với lực trung bình, nếu cảm thấy dây chằng bị đau khi ấn xuống thì có thể khớp gối có vấn đề.

2. Đầu gối sưng tấy

Bác sĩ Hou Zhongbao nhấn mạnh nếu khớp gối sưng tấy có thể nhận thấy ngay khi xuất hiện tình trạng đầu gối sưng tấy, điều này có nghĩa là khớp bị tích nước cấp tính, 90% là khớp gối có vấn đề.

3. Đau ở thành trong của đầu gối

Nếu bạn cảm thấy đau đầu gối sau khi ngồi xổm hoặc quỳ từ 10 đến 20 giây, bác sĩ Hou Zhongbao khuyên bạn nên ngồi và ép đầu gối với khớp gối được thả lỏng. Nếu bạn cảm thấy đau, đây cũng là dấu hiệu của tình trạng thoái hóa khớp.

Thang điểm đánh giá thoái hóa khớp, 3 điểm là nguy hiểm Ngoài ra, bác sĩ Hou Zhongbao còn cung cấp thang điểm đánh giá xem có bị thoái hóa khớp hay không. Tổng điểm là 10 điểm, nếu vượt quá 3 điểm thì nguy hiểm, cần đi khám ngay: 1. Đau bên trong đầu gối (2 điểm). 2. Sưng đầu gối (2 điểm). 3. Khó khăn khi ngồi xổm (1 điểm). 4. Đau và cứng cơ mặt sau đầu gối (1 điểm). 5. Cơn đau đầu gối "thoắt ẩn thoắt hiện" (1 điểm). 6. Đau và yếu khi đi lại (1 điểm). 7. Đau khi lên xuống cầu thang (1 điểm). 8. Chân chữ O (chân vòng kiềng), bàn chân bẹt (1 điểm).

Chân chữ O (chân vòng kiềng)

Bác sĩ Hou giải thích: Đau ở bên trong đầu gối là triệu chứng phổ biến nhất, trong khi sưng đầu gối là dấu hiệu rõ nhất của thoái hóa khớp, vì vậy điểm của cả hai đều là 2 điểm. Nếu bạn có hai triệu chứng này cùng một lúc thì nguy cơ cao là bạn bị thoái hóa khớp.



Chân hình chữ O bẩm sinh, bàn chân bẹt sẽ đẩy nhanh quá trình thoái hóa khớp, nhưng nếu bạn không có chân hình chữ O bẩm sinh mà nó ngày càng thành hình chữ O thì tức là khớp đã bị thoái hóa và không còn khả năng nâng đỡ trọng lượng cơ thể.

Nguồn và ảnh: HK01