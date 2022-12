Baidu tăng gấp đôi thời gian hoạt động của taxi tự hành không người lái, đưa đón khách đến tận 11h đêm

Người khổng lồ internet và tìm kiếm tại Trung Quốc, Baidu bắt đầu tiến các bước dài hơn vào thị trường dịch vụ xe tự hành.

Bắt đầu từ tuần này, công chúng có thể sử dụng dịch vụ taxi tự hành của Baidu tại Vũ Hán trong thời gian từ 7h sáng đến 11h tối mà không cần có tài xế ngồi sau tay lái. Trước đó, các dịch vụ xe không người lái tại thành phố này chỉ có thể hoạt động từ 9h sáng đến 5h chiều. Thay đổi về thời gian hoạt động dự kiến sẽ cho phép dịch vụ này đưa đón khoảng 1 triệu lượt người đến các khu vực nhất định của Vũ Hán, một thành phố với hơn 10 triệu người.

Như hầu hết các startup xe tự hành khác, Baidu sử dụng kết hợp các camera bên thứ ba, radar và LiDAR giúp ô tô có thể "nhìn" được tốt hơn trong các điều kiện tầm nhìn hạn chế. Cách thức này hoàn toàn đối lập với hệ thống của Tesla – vốn luôn phản đối sử dụng LiDAR trên xe tự hành.

Vào tháng Tám vừa qua, Baidu đã bắt đầu cung cấp dịch vụ taxi tự hành không người lái hoàn toàn và tính cước cho hành khách với mức giá như taxi thông thường. Trong Quý 3 năm nay, ứng dụng gọi xe tự hành của Baidu, Apollo Go đã hoàn tất được hơn 474.000 chuyến xe, tăng 311% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng tính đến Quý 3 vừa qua, Apollo Go đã thực hiện được hơn 1,4 triệu chuyến đi.

Ông Wang Chong, giám đốc thương hiệu của bộ phận Baidu Intelligent Driving Group cho biết: "Khả năng tổng quát hóa trong công nghệ xe tự hành của Baidu đã tiến triển với tốc độ tiên tiến hơn dự kiến. Giờ đây thời gian triển khai công nghệ lái xe tự hành tại các thành phố mới được rút ngắn xuống chỉ còn 20 ngày."

Hiện Apollo Go của Baidu đang cung cấp dịch vụ taxi tự hành tại các thành phố Vũ Hán, Bắc Kinh, Thâm Quyến, Trùng Khánh và nhiều thành phố khác ở Trung Quốc. Tại 2 thành phố Vũ Hán và Trùng Khánh, dịch vụ này được vận hành không người lái hoàn toàn.

Cho dù các con số này rất ấn tượng đối với một dịch vụ non trẻ và đầy mạo hiểm như taxi tự hành, nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn với các nhà quan sát như số lượng tuyến đường lặp lại là bao nhiêu, hay số lượng các chuyến đi mới do những người mới sử dụng dịch vụ là bao nhiêu? Ngoài ra doanh thu thực sự là bao nhiêu sau khi trừ đi phần trợ giá của công ty?

Các con số chi tiết này không được công bố. Trong khi đó, để tăng hiệu suất hoạt động, không lạ khi các hãng taxi tự hành Trung Quốc sẽ sử dụng nhiều ưu đãi khác nhau để lôi kéo người dùng.

Bỏ qua một bên các sự hoài nghi, với việc là một trong số ít những lĩnh vực internet tiêu dùng vẫn còn nhiều không gian phát triển, xe tự hành không chỉ được các startup công nghệ theo đuổi mà còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ nhiều chính quyền địa phương tại Trung Quốc.

Bản thân Baidu cũng nỗ lực đưa tương lai về xe tự hành đến sớm hơn nữa. Một trong những lĩnh vực mà họ đang xây dựng là mô hình AI về ngôn ngữ hình ảnh nhằm xác định các đối tượng mới hoặc hiếm trong những tình huống ít gặp có thể xảy đến trong tương lai. AI này được hỗ trợ bởi Wenxin, cùng một mô hình lớn đang đóng vai trò nền tảng cho các ứng dụng chuyển văn bản thành hình ảnh.

Baidu giải thích: "Mô hình này sẽ cho phép các phương tiện tự hành nhanh chóngg hiểu được một vật thể chưa từng nhìn thấy, ví dụ nhận ra các phương tiện đặc biệt (xe cứu hỏa, xe cứu thương), phát hiện nhầm túi nhựa và nhiều điều khác. Bên cạnh đó, mô hình nhận thức tự lái xe của Baidu – một mô hình phụ trong Mô hình Lớn của WenXin – được xây dựng với hơn 1 tỷ tham số, có thể cải thiện đáng kể khả năng tổng quát hóa trong nhận thức lái xe tự hành."

Tham khảo TechCrunch, Tech in Asia