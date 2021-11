Bamboo Airways khai thác đường bay thẳng Việt - Anh

"Một trong bảy trọng tâm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Anh là thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước. Do vậy, việc mở đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và Anh của hãng hàng không Bamboo Airways chính là một trong những trọng tâm chiến lược của quan hệ song phương", Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, kiêm nhiệm Ireland Nguyễn Hoàng Long khẳng định.



Đây là sự kiện mở màn chuỗi hoạt động của Đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại một số nước châu Âu từ ngày 31/10. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26), thăm làm việc tại Anh và thăm chính thức Pháp. Chuyến công du và làm việc bao gồm nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Vương quốc Anh, đối tác chiến lược Việt Nam – Cộng hoà Pháp, trong đó có các cuộc làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Anh, tham dự diễn đàn về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

◊Trước đó, 07h26 (giờ Anh) ngày 30/10, sau hơn 13 giờ bay không nghỉ, chuyến bay QH9051 của Bamboo Airways đã hạ cánh xuống sân bay Heathrow (London). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công An và đoàn công tác Bộ Công An đã trực tiếp trải nghiệm chuyến bay. Đại tướng đánh giá cao chất lượng dịch vụ hàng không định hướng 5 sao mà Bamboo Airways cung cấp trên chặng bay đường dài này.

Theo kế hoạch của Bamboo Airways, Hãng dự kiến chính thức đưa vào khai thác thương mại các đường bay thẳng thường lệ kết nối Thủ đô Hà Nội (Sân bay Nội Bài) và TP HCM (Sân bay Tân Sơn Nhất) với Vương quốc Anh (Sân bay Heathrow, London) từ cuối năm 2021, khi được sự cho phép của Chính phủ hai nước. Tổng tần suất ban đầu dự kiến là 6 chuyến khứ hồi/tuần, tần suất chung sẽ được nâng dần lên thường nhật từ năm 2022.

Đường bay thẳng của Bamboo Airways sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Việt Nam và Anh xuống chỉ còn khoảng hơn 12-13 giờ, tiết kiệm đến xấp xỉ 7 giờ so với các chuyến bay quá cảnh.

Các chuyến bay dự kiến đón trả khách tại nhà ga số 2 của sân bay Heathrow, góp phần kết nối cả hai sân bay trọng điểm của Việt Nam với sân bay quốc tế lớn nhất nước Anh, đồng thời là 1 trong 10 sân bay hàng đầu thế giới.

Các đường bay được khai thác bằng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner, dòng máy bay thân rộng hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu bậc nhất hiện tại với nhiều tiện ích, dịch vụ vượt trội.

Lễ ký kết chính thức giữa Chủ tịch Bamboo Airways - Ông Trịnh Văn Quyết và Chủ tịch APG - Ông Richard Burgess trước sự chứng kiến của Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn tháp tùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, kiêm nhiệm Ireland Nguyễn Hoàng Long khẳng định: "Chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh và dự hội nghị cấp cao của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là một sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử. Đối với quan hệ Việt Nam – Vương quốc Anh, đây thực sự là cơ hội để hai nước tăng cường quan hệ hợp tác trong bối cảnh quan hệ song phương vô cùng nồng ấm, tốt đẹp. Một trong bảy trọng tâm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Anh là thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước. Do vậy, việc mở đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và Anh của hãng hàng không Bamboo Airways chính là một trong những trọng tâm chiến lược của quan hệ song phương".

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cũng hi vọng chuyến bay đóng góp vào việc tăng cường giao thương, giao lưu nhân dân, và đặc biệt là phục vụ cho cộng đồng hơn 100.000 kiều bào đang làm việc, học tập, và sinh sống tại Vương quốc Anh.

Chuyến bay QH9051 của Bamboo Airways hạ cánh tại sân bay quốc tế Heathrow, thủ đô London, Anh ngày 30/10/2021.

Chủ tịch Bamboo Airways – ông Trịnh Văn Quyết bày tỏ kỳ vọng: "Một đường bay thẳng Việt – Anh đầu tiên do hãng bay tư nhân Việt Nam trực tiếp vận hành, cung cấp dịch vụ hàng không định hướng chuẩn 5 sao, là một sự tái khẳng định thuyết phục về năng lực điều hành và cơ sở vật chất của hãng bay trong nước, cũng như toàn ngành hàng không Việt Nam. Đây sẽ là minh chứng sống động tiếp theo cho khả năng đáp ứng và duy trì những chuẩn mực cao nhất về hàng không, từng bước đưa các hãng bay Việt Nam vươn lên vị thế cạnh tranh mới trên thị trường quốc tế.".



Cũng tại sự kiện, Bamboo Airways chính thức ra mắt APG UK - Tổng đại lý đại diện cho hãng tại thị trường Anh. APG UK là một phần trong mạng lưới APG toàn cầu - đơn vị cung cấp giải pháp hàng không và du lịch uy tín thế giới, và là một trong những tổ chức đại diện GSA hàng không hàng đầu khu vực. APG là đối tác của hơn 200 hãng hàng không với hơn 111 văn phòng trên khắp thế giới và bao phủ 170 thị trường.

Một đường bay thẳng Việt - Anh do hãng bay Việt trực tiếp vận hành được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, tạo tiền để vững chắc để tăng cường giao lưu trên mọi lĩnh vực: đối ngoại, kinh tế, văn hoá - xã hội và giao lưu nhân dân.