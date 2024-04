Bamboo Capital báo lãi quý I/2024 tăng hơn 11 lần so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh hoạ.

CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (MCK: BCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024 với doanhthu thuần đạt 985,4 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong cơ cấu doanh thu, đóng góp lớn nhất chủ yếu từ mảng năng lượng tái tạo với 320,4 tỷ đồng (chiếm 32,5%); xây dựng hạ tầng 222,1 tỷ đồng (chiếm 22,5%); bất động sản 209,8 tỷ đồng (chiếm 21,3%) và dịch vụ tài chính 185,7 tỷ đồng (chiếm 18,8%).

Doanh thu tài chính của BCG kỳ này giảm 22,4% so với cùng kỳ năm trước, về còn 375,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm hơn 25%, về mức 408 tỷ đồng do giảm chi phí lãi vay. Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng lần lượt 91% và 22,3%, lên mức 46,9 tỷ đồng và 102,5 tỷ đồng.

Khấu trừ thuế, phí, BCG báo lãi quý I/2024 đạt 98,2 tỷ đồng, tăng gấp hơn 11 lần so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản Bamboo Capital đạt hơn 42.592 tỷ đồng, tăng gần 583 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, BCG có 422,2 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 44,2% so với thời điểm đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gần gấp đôi, lên mức 1.062,2 tỷ đồng, trong đó, chứng khoán kinh doanh tăng mạnh từ hơn 5 tỷ đồng lên 495 tỷ đồng.Các khoản phải thu ngắn hạn tăng thêm 272 tỷ đồng, lên 14.213,2 tỷ đồng.

Hàng tồn kho biến động không đáng kể ở mức 3.749 tỷ đồng. Đây là chi phí đầu tư Dự án Khu nghỉ mát Malibu MGM Hội An (Quảng Nam) do Công ty con - Công ty TNHH Indichina Hội An Beach Villas làm chủ đầu tư; chi phí đầu tư Dự án Khu nghỉ mát Hội An D'Or do Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp làm chủ đầu tư và các khoản chi phí sản xuất kinh doanh khác tại các công ty con.

Kết thúc quý đầu năm 2024, BCG có tổng nợ phải trả ở mức 24.918,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Vay nợ tài chính ở mức 12.126,5 tỷ đồng; trong đó, bao gồm 300 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trả, hơn 4.777 tỷ đồng trái phiếu dài hạn.