Đại diện Cục Thuế: Mức phạt hành vi lập hóa đơn GTGT không đúng thời điểm đã giảm từ 4 triệu đồng xuống còn 1 triệu đồng

Mới đây, Tạp chí Kinh tế - Tài chính Online tổ chức tọa đàm "Những điểm mới cần lưu ý về xử phạt vi phạm hành chính Thuế và Hóa đơn".

Cụ thể, ngày mùng 2 tháng 12 năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghị định có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 năm 2026.

Tọa đàm đặt câu hỏi: Nghị định 310 không chỉ mở rộng phạm vi điều chỉnh đối tượng bị xử phạt trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế mà còn chi tiết hóa nguyên tắc và mức xử phạt, đặc biệt đối với các hành vi vi phạm về hóa đơn và trách nhiệm của các bên liên quan. Những điểm mới nhất, nổi bật nhất của Nghị định 310 là gì?

Trả lời vấn đề này, bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng ban Pháp chế, Cục Thuế, cho biết, Nghị định 310 tập trung hoàn thiện khung pháp lý theo một hướng rất rõ ràng, minh bạch và phù hợp với thực tiễn quản lý thuế. Có 3 nhóm điểm mới nổi bật:

Nhóm thứ nhất là bổ sung phạm vi điều chỉnh bao gồm các khoản thu khác do cơ quan quản lý thuế quản lý thu. Cụ thể quản thu này liên quan đến quản lý và đầu tư vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp. Quy định này sẽ đảm bảo tính công bằng giữa các loại hình kinh tế.

Nhóm điểm mới thứ hai là bổ sung đối tượng xử phạt. Ví dụ như các công ty hợp thành thuộc các tập đoàn đa quốc gia mà phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo Nghị quyết 107 nếu các công ty hợp thành này không thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định pháp luật.

Nhóm điểm mới thứ ba là Nghị định 310 sẽ làm rõ nguyên tắc xử phạt để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và đặc biệt là phải đảm bảo tính khả thi.

Quy định mới của ba nhóm quy định này sẽ giúp tăng tính công bằng và thống nhất khi áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

"Có thể thấy mức tiền phạt tại Nghị định 310 đã giảm nhiều so với Nghị định 125. Và với quy định tại Nghị định 310 thì trong một vụ việc vi phạm, với mức phạt tối đa đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm là 70 triệu đồng và mức phạt tối đa đối với hành vi không lập hóa đơn là 80 triệu đồng. Người nộp thuế có thể không lập hóa đơn hoặc lập hóa đơn không đúng thời điểm đối với 100 hóa đơn hoặc trên 100 hóa đơn thì cũng chỉ bị xử phạt với mức đó", bà Lan Anh nhấn mạnh.

Một câu hỏi khác: Trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế lập nhiều hóa đơn không đúng thời điểm hoặc không lập nhiều hóa đơn thì quy định xử phạt mới tại Nghị định 310 có thay đổi như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng ban Pháp chế Cục Thuế cho biết: Khi xây dựng Nghị định 310, cơ quan cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Trong một vụ việc, nếu doanh nghiệp lập nhiều hóa đơn không đúng thời điểm hoặc không lập nhiều hóa đơn thì vẫn bị xử phạt nhưng chỉ bị xử phạt đối với một hành vi tương ứng và mức xử phạt sẽ dựa trên số lượng hóa đơn vi phạm.

"Ví dụ, trường hợp người nộp thuế có hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm đối với một hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa thì theo quy định của Nghị định 125 sẽ bị xử phạt mức phạt 4 triệu đồng, còn theo quy định của Nghị định 310 sẽ bị xử phạt 1 triệu đồng", bà Lan Anh dẫn chứng.

Ông Vũ Hoàng Long - Phó trưởng Thuế Thành phố Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn.

Tọa đàm cũng đặt câu hỏi: Một số người nộp thuế băn khoăn về việc trong thực tiễn có thể mắc nhiều lỗi nhỏ trong một vụ việc. Vậy Nghị định 310 đã thiết lập quy tắc nào để thống nhất việc xử phạt những hành vi vi phạm này?

Trả lời vấn đề này, ông Vũ Hồng Long, Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội, cho biết tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định 125/2020 cũng đã quy định nguyên tắc loại trừ. Đối với một số trường hợp trong cùng một ngày, người nộp thuế thực hiện nhiều hành vi vi phạm thủ tục hành chính về thuế nhằm giảm mức tiền phạt cho người nộp thuế. Tuy nhiên Nghị định 125 cũng chưa quy định nguyên tắc này cho việc vi phạm hành chính về hóa đơn.

Do đó tại Nghị định số 310 đã bổ sung nguyên tắc gom các hành vi đối với trường hợp người nộp thuế thực hiện nhiều hành vi vi phạm lập hóa đơn không đúng thời điểm hoặc không lập hóa đơn. Các hành vi vi phạm còn trong thời hiệu xử phạt và bị xử phạt trong một vụ việc vi phạm hành chính thì chỉ bị xử phạt về một hành vi vi phạm hành chính lập hóa đơn không đúng thời điểm hoặc không lập hóa đơn với số tiền phạt tương ứng với số lượng hóa đơn vi phạm.