Bác sĩ Đại học Harvard khuyên dùng 3 loại rau họ cải là "khắc tinh" của ung thư dạ dày và mỡ thừa, ở Việt Nam cứ ra chợ là có

Trong cuộc chiến chống lại các căn bệnh nguy hiểm như ung thư dạ dày, ung thư gan và tình trạng mỡ thừa tích tụ, chế độ ăn uống đóng vai trò then chốt. Các chuyên gia y tế thừa nhận rằng, không cần tìm kiếm đâu xa, những loại rau quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày không những giàu dinh dưỡng mà còn có thể trở thành "người hùng" bảo vệ sức khỏe của bạn trong việc ngăn ngừa ung thư và hỗ trợ giảm mỡ thừa hiệu quả.

Trong đó, Sethi – Bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa tại trường Đại học Harvard (Mỹ), đã khuyên mọi người, ngoài việc duy trì lối sống lành mạnh thì nên ăn thêm 3 loại rau họ cải vì chúng có khả năng ngăn ngừa ung thư dạ dày. Không những thế, chúng cũng là "chiến binh diệt mỡ thừa" rất hiệu quả.

3 loại rau được bác sĩ Sethi nhắc đến là: Bông cải xanh, bắp cải và cải bó xôi (rau bina).

1. Bông cải xanh: "Siêu thực phẩm" chống ung thư và hỗ trợ giảm cân

Bông cải xanh là một nguồn cung cấp dinh dưỡng phong phú, chẳng hạn như các vitamin và khoáng chất quan trọng. Nó cũng là một nguồn tốt của vitamin C, K, A và B6, cung cấp một loạt các khoáng chất như canxi, kali và magiê.

Bông cải xanh (broccoli) từ lâu đã được ca ngợi là một trong những loại rau hàng đầu trong việc phòng ngừa ung thư, bao gồm ung thư dạ dày và ung thư gan. Loại rau này chứa sulforaphane, một hợp chất lưu huỳnh hữu cơ được chứng minh trong các nghiên cứu in vitro và in vivo có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Một nghiên cứu đăng trên Journal of the National Cancer Institute cho thấy sulforaphane kích hoạt các enzyme giải độc trong cơ thể, giúp vô hiệu hóa các chất gây ung thư (carcinogens) trước khi chúng gây tổn hại DNA. Đặc biệt, sulforaphane có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư gan bằng cách ức chế con đường tín hiệu liên quan đến tăng sinh tế bào.

Ngoài ra, theo vị bác sĩ từ Đại học Harvard, bông cải xanh còn chứa glucosinolates, khi được nhai hoặc cắt nhỏ sẽ giải phóng các hợp chất chống viêm và chống oxy hóa, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi vi khuẩn Helicobacter pylori – một tác nhân chính gây viêm loét và ung thư dạ dày. Một nghiên cứu năm 2017 trên World Journal of Gastroenterology chỉ ra rằng chế độ ăn giàu bông cải xanh giúp giảm đáng kể nguy cơ ung thư dạ dày ở những người nhiễm H. pylori.

Bông cải xanh cũng là thực phẩm lý tưởng cho những ai muốn kiểm soát cân nặng. Với hàm lượng calo thấp (chỉ khoảng 35 kcal/100g), giàu chất xơ và vitamin C, loại rau này giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy trao đổi chất. Chất xơ trong bông cải xanh làm chậm quá trình hấp thụ đường, giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm tích tụ mỡ nội tạng – yếu tố nguy cơ liên quan đến ung thư gan.

Cách chế biến:

Để giữ được tối đa lợi ích, bạn nên hấp nhẹ bông cải xanh trong 3-5 phút thay vì luộc quá lâu, vì nhiệt độ cao kéo dài có thể làm mất sulforaphane. Kết hợp với một chút dầu ô liu hoặc tỏi để tăng hương vị và hấp thụ dưỡng chất.

2. Bắp cải: Ức chế các con đường viêm liên quan đến ung thư dạ dày

Bắp cải, đặc biệt là bắp cải tím, là nguồn cung cấp dồi dào anthocyanin và vitamin K, hai chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Theo một nghiên cứu trên Cancer Prevention Research, anthocyanin trong bắp cải tím có khả năng ức chế các con đường viêm liên quan đến ung thư dạ dày, đồng thời kích thích quá trình chết tế bào theo chương trình (apoptosis) ở các tế bào ung thư. Đối với ung thư gan, các hợp chất phenolic trong bắp cải giúp giảm stress oxy hóa trong gan, một yếu tố góp phần vào sự phát triển của ung thư gan do viêm gan mãn tính hoặc gan nhiễm mỡ.

Bắp cải cũng chứa indole-3-carbinol, một hợp chất đã được chứng minh có khả năng điều chỉnh quá trình trao đổi estrogen, từ đó giảm nguy cơ ung thư liên quan đến hormone và hỗ trợ chức năng gan. Ngoài ra, bắp cải giàu chất xơ hòa tan, giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột, từ đó giảm viêm toàn thân và nguy cơ ung thư dạ dày.

Với chỉ khoảng 25 kcal/100g, bác sĩ Sethi đến từ tại trường Đại học Harvard tin rằng, bắp cải là lựa chọn tuyệt vời cho chế độ ăn kiêng. Chất xơ hòa tan trong bắp cải giúp cải thiện độ nhạy insulin, giảm tích tụ mỡ nội tạng và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Một nghiên cứu năm 2020 trên Nutrients chỉ ra rằng chế độ ăn giàu bắp cải giúp giảm mỡ bụng ở những người thừa cân.

Cách chế biến:

Bắp cải có thể ăn sống trong salad, lên men thành dưa chua hoặc nấu chín nhẹ. Lên men bắp cải tạo ra probiotics, hỗ trợ sức khỏe đường ruột và tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên, tránh nấu quá lâu để bảo toàn dưỡng chất.

3. Cải bó xôi: Ông hoàng của các loại rau

Được mệnh danh là "ông hoàng của các loại rau", cải bó xôi là một nguồn dinh dưỡng cực đa dạng với vitamin A, C, K, B6… cùng các khoáng chất như canxi, kali, magie mà hiếm loại rau nào có được.

Cải bó xôi (spinach) là kho tàng của lutein, zeaxanthin và beta-carotene, các chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Một nghiên cứu trên American Journal of Clinical Nutrition (2021) cho thấy chế độ ăn giàu carotenoid từ cải bó xôi làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày nhờ khả năng chống viêm và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Đối với ung thư gan, beta-carotene trong cải bó xôi hỗ trợ giảm viêm gan và ngăn ngừa sự tiến triển của gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), một yếu tố nguy cơ của ung thư gan.

Cải bó xôi cũng chứa chlorophyll, một hợp chất được nghiên cứu trong các thử nghiệmvà cho thấy có khả năng liên kết với các chất gây ung thư trong đường tiêu hóa, ngăn chúng hấp thụ vào cơ thể. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc giảm nguy cơ ung thư dạ dày và ung thư gan.

Cải bó xôi chứa thylakoids, một hợp chất được chứng minh trong nghiên cứu trên Appetite (2015) giúp giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ giảm cân. Với hàm lượng calo thấp (23 kcal/100g) và giàu chất xơ, cải bó xôi giúp duy trì cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát lượng calo tiêu thụ.

Cách chế biến:

Cải bó xôi ngon nhất khi ăn sống hoặc hấp nhẹ. Bạn có thể thêm vào món sinh tố, salad hoặc xào nhanh với tỏi. Tránh nấu quá kỹ để giữ lại lutein và các chất chống oxy hóa.

Dù các loại rau này mang lại nhiều lợi ích, nhưng bác sĩ Sethi – Bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa tại trường Đại học Harvard vẫn nhấn mạnh, việc tiêu thụ cần hợp lý và kết hợp với lối sống lành mạnh. Những người có vấn đề về tiêu hóa (như hội chứng ruột kích thích) nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng lượng rau giàu chất xơ. Ngoài ra, để phòng ngừa ung thư dạ dày và gan, cần tránh thực phẩm chế biến sẵn, giàu muối hoặc dầu mỡ, đồng thời duy trì kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt nếu có tiền sử gia đình mắc ung thư hoặc nhiễm H. pylori.