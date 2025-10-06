Bamboo Airways tuyển thêm 500 tiếp viên, ráo riết bổ sung máy bay

Theo thông tin từ Bamboo Airways, thời gian nhận hồ sơ ứng tuyển vị trí tiếp viên hàng không kéo dài từ nay đến hết tháng 11/2025. Các ứng viên cần đáp ứng một số tiêu chuẩn cơ bản như: độ tuổi dưới 25, chiều cao từ 170–182 cm đối với nam và 160–175 cm đối với nữ, tốt nghiệp THPT trở lên (ưu tiên các ứng viên có bằng Trung cấp, Cao đẳng, Đại học), trình độ Tiếng Anh TOEIC từ 500 điểm trở lên hoặc tương đương. Các ứng viên thành thạo thêm ngoại ngữ khác như tiếng Hàn, Nhật… sẽ có lợi thế.

Là hãng hàng không luôn chú trọng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, ngay từ những ngày đầu hoạt động, Bamboo Airways đã tập trung xây dựng đội ngũ tiếp viên mang hình ảnh trẻ trung, hiện đại và chuyên nghiệp. Không chỉ vững vàng về kỹ năng chuyên môn, tiếp viên Bamboo Airways đã và đang được hành khách ghi nhận bởi phong thái thân thiện, sự tận tâm và tinh thần hiếu khách – những yếu tố tạo nên thiện cảm đặc biệt trên mỗi hành trình bay.

Bamboo Airways tuyển thêm 500 tiếp viên, chuẩn bị nguồn lực phục vụ tăng quy mô đội bay

Đại diện Bamboo cho biết: "Mỗi tiếp viên Bamboo Airways không chỉ phục vụ hành khách trên chuyến bay, mà còn là đại sứ thương hiệu, lan tỏa tinh thần hiếu khách Việt Nam – tận tâm, chu đáo và nhiệt huyết đến tất cả hành khách trong nước cũng như quốc tế."

Việc tăng cường tuyển dụng tiếp viên hàng không là bước chuẩn bị quan trọng để Bamboo Airways bổ sung lực lượng cho kế hoạch tăng quy mô đội bay, tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách. "Đây là yếu tố then chốt để Bamboo Airways duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh ngành hàng không Việt Nam có sự tăng trưởng mạnh mẽ", đại diện Bamboo Airways nói.

Bamboo Airways đang tích cực đàm phán để thuê thêm 2–3 tàu bay phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán

Trong ngắn hạn, Bamboo Airways đang tích cực đàm phán để thuê bổ sung 2–3 tàu bay, phục vụ mùa cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới. Hãng dự kiến nhu cầu đi lại của hành khách sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh, đặc biệt trên các đường bay trục và các chặng thăm thân. Trước đó, Bamboo cũng đã công bố mở bán vé Tết, dự kiến tăng 16% tải cung ứng bao gồm tăng tần suất các đường bay hiện hữu cũng như mở lại một số đường bay được nhiều hành khách quan tâm như TP.HCM – Vinh, TP.HCM – Thanh Hóa…

Trong trung hạn, Bamboo Airways đặt mục tiêu mở rộng quy mô đội bay thêm 8–10 chiếc mỗi năm, hướng tới phát triển mạnh đội tàu và mạng bay giai đoạn 2026-2030, đủ sức phục vụ đồng thời thị trường nội địa và quốc tế. Cùng với kế hoạch mở rộng đội bay, Bamboo cũng đặc biệt chú trọng việc duy trì tỷ lệ chuyến bay đúng giờ và nâng cao trải nghiệm dịch vụ từ mặt đất đến trên không. Đây là những yếu tố từng giúp Bamboo Airways tạo được dấu ấn trên thị trường hàng không Việt Nam ngay từ giai đoạn đầu hoạt động.