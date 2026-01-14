Đại diện Cục Thuế: Người nộp sẽ được nhận thông báo về nợ, hoàn thuế và không phải nộp lại các chứng từ, tài liệu...đã có sẵn trong hồ sơ thuế

Mới đây, Tạp chí Kinh tế Tài chính tổ chức tọa đàm với chủ đề "Luật quản lý thuế 2025 bước chuyển từ quản lý sang phục vụ".

Chia sẻ tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Chính sách, Thuế quốc tế (Cục Thuế) cho biết, Luật Quản lý thuế 2025 khẳng định sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý, kiểm soát sang tư duy phục vụ, bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế. Luật đã xác định rõ định hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Trên cơ sở đó, luật quy định rất cụ thể các quyền của người nộp thuế.

Thứ nhất, người nộp thuế tuân thủ tốt sẽ được xem xét áp dụng các chế độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục hành chính về thuế, được ưu tiên hỗ trợ. Nguồn lực quản lý của cơ quan thuế sẽ tập trung vào các đối tượng có rủi ro cao.

"Người nộp thuế cũng được tra cứu tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của mình, nhận thông báo về số thuế còn nợ hoặc số thuế được hoàn thông qua các tài khoản giao dịch điện tử do cơ quan thuế cung cấp, và không phải nộp lại các hồ sơ, chứng từ, tài liệu hoặc thông tin đã có sẵn trong hồ sơ thuế mà cơ quan thuế đang quản lý. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi và bảo đảm sự đối xử công bằng đối với người nộp thuế", bà Hằng nhấn mạnh.

Thứ hai, luật khẳng định việc tăng cường quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của người nộp thuế.

Theo đó, nguyên tắc tự khai, tự tính, tự nộp và tự chịu trách nhiệm về nghĩa vụ thuế tiếp tục được khẳng định rõ ràng. Chỉ trong một số trường hợp cụ thể, được quy định rõ trong luật, cơ quan thuế mới thực hiện việc ấn định thuế.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh, luật quy định chuyển từ hình thức khoán thuế sang tự khai nghĩa vụ thuế theo doanh thu thực tế.

Trong trường hợp hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế, hoặc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế gửi dữ liệu về cơ quan thuế, hệ thống ứng dụng của cơ quan thuế sẽ hỗ trợ tạo lập tờ khai, giúp người nộp thuế kê khai nghĩa vụ thuế chính xác.

Quy định này bảo đảm quyền được kê khai đúng, đủ theo thực tế phát sinh, tránh tình trạng áp đặt hoặc ước tính mang tính chủ quan như trước đây.

Thứ ba, người nộp thuế được bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin và dịch vụ công về thuế.

Luật quy định rõ trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế, cung cấp dịch vụ công thuế điện tử toàn trình, đơn giản hóa và cắt giảm các thành phần hồ sơ, thủ tục hành chính, đẩy mạnh giao dịch thuế trên môi trường điện tử.

"Điều này giúp giảm tiếp xúc trực tiếp, hạn chế các rủi ro như nhũng nhiễu và tăng tính minh bạch, đặc biệt đối với người nộp thuế ở xa và quy mô nhỏ", bà Hằng cho biết.

Một điểm quan trọng khác là tăng cường bảo vệ thông tin và dữ liệu của người nộp thuế. Bà Hằng nhấn mạnh, trong lần sửa đổi này, luật đã bổ sung và làm rõ trách nhiệm bảo mật thông tin người nộp thuế, không chỉ đối với cơ quan thuế mà còn đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia cung cấp, chia sẻ và trao đổi thông tin phục vụ quản lý thuế.

Việc sử dụng thông tin phải đúng mục đích, đúng phạm vi và bảo đảm an toàn thông tin. Trong bối cảnh quản lý thuế dựa trên dữ liệu lớn và chia sẻ thông tin xuyên biên giới, đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để bảo vệ quyền riêng tư và quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế.

Ngoài ra, bà Hằng cho biết Luật Quản lý Thuế 2025 cũng mở rộng các cơ chế bảo vệ quyền lợi trong xử lý nghĩa vụ thuế và nợ thuế. Cụ thể, luật mở rộng các trường hợp được khoanh nợ, xóa nợ thuế, gắn với một số tình huống như người nộp thuế đang thực hiện thủ tục phục hồi hoặc phá sản theo quy định pháp luật. Đồng thời, luật triển khai cơ chế hoàn thuế tự động dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro, qua đó rút ngắn thời gian chờ đợi cho người nộp thuế.