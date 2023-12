Bài toán cho doanh nghiệp vận tải khi lựa chọn Suzuki Hybrid Ertiga: “Chi phí là ưu tiên hàng đầu”

Chi phí là ưu tiên hàng đầu, nhưng có phải là tất cả?

Đối với ngành dịch vụ vận tải tại Việt Nam hiện nay, các dòng xe 7 chỗ hiện là phương án được rất nhiều công ty lựa chọn.

Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh - Tổng giám đốc của một công ty vận tải đang hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất, khi cân nhắc lựa chọn giữa các dòng xe, tính năng, công nghệ là những yếu tố cần thiết, nhưng đối với mục tiêu kinh doanh của một doanh nghiệp thì quan trọng nhất vẫn là chi phí sử dụng, cụ thể là chi phí xăng dầu và bảo trì, bảo dưỡng.

Ông Quỳnh đánh giá cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Hybrid Ertiga: "Theo thực tế sử dụng, mức tiêu thụ nhiên liệu của Ertiga rơi vào khoảng 7 – 7,5L/100km, ít hơn khoảng 1L so với mẫu xe khác trong cùng phân khúc. Đây là con số hợp lý và chấp nhận được đối với một doanh nghiệp."

Suzuki Hybrid Ertiga được nhiều doanh nghiệp vận tải tin chọn

"Do phục vụ nhiều khách du lịch quốc tế, dịch vụ vận tải tại sân bay cần có chất lượng tốt hơn, an toàn và chuyên nghiệp hơn loại hình taxi truyền thống. Ở phân khúc MPV hiện tại, chúng tôi ưu tiên những tiêu chuẩn về vận hành và an toàn cho hành khách. Suzuki vốn là thương hiệu lâu đời tại Việt Nam, nổi tiếng về chất lượng và độ tiết kiệm, do đó chúng tôi đã quyết định lựa chọn thương hiệu Suzuki", ý kiến của ông Quỳnh.

Xét đến yếu tố an toàn, ngoài các công nghệ an toàn cơ bản như ESP, ABS, xe cũng được trang bị điểm kết nối ISOFIX an toàn cho trẻ nhỏ, thiết kế giảm thiểu thương tích cho người đi bộ, vốn thường được thấy trên các mẫu xe ở các nước phát triển. Ngoài ra, các dòng xe Suzuki còn có sự đầm, chắc nhờ có hệ khung gầm HEARTECT được gia công từ thép cường độ cao, chịu lực vặn xoắn cực tốt, giúp xe không bị dằn xóc khi đi qua các cung đường xấu, đồng thời gia tăng sự thoải mái cho hành khách khi di chuyển đường dài và hạn chế tình trạng say xe.

Một khách hàng khác là anh Đặng Quốc Chương – chủ một doanh nghiệp vận tải hoạt động tại Tp.HCM, cho biết: "Tôi đánh giá Hybrid Ertiga là một chiếc xe khá hoàn thiện trong tầm giá, có thể nói là tốt nhất phân khúc, mức tiêu hao nhiên liệu lại thấp, tầm 7-8L/100km trong thành phố là quá ổn. Quan trọng là xe chạy không bị dằn xóc, vậy nên hành khách ngồi trong xe sẽ thấy thoải mái hơn."

Nhiều lợi ích trong thực tế sử dụng của doanh nghiệp

Theo chia sẻ từ tổng giám đốc Quỳnh, với đặc thù chuyên chở nhiều hành lý của khách du lịch quốc tế, nên với mức giá tương đương thì một mẫu xe 7 chỗ như Hybrid Ertiga sẽ là lựa chọn tối ưu hơn so với một chiếc sedan 4 chỗ nhờ không gian rộng rãi, lại khai thác được khoang hành lý phía sau.

Tính năng ngắt động cơ tạm thời cũng là một điểm cộng của mẫu xe này, bởi nó giúp giảm nhiên liệu, giảm tiếng ồn cho hành khách khi phải dừng chờ đèn đỏ thường xuyên trong thành phố. Màn hình giải trí 10 inch lớn nhất trong phân khúc tích hợp Android Auto và Apple CarPlay cũng nâng cao sự thoải mái cho cả người lái và hành khách trên xe.

