Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ của học sinh 12 tỉnh, thành

14-01-2026 - 14:30 PM | Sống

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán của học sinh các tỉnh, thành dao động từ 9 đến 14 ngày tùy từng khu vực.

Thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh/thành đã công bố lịch nghỉ Tết cho học sinh nhằm đảm bảo kế hoạch học tập, sinh hoạt và thuận tiện cho phụ huynh sắp xếp lịch trình gia đình.

Thời gian nghỉ Tết cho học sinh năm nay có sự khác biệt đáng kể giữa các địa phương, kéo dài từ ít nhất 5 ngày đến nhiều nhất 14 ngày.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ của học sinh 12 tỉnh, thành- Ảnh 1.

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán giữa học sinh các tỉnh, thành dao động từ 9 đến 14 ngày tùy theo từng khu vực. (Ảnh minh hoạ)

Đến thời điểm hiện tại, An Giang và Lâm Đồng là hai địa phương dẫn đầu về thời gian nghỉ, với lịch nghỉ kéo dài 14 ngày liên tục, từ 9/2 đến 22/2/2026 (tức 22 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng).

Quảng Ninh cũng cho học sinh nghỉ 14 ngày từ 16/2/2026 đến 28/2/2026. Tuy nhiên, do ngày 1/3/2026 rơi vào Chủ nhật, học sinh chỉ quay trở lại trường vào ngày 2/3/2026. Điều này khiến Quảng Ninh trở thành địa phương có thời điểm học sinh trở lại lớp muộn nhất cả nước trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Các thành phố TP.HCM, Cần Thơ, Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ từ 11 ngày.

Đà Nẵng, Huế có lịch nghỉ khoảng 9 ngày, phù hợp với lịch học và quy định chuẩn.

Kỳ nghỉ Tết chính thức của học sinh thủ đô Hà Nội kéo dài 5 ngày, từ 16 đến 20/2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng). Trước và sau kỳ nghỉ đều là cuối tuần nên học sinh không phải học thứ 7 có thể nghỉ tối đa 9 ngày.

STTTỉnh/ thànhSố ngày nghỉThời gian nghỉ Tết Nguyên đán
1An Giang149-22/2 (22 tháng Chạp năm đến mùng 6 tháng Giêng)
2Lâm Đồng149-22/2 (22 tháng Chạp năm đến mùng 6 tháng Giêng)
3Quảng Ninh1416-28/2 (29 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng)
4Tây Ninh1211-22/2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
5Cần Thơ1112-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
6Hà Tĩnh1113-23/2 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng)
7Hà Nội

5

16-20/2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng)
8Đà Nẵng914-22/2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
9Huế914-22/2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
10TP. HCM11

11/12-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)

11Vĩnh Long14

11-24/2 (24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng).

12Đồng Nai12

11-22/2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)

Ngày đầu tiên của Tết 2026 là 17/02/2026, tức mùng 1 Tết theo Âm lịch. Thời gian học trở lại ngay sau kỳ nghỉ sẽ là tuần cuối cùng của tháng 2 hoặc đầu tháng 3 tùy từng tỉnh. Đây là thông tin quan trọng giúp phụ huynh, học sinh và nhà trường chuẩn bị kế hoạch sinh hoạt, di chuyển và học tập trong dịp Tết sắp tới.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 xuyên suốt 9 ngày: Đánh dấu ngay để xách vali về nhà sum họp

