Bác sĩ người Nhật 61 tuổi trẻ như thanh niên 30 nhờ 2 loại nước quen thuộc với người Việt: Giá vô cùng rẻ

Toshiro Iketani hiện là giám đốc của Bệnh viện Iketani, Nhật bản. Các chuyên gia y tế chỉ ra rằng dù đã 61 tuổi nhưng vẻ ngoài của ông như chỉ hơn 30, thể trạng tốt và không mắc bệnh tật.

Ông Toshiro Iketani

Vừa qua bác sĩ Iketani đã kiểm tra sức khoẻ tổng quát, kết quả khiến nhiều người bất ngờ: Mạch máu vẫn hoạt động và trơn tru như người 28 tuổi, chỉ bằng một nửa so với tuổi thật của ông. Ông cho biết bí quyết để trẻ lâu như vậy đến từ 2 loại nước quen thuộc. Đặc biệt, đây đều là những thực phẩm quen thuộc đối với người Việt để bạn có thể dễ dàng sử dụng.

1. Nước đỗ đen rang

Đỗ đen từ lâu đã được biết đến là loại hạt nhiều protein, chất xơ cùng với các dưỡng chất khác có lợi cho sức khỏe. Cũng giống như nhiều loại đậu khác, đậu đen chứa tinh bột, một dạng carbohydrate phức tạp. Tinh bột hoạt động như một kho dự trữ năng lượng đốt cháy chậm cho nên cũng được cơ thể tiêu hóa chậm, ngăn chặn sự gia tăng đột biến lượng đường trong máu.

Theo các chuyên gia, uống nước đậu đen rang có rất nhiều tác dụng tuyệt vời, mát gan, giải nhiệt, giải độc, bổ thận, lợi tiểu, giúp trẻ hóa làn da và giảm cân hiệu quả.

Trong hạt đỗ đen chứa tới 10 loại axit amin thiết yếu cho cơ thể như: Lysine, methionine, phenylalanine, tryptophan... Các axit amin có vai trò quan trọng giúp sản sinh và duy trì collagen, giữ ẩm và nuôi dưỡng tế bào da.

Hàm lượng chất xơ cần thiết trong 1 ngày theo khuyến nghị của chuyên gia là 25g. Trong 172 gam đỗ đen nấu chín chứa khoảng 15g chất xơ. Chất xơ có vai trò giảm cholesterol trong máu, làm chậm hấp thu glucose để ngăn ngừa tăng đường huyết. Các vitamin và enzyme trong đỗ đen giúp tăng cường tuần hoàn máu, ngăn ngừa biến chứng ở mạch máu của bệnh tiểu đường.

Theo Theo một nghiên cứu từ trường Đại học Y Shiga (Nhật), đậu đen rất giàu isoflavone có thể cải thiện quá trình chuyển hóa lipid, ức chế sự hình thành lipid máu và kiểm soát việc tăng cân. Selenium có trong đậu đen còn giúp thanh lọc độc tố và cặn bã trong mạch máu, ngăn ngừa viêm và phát triển khối u ác tính.

2. Nước ép cà chua

Theo Healthline, trong 240ml nước ép cà chua nguyên chất 100% có thành phần dinh dưỡng gồm: 41 calo, 2g chất xơ, 2g protein và kali, magie, đồng, mangan, vitamin A, vitamin K, vitamin C, vitamin B3 (niacin), vitamin B9 (folate), vitamin B1 (thiamin) và vitamin B6 (pyridoxine).

Như vậy, chỉ cần uống 240ml nước ép cà chua là bạn đã gần như có thể đáp ứng đủ nhu cầu vitamin C hằng ngày của cơ thể và đáp ứng được 22% nhu cầu vitamin A hằng ngày của cơ thể. Vitamin C rất cần thiết với những người hút thuốc lá. Vitamin A có tác dụng cải thiện thị lực, bảo vệ các tế bào khỏi các gốc tự do.

Ngoài ra, trong nước ép cà chua còn có nhiều magie và kali - đây là 2 khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, nguồn vitamin B dồi dào có trong nước ép cà chua sẽ đóng vai trò quan trọng đối với quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Chứa các chất chống oxy hoá mạnh như lycopene và beta-carotene, nước ép cà chua giúp giảm các yếu tố gây ra các bệnh về tim mạch như cholesterol cao, huyết áp cao và xơ vữa động mạch. Theo Histoo Akitsu - giám đốc Bệnh viện Akitsu (Nhật Bản), làm nóng cà chua sẽ giúp cơ thể hấp thụ lycopene lên gấp 4 lần.

Một trong những vấn đề lớn nhất mà người cao tuổi phải đối mặt là đại tiện không đều. Giải pháp tốt nhất để chống lại điều này là nước ép cà chua. Chất xơ trong nước ép cà chua giữ cho gan khỏe mạnh, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và điều chỉnh, hỗ trợ nhu động ruột.

Ngoài việc sử dụng 2 loại đồ uống trên, để giúp có thể khoẻ mạnh, bác sĩ Iketani còn duy trì một số thói quen dưới đây:

- Ăn uống đều độ: Bạn không nên để bụng quá no hoặc quá đói, không ăn đồ mặn nhiều vì sẽ làm tổn thương mạch máu, ăn ít thịt nhiều rau.

- Tập thể dục hàng ngày: Đây chính là phương pháp đơn giản nhất để cải thiện sức khỏe và giảm cân tự nhiên.

- Không hút thuốc lá và uống rượu bia: 2 thói quen này có thể làm ảnh hưởng xấu đến mạch máu, tốt nhất nên hạn chế.

- Hạn chế áp lực: Bác sĩ Iketani cho biết, căng thẳng ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất miễn dịch và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Vậy nên đừng để bản thân căng thẳng quá mức, hãy làm những việc bản thân yêu thích để giảm stress.