Bài toán kinh tế khi dùng điều hòa Inverter mùa nắng nóng cao điểm dịp lễ 30/4 - 1/5

Dự báo trong dịp 30/4 - 1/5 tới, nhiệt độ có thể lên tới 38 độ. Nguồn: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh chụp màn hình

Chào đón kỳ nghỉ lễ dài trong năm 30/4 - 1/5, dự báo thời tiết cho thấy những ngày này, nhiệt độ có thể lên tới mức 40 độ C. Miền Nam đang ở những ngày nắng nóng cao điểm, miền Bắc sắp bước vào một kỳ nắng nóng cao điểm kéo dài đầu tiên, đối với nhiều người ở giai đoạn này "điều hòa là tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng". Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm hóa đơn tiền điện của người dùng tăng vọt, tỷ lệ thuận với mức độ nắng nóng của thời tiết.

Theo các chuyên gia, điều hòa Inverter tiết kiệm điện 40% lượng điện tiêu thụ so với điều hòa máy cơ. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Thực tế, không phải điều hòa nào cũng tiêu tốn điện năng giống nhau. Trên thị trường hiện phổ biến loại điều hòa Inverter, được cho tiết kiệm khoảng 40% lượng điện tiêu thụ so với điều hòa cơ truyền thống.

Điều hòa Inverter tiết kiệm điện ra sao so với điều hòa cơ?

Năm 2019, một nhóm kỹ sư Ả rập Xê Út đã thực hiện một thí nghiệm cụ thể để xác định chính sách xem điều hòa Inverter tiết kiệm ra sao so với điều hòa cơ. Cụ thể, nhóm này sử dụng 2 chiếc điều hòa – một Inverter, một điều hòa thường với công suất làm lạnh giống nhau là 18.000 BTU. 2 chiếc điều hòa này được đặt cạnh 2 căn phòng như nhau, cùng số người, cùng diện tích là 14.7 m2.

Nhóm kỹ sư đã bật điều hòa liên tục cả ngày trong suốt 108 ngày, đồng thời đo lượng điện tiêu thụ trong giai đoạn này.

Kết quả là mức độ tiêu thụ điện trung bình hàng ngày của điều hòa cơ là 20,8 KWh/ngày còn điều hòa Inverter là 11,6 KWh/ngày, tương đương tiết kiệm 9,2 KWh/ngày (45%).

Có một điểm lưu ý thêm mà các kỹ sư này đo được, đó là trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời càng cao, mức độ tiết kiệm của điều hòa Inverter sẽ càng tăng so với điều hòa cơ. Chẳng hạn, khi nhiệt độ ngoài trời đạt 35 độ C, nhiệt độ trong phòng điều hòa được đặt ngang nhau ở mức 24 độ C, điều hòa cơ sẽ tiêu tốn gần 25 KWh/ngày trong khi điều hòa Inverter vẫn chỉ ở mức hơn 11 KWh/ngày, tức là có thể tiết kiệm hơn 50% lượng điện tiêu thụ.

Nếu xét theo giá điện sinh hoạt tại Việt Nam, trung bình 2.500 đồng/KWh, số tiền điều hòa Inverter tiết kiệm được cho người dùng trong một ngày sẽ là khoảng 23.000 đồng, tương đương 690.000 đồng/tháng – tất nhiên đây là trong điều kiện bật liên tục. Nếu tính trung bình người dùng bật khoảng 12 tiếng/ngày và trong một năm người dùng sử dụng điều hòa trong khoảng 6 tháng, mức tiết kiệm được cho một chiếc điều hòa Inverter so với điều hòa cơ cùng công suất (18.000 BTU) có thể là hơn 2 triệu đồng/năm.

Tất nhiên, đây chỉ là con số tương đối nhưng người dùng cũng có thể lấy đó làm căn cứ để ước lượng mức độ tiết kiệm của một chiếc điều hòa Inverter so với sử dụng điều hòa cơ thông thường. Thực tế, ngoài khả năng tiết kiệm điện, điều hòa Inverter còn có một vài điểm cộng khác là có thể chạy ổn định trong điều kiện điện năng cung cấp cho hệ thống bị thiếu hụt (còn gọi là điện yếu), lạm lạnh nhanh hơn, ít gây tiếng ồn và độ bền cao hơn.

Do đó, điều hòa Inverter đang ngày càng trở thành lựa chọn được tin dùng của người tiêu dùng trong nước, đặc biệt là khi giá thành của các mẫu điều hòa này ngày càng cạnh tranh.

Điều hòa Inverter dành riêng cho gia đình có người già, trẻ nhỏ với tính năng khí mềm không gió buốt

Mới đây, trong công bố từ một thương hiệu điều hòa có tiếng tại Việt Nam là Casper hãng tập trung đưa điều hòa Inverter thay thế điều hòa cơ với hàng loạt sản phẩm mới có giá thành cực hấp dẫn.

Chẳng hạn, thương hiệu này vừa đưa vào thị trường một dòng điều hòa Iinverter cao cấp mang tên EcoPrime với giá bán niêm yết từ 8,5 triệu đồng. Model EcoPrime Inverter QC-09IS36 9.500 BTU sở hữu hàng loạt động nghệ tiên tiến như khí mềm không gió buốt SilkAir, tính năng BabyCare, chế độ tiết kiệm điện tự động iSaving hay tự động điều chỉnh nhiệt độ cài đặt dựa theo cơ chế cảm ứng nhiệt thông minh iFeel hài hoà vận động và năng lượng tiêu thụ

Mẫu điều hòa này được định vị phục vụ nhu cầu phân khúc cao cấp nhưng giá bán hợp lý, tập trung vào các tính năng thiết thực giúp nâng cao chất lượng không khí và giấc ngủ cho gia đình đa thế hệ, đặc biệt là gia đình có người già và trẻ em.

Sở hữu tính năng khí mềm không gió buốt SilkAir, EcoPrime có hàng nghìn lỗ khí Micropores Air siêu nhỏ trên cửa gió. Trải nghiệm thực tế cho thấy, những lỗ gió này khuếch tán đều khí mát nhẹ nhàng giúp thành viên gia đình ngồi dưới máy lạnh không bị cảm giác lạnh buốt khi sử dụng. Dòng điều hòa phù hợp với khu vực thời tiết nắng nóng, mang tới không khí mát mẻ, êm dịu và tỏa đều nhẹ nhàng khắp không gian phòng, đồng thời tối ưu độ ồn khi máy hoạt động quanh năm.

Cùng với đó, đây là một trong những dòng máy lạnh có chế độ hỗ trợ đặc biệt cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ mang tên BabyCare. Chỉ với 1 nút bấm trên bộ điều khiển, chức năng tự động đưa máy hoạt động êm hơn qua dàn lỗ khí, tốc độ gió thấp nhất, duy trì nhiệt độ phù hợp cho trẻ nhỏ, dao động khoảng 26 độ C.

Như vậy, tại thời điểm này người dùng gần như đã có thể mua các mẫu điều hòa Inverter với giá bán chỉ nhỉnh hơn so với điều hòa cơ chút ít trong khi có thể tiết kiệm khoảng 40% điện năng sử dụng, nhiều tính năng, phù hợp cho gia đình đa thế hệ.

Hiện tại, người tiêu dùng có thể mua điều hòa Inverter với giá chỉ cao hơn 300 – 400 đồng so với điều hòa cơ nhưng về dài hạn sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

"Hiện trên thị trường, giá mua dòng sản phẩm điều hòa Inverter cao hơn 300.000 – 400.000 đồng so với điều hòa cơ. Trung bình nếu sử dụng điều hòa cơ 8 tiếng/ngày, một tháng tiêu tốn 300.000 đồng tiền điện. Trong khi điều hòa Inverter cùng thời gian hoạt động, công suất, sẽ tiết kiệm được 180.000 đồng và 3 tháng tiết kiệm được 540.000 đồng. Chính vì thế, về dài hạn, điều hòa Inverter có chi phí hợp lý hơn", ông Nguyễn Trương Thành, Phó tổng giám đốc Casper Việt Nam lý giải về việc vì sao nên sử dụng điều hòa Inverter.

"Chúng tôi hy vọng người tiêu dùng sẽ dần thay đổi thói quen sử dụng điều hòa sang Inverter và công ty chuyển hướng 100% sang dòng sản phẩm Inverter vào các kế hoạch dài hạn của Casper Việt Nam", Phó tổng giám đốc Casper Việt Nam bày tỏ.

Ông Nguyễn Trương Thành, Phó tổng giám đốc Casper Việt Nam cho biết hãng sẽ chuyển hướng 100% sang dòng sản phẩm Inverter vào các kế hoạch dài hạn của Casper Việt Nam. Ảnh: Tuấn Nguyễn

"Trong xu hướng tiêu dùng tiết kiệm, hiệu quả như hiện nay, chắc chắn các mẫu điều hòa Inverter giá mềm với công năng mang tính thực tế cao sẽ là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng cho mùa nắng nóng năm nay", ông Tiến Minh – một chuyên gia theo dõi thị trường điện tử tiêu dùng lâu năm tại Việt Nam nhận định.