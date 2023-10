Bamboo Capital (BCG) báo lãi sau thuế 9 tháng đầu năm đạt gần 185 tỷ đồng

Theo BCTC quý 3/2023 vừa công bố, trong quý này Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đã ghi nhận doanh thu 1.017,9 tỷ đồng, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm 2022. Sự đóng góp về mặt doanh thu đến chủ yếu từ mảng Năng lượng tái tạo (325 tỷ) – chiếm 31,9%, Xây dựng hạ tầng (323 tỷ) – chiếm 31,7%, Bất động sản (230 tỷ) – chiếm 22,6% và Dịch vụ tài chính (92 tỷ) – chiếm 9% tỷ trọng doanh thu của cả Tập đoàn. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 9,1 tỷ đồng, giảm 76,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Như vậy, kết thúc quý 3/2023, doanh thu luỹ kế 9 tháng của Tập đoàn Bamboo Capital đạt 2.833,5 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 40,9% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế luỹ kế đạt 184,8 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 28,4% kế hoạch đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2023.

Các mảng hoạt động cốt lõi của Bamboo Capital vẫn được duy trì ổn định. Mảng năng lượng tái tạo vẫn đóng góp nguồn thu đều đặn, sản lượng điện của BCG Energy bán lên lưới trong quý 3/2023 tăng 28,3% so với cùng kỳ. Các dự án bất động sản vẫn tiếp tục được hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng.

Cụ thể, dự án Malibu Hội An đã bàn giao 222 căn trên tổng số 675 căn condotel, dự án Hội An d’Or đã bàn giao 56/202 căn shophouse. Tuy nhiên, do tình hình thị trường có nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ xây dựng, bán hàng cũng như dòng tiền thanh toán từ các đối tác, vì vậy khối lượng nghiệm thu các công trình xây lắp của Tracodi giảm so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đến tổng doanh thu thuần hợp nhất của Bamboo Capital giảm 13,5% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, việc tỷ giá USD tăng mạnh trong quý 3/2023 đã làm chi phí chênh lệch tỷ giá của Bamboo Capital tăng mạnh. Đây là nguyên nhân trực tiếp làm giảm lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn. Trong giai đoạn thị trường biến động như hiện nay, Bamboo Capital chủ động không thực hiện các hoạt động M&A vốn là thế mạnh của Tập đoàn, việc không có nguồn thu từ mảng này cũng góp phần khiến lợi nhuận suy giảm. Thời điểm hiện tại, Bamboo Capital đang nỗ lực khắc phục các khó khăn và tập trung nguồn lực vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn.

Tính đến hết quý 3/2023, tổng tài sản Bamboo Capital đạt 42.976,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,9% so với thời điểm đầu năm 2023. Tổng nợ phải trả của Bamboo Capital tại cuối quý 3/2023 ghi nhận giảm hơn 1.722,3 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tập đoàn này đã chủ động tất toán các khoản nợ vay nhằm giảm bớt chi phí lãi vay để đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp trong bối cảnh lãi suất vẫn còn ở mức cao.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của Bamboo Capital đã giảm xuống mức 1,9 lần tại cuối tháng 9/2023. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu cũng giảm về mức dưới 1 lần.

Đáng chú ý, tại Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đã chuyển từ âm 1.872,3 tỷ đồng tại thời điểm quý 3/2022 sang dương 1.267,4 tỷ đồng tại cuối quý 3/2023 do Bamboo Capital dừng các hoạt động đầu tư ra bên ngoài và tập trung vào các hoạt động cốt lõi. Bên cạnh đó, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm do Tập đoàn này đã chủ động thanh toán một số khoản vay trong kỳ.

Áp lực tài chính của “hệ sinh thái” Bamboo Capital được giảm thiểu đáng kể khi một số công ty liên quan đàm phán thành công với trái chủ để dời thời hạn thanh toán tổng cộng 5.000 tỷ đồng trái phiếu sang năm 2026. Cụ thể, BCG Land đã được điều chỉnh kỳ hạn lô trái phiếu có giá trị 2.500 tỷ đồng từ 36 tháng sang 60 tháng, ngày đáo hạn chuyển từ 31/3/2024 sang 31/3/2026. CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Gia Khang được chấp thuận dời ngày đáo hạn hai lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng từ tháng 2/2024 sang tháng 2/2026.