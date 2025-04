“Bám sóng” dự án lớn, giá đất nền Long An bắt đầu nhích 10 - 15%

Gần đây, thị trường nhà đất Long An tiếp tục ghi nhận hiệu ứng tích cực khi loạt dự án lớn khởi động. Động thái gần nhất là Vingroup chính thức khởi công khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa với quy mô 197ha. Cùng với đó, Vinhomes Tân Mỹ hơn 900ha đã có quy hoạch 1/500; hay dự án Vinhomes Hóc Môn - Củ Chi với tổng diện tích lên đến 1.080ha cũng đang "rục rịch" được triển khai.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, vào khoảng tháng 6/2025, một dự án quy mô hơn 1.000ha tại Cần Giuộc (Long An) cũng sẽ khởi động ra thị trường.

Nhà đầu tư có động thái trở lại “đón sóng” sau thông tin các dự án lớn tại Long An khởi công.

Thông tin các dự án quy mô lớn khởi công đã và đang góp phần thúc đẩy hành vi tham gia thị trường của các nhà đầu tư. Một số dự án đất nền quanh dự án lớn có động thái "bám sóng". Hoạt động mua bán rục rịch trở lại. Cả giá và thanh khoản bắt đầu nhích dần.

Tại Long An, giá đất nền thổ cư đã tăng từ 10 - 15% (tuỳ lô, vị trí) so với cùng kì năm ngoái. Cùng với đó, giao dịch tăng nhịp ở các dự án đất phân lô có vị trí gần các siêu dự án đang triển khai. Tại các phòng công chứng, hồ sơ nhà đất tăng mạnh. Môi giới cũng ra quân khắp nẻo đường để đón đầu sức nóng của thị trường.

Theo chia sẻ của một nam môi giới chuyên đất nền Đức Hoà (Long An), hiện khá nhiều nhà đầu tư Hà Nội quan tâm trên tin rao bán của môi giới. Các lô đất sổ đỏ hiện hữu tại khu vực Đức Hoà giá bắt đầu nhích dần. Mức giá từ 18 - 25 triệu đồng/m2/nền, tương đương dưới 2,5 tỉ đồng/nền được nhà đầu tư quan tâm xuống tiền. Hoạt động mua bán nhà đất tại khu vực tốt hơn hẳn so với thời điểm giữa năm 2024. Điều này cho thấy, thông tin hạ tầng hay dự án lớn tác động phần nào đến tâm lý và hành vi của người mua.

Giá đất nền Đức Hoà (Long An) bắt đầu nhích giá từ Quý 1/2024. Nguồn dữ liệu: Batdongsan.com.vn

Anh S., một nhà đầu tư khu vực cho biết, nguồn cung đất nền pháp lý chuẩn tại Long An ngày càng khan hiếm. Khoảng 3 năm nay, rất ít dự án đất nền ra thị trường. Trong khi mặt bằng giá đất Long An so với khu vực lân cận TP.HCM như Đồng Nai, Bình Dương còn khá tốt, cho nên nhà đầu tư sẵn dòng tiền vẫn tiếp tục gom mua tại đây và chờ cơ hội.

Đặc biệt, gần đây khi thị trường khu vực có nhiều thông tin tích cực về hạ tầng, dự án càng thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư vào đón đầu. Tuy nhiên, theo anh S, để có biên lợi nhuận tốt, nhà đầu tư tìm kiếm các lô đất có vị trí di chuyển thuận lợi đến các dự án lớn và các tuyến hạ tầng trọng điểm đã và sắp triển khai tại khu vực.

Ghi nhận cho thấy, sau thời gian chờ diễn biến mới của thị trường, một số dự án đất nền còn sót lại tại Long An (phần lớn là dự án cũ triển khai giai đoạn tiếp theo) bắt đầu “bám sóng” tung sản phẩm ra thị trường. Phải kể đến Phố thương mại Đức Hoà Central chuẩn bị bung khoảng 100 nền đất sẵn sổ đỏ từ Quý 2/2025 với mức giá từ 1,68 tỉ đồng/nền. Với chính sách chính sách: trả trước 25% sở hữu ngay, kéo giãn thanh toán trong 15 tháng, hoàn tiền lên đến 7% khi thanh toán nhanh,… dự án này đang nhận hiệu ứng tích cực từ người mua.

Ngoài ra, nhờ có lợi thế vị trí ngay trung điểm “tam giác vàng” Vingroup: Vinhomes Hậu Nghĩa - Vinhomes Tân Mỹ - Vinhomes Hóc Môn - Củ Chi và được bao bọc bởi các tiện ích đã hiện hữu như: Mỹ Quỳnh Safari, Co.opmart Củ Chi, sân golf Tân Mỹ 120ha,… lại có hạ tầng hoàn thiện, xây dựng ở ngay, cho nên Đức Hoà Central được nhà đầu tư kì vọng biên lợi nhuận tốt trong tương lai, ăn theo tiến độ triển khai của dự án lớn.

Thực tế, đây không phải lần đầu thị trường nhà đất Long An rục rịch thanh khoản. Bất động sản nơi đây từng nhiều lần "gợn sóng" nhờ động thái đổ bộ của các ông lớn địa ốc như Vinhomes, Ecopark, BIM Group, Sun Group, Nam Long, Trần Anh, Thắng Lợi Group,.... với mức độ đầu tư dự án lên đến hàng trăm triệu USD. Đến nay, sau vài năm ẩn mình, bất động sản Long An tăng nhịp trở lại đầu năm 2025 khi thông tin các dự án lộ diện rõ nét hơn.

Quả thực, Long An là thị trường bất động sản mang tính ổn định nhất khu vệ tinh TP.HCM. Nơi đây, nhà đất có sự tăng nhịp theo giai đoạn nhưng rất ít diễn ra tình trạng sốt nóng, giá lên - xuống thất thường như khu vực Đồng Nai hay Bình Dương. Chính điều này đã giúp giá cả bất động sản khu vực ổn định, tránh được rủi ro cơn sốt ảo cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu thị trường nhận thấy, bất động sản Long An phần lớn đánh "trúng" nhu cầu của nhóm người mua ở thực. Nếu đầu tư thì dòng tiền của người mua chủ yếu là sẵn có, không vay. Theo đó, ngay trong bối cảnh thị trường bất động sản biến động chung, rất ít trường hợp nhà đầu tư Long An phải bán tháo tài sản. Sự ổn định của thị trường cùng hoạt động hạ tầng, siêu dự án đang ở giai đoạn đầu phát triển càng tăng sự kì vọng về biên độ lợi nhuận đều đặn cho nhà đầu tư.