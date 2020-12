Bài học tôi nhận ra sau khi trả được 700 triệu đồng tiền nợ và sở hữu thêm 7 tỷ đồng trong 3 năm

Tôi đã tốt nghiệp đại học với khoản nợ 700 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong vòng vài tháng, tôi đã trả xong khoản nợ này và ba năm sau, giá trị tài sản của tôi đã tăng lên 7 tỷ đồng.

Điều này không có nghĩa là tôi sống lang thang không nhà. Tôi cũng chẳng phải bỏ bữa và vẫn thay đồ hàng ngày. Tôi đã đi du lịch Ý và Argentina. Tôi đã đến Portland và Vancouver và Yellowstone và Zion. Nhưng có những điều tôi khác biệt tôi đã học được từ nhiều người suốt nhiều năm qua:

1. "Làm giàu dễ dàng" là một điều không tưởng

Bạn tôi, Felix đã mất 10.000 USD vào tháng 4, gần bằng hai tháng lương của anh ấy. Vào thứ Hai, số tiền này vẫn nằm trong tài khoản ngân hàng của anh ấy và vào thứ Ba, nó đã biến mất. Bạn có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra không?

COVID-19 là nguyên nhân. Quay trở lại tháng 4, khi thế giới bắt đầu lo lắng về dịch bùng phát, mọi điều càng trở nên không chắc chắn, Felix, nghĩ rằng mình có thể kiếm được lợi nhuận nhanh chóng, đã quyết định mở ứng dụng Robinhood của mình và đánh cược.

Tất nhiên, anh ấy không nghĩ rằng mình đang đánh bạc, nhưng đó chính xác là những gì anh ấy đang làm.

Anh ta nhìn thấy những biểu đồ hấp dẫn, những con số giảm mạnh, hàng nghìn tỷ USD được trao đổi và thông điệp "Làm giàu dễ dàng" đã thu hút anh ta.

Tại sao anh ta lại đặt cược liều lĩnh như vậy? Câu trả lời là huyền thoại "Làm giàu dễ dàng".

Ở khắp mọi nơi trên Internet, mọi người đang la hét về việc làm giàu chỉ trong một đêm.

Bán trên Etsy! Viết trên Medium! Vlog trên YouTube! Mở một blog! Dịch vụ in theo yêu cầu - áo thun, cốc, ốp lưng điện thoại nữa! Dropship trên Shopify! Giao dịch trong ngày trên Robinhood!

Nghe này, tôi đã kiếm được 1.000 USD! Tôi đã kiếm được 5.000 USD! Mời vào, vào đi, trước khi quá muộn! Tôi đã kiếm được 10.000 USD!

Khi tôi đọc những dòng tiêu đề này, tôi thấy mình đang chọn màu cho chiếc Lamborghini, tôi đã hít một hơi thật sâu và nhắc nhở bản thân rằng nếu dễ thì mọi người sẽ làm được.

Tôi biết những người đang kiếm tiền từ việc bán hàng trên Etsy và viết trên Medium, nhưng những gì họ làm hoàn toàn chẳng dễ dàng. Đó là hàng giờ làm việc và cống hiến.

Vì vậy, đừng để bị dụ, làm giàu trong một đêm chẳng hề tồn tại.

2. Tiền không phát triển tuyến tính.

Tôi mất 15 tháng để có 100.000 USD, 12 tháng nữa để đạt 200.000 USD, 8 tháng nữa để đạt 300.000 USD và chỉ hai tháng nữa để đạt được 400.000 USD.

Tôi chỉ mới nhận ra điều này gần đây:

Nhưng nó hoàn toàn có ý nghĩa. Mỗi USD bạn kiếm được và tiết kiệm là một USD bạn có thể khiến nó làm việc cho mình.

Lãi gộp trên 1 USD sẽ không giúp bạn đi đến đâu. Lãi gộp trên một triệu USD thì sẽ khác.

Để minh họa điều này, nếu bạn đầu tư 1 USD và nó tăng trưởng với tốc độ 5% hàng năm, thì vào cuối 20 năm, bạn sẽ có 2,72 USD. Trong 20 năm mà bạn thậm chí sẽ không mua cả được một cốc nước ở Starbucks.

Thay vào đó, hãy đầu tư 1.000.000 USD và vào cuối 20 năm, bạn sẽ có 2.718.095 USD. Và điều đó sẽ giúp bạn mua được một ít latte có thêm kem đánh bông.

Vì vậy, đừng nản lòng vì sự chậm chạp khi bắt đầu. Bạn sẽ tạo ra được cả một cơn bão sau này.

3. Bạn cần đầu tư.

Nhiều người đã viết về đầu tư hơn là về bất kỳ chủ đề nào khác. Hỏi ba người bất kỳ và bạn sẽ nhận được ba câu trả lời cực kỳ khác nhau.

Như tôi đã nói trước đây, mỗi USD bạn tiết kiệm được là một USD có thể mang lại hiệu quả cho bạn. Nếu tiền chỉ để nhét dưới đệm thì chắc chắn bạn đang làm chúng mất giá do lạm phát.

Với suy nghĩ này, hàng tháng tôi thực hiện đầu tư tự động vào VTSAX, một quỹ chỉ số.

Tại sao tôi đầu tư vào một quỹ chỉ số? Bởi vì tôi biết không có việc "Làm giàu dễ dàng".

Không có cổ phiếu nào bạn có thể liên tục mua với giá một xu rồi bán với giá 100 USD. Và nếu bạn cố gắng tìm ra nó, bạn sẽ giống như Felix.

Một cuốn sách ảnh hưởng nhiều đến tôi trong lĩnh vực này là "Cuốn sách nhỏ về đầu tư theo giác quan" của John Bogle.

Nếu thị trường chứng khoán là xa lạ đối với bạn đọc cuốn sách này, hãy đọc một số cuốn khác, và sau đó tự quyết định.

4. Đầu tư sẽ không khiến cho bạn giàu có.

Chờ đã, chẳng phải bạn vừa nói rằng nếu bạn không đầu tư thì bạn sẽ mất tiền sao? Vâng, tôi đã làm.

Tăng trưởng tiền của bạn một cách thụ động (tức là đầu tư) là chìa khóa quan trọng, nhưng, như tôi đã trình bày với ví dụ 1 USD so với 1.000.000 USD, để lãi kép phát huy tác dụng thì số tiền gốc phải lớn.

Chỉ riêng lãi suất gộp sẽ không làm được.

Khoảng 75.000 USD trong giá trị tài sản ròng của tôi là "miễn phí" - "miễn phí", ý tôi là số tiền này đến từ tiền lãi trong tài khoản tiết kiệm của tôi và sự tăng trưởng trên thị trường chứng khoán.

Tôi không phải thức dậy và làm việc vì số tiền này.

Tuy nhiên, 325.000 USD còn lại (chiếm 81% tổng số, nếu bạn đang làm toán), tôi đã cũng phải đi làm nhận lượng như bao người hối hả khác.

Điều cần lưu ý ở đây là đầu tư là chìa khóa để phát triển sự giàu có của bạn chứ không phải là kiếm được tiền.

5. Nếu bạn không biết mình đang đi đâu, thì bất kỳ con đường nào cũng sẽ đưa bạn đến đó.

Vào cuối mỗi tháng, tôi ngồi xuống máy tính và điền vào một bảng tính mà tôi lưu giữ để theo dõi số tiền tôi đã chi tiêu trong tháng đó, tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu và giá trị thực của tôi hiện tại là bao nhiêu.

Tôi đã làm việc này từ tháng 8 năm 2017.

Tôi làm điều này vì như Seneca đã nói:

Nếu một người không biết mình chèo thuyền đến bến nào, thì gió sẽ không thuận lợi.

Công việc chính của tôi ổn. Tiền lương tốt với những đồng nghiệp thân thiện. Nhưng tôi sẽ không làm điều này trong 40 năm tới. Có một triệu điều thú vị khác mà tôi muốn làm với thời gian của mình.

Tôi muốn có nhiều thời gian hơn để viết.

Tôi muốn có nhiều thời gian hơn để đọc và suy nghĩ.

Tôi muốn học một ngôn ngữ khác.

Khi tôi có con, tôi muốn nhìn chúng lớn lên.

Và tôi muốn làm tất cả những điều này mà không bị bóng ma tiền bạc rình rập.

Đây là lý do tại sao tôi lập kế hoạch - đó là cách duy nhất để biến những "mong muốn" này thành hiện thực.

Tôi không hiểu được ý nghĩa hay mục đích gì từ việc tích lũy tiền bởi vì bản thân tiền bạc là vô nghĩa. Tiền chỉ tốt khi nó có thể mua được. Và điều tôi định mua là thời gian và sự tự do.

Thời gian cho bản thân, thời gian cho những đam mê của tôi, thời gian cho những người thân yêu của tôi. Tự do khỏi sự gò bó của công việc làm thuê, tự do không còn lo lắng về các khoản chi tiêu nhỏ, tự do sống cuộc sống theo ý mình.