Bamboo Capital (BCG) báo lãi sau thuế quý 2/2024 đạt 319 tỷ đồng, tăng trưởng 98%

Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa công bố kết quả kinh doanh Quý 2/2024 với doanh thu thuần đạt 1.114,8 tỷ đồng, chỉ tăng 0,04% so với cùng kỳ năm 2023.

Đóng góp chính về doanh thu đến từ mảng Năng lượng tái tạo (369,4 tỷ) – chiếm 33,1%, Xây dựng hạ tầng (338,5 tỷ) – chiếm 30,4% và Dịch vụ tài chính (180,2 tỷ) – chiếm 16,2% tỷ trọng doanh thu của Tập đoàn.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế Quý 2/2024 đạt 318,6 tỷ đồng, tăng mạnh 98,2% so với Quý 2/2023.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất của Bamboo Capital đạt 2.100,3 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Cơ cấu doanh thu được đóng góp chủ yếu từ mảng Năng lượng tái tạo (689,8 tỷ đồng) – chiếm 32,8%, Xây dựng hạ tầng (560,7 tỷ) – chiếm 26,7% và Dịch vụ tài chính (366,0 tỷ) – chiếm 17,4% tổng doanh thu của Tập đoàn. Doanh thu mảng năng lượng tái tạo bứt phá trong nửa đầu năm 2024 nhờ vào hiệu suất hoạt động tốt của các nhà máy điện mặt trời. Trong đó, đà tăng trưởng chủ yếu đến từ sản lượng điện của Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ (330 MW) đạt 268 triệu kWh, tăng 44,9% so với cùng kỳ do được bổ sung thêm sản lượng từ 114MW vận hành thương mại từ 31/5/2023. Mảng năng lượng tái tạo của BCG Energy đang dần trở thành trụ cột quan trọng, mang về nguồn thu lớn cho Tập đoàn Bamboo Capital. Bên cạnh đó, mảng Xây dựng - Hạ tầng của Tracodi tiếp tục đóng góp nguồn thu tích cực nhờ vào việc nghiệm thu các công trình và hoạt động sản xuất – khai thác đá.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của Bamboo Capital đạt 416,8 tỷ đồng, tăng 137,3% so với cùng kỳ năm 2023. Chi phí tài chính giảm mạnh 413,0 tỷ đồng, tương ứng giảm 32,1% so với Quý 2 năm trước. Bên cạnh sự tăng trưởng về mặt doanh thu, nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận của Bamboo Capital bứt phá là nhờ chi phí tài chính từ BCG Energy được quản lý hiệu quả. BCG Energy đã chủ động mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu riêng lẻ trị giá 2.500 tỷ đồng, giúp giảm áp lực lớn về lãi vay và các khoản chi phí quản lý tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này.

Tổng tài sản Tập đoàn tính đến ngày 30/6/2024 đạt 45.308,3 tỷ đồng, tăng 7,9% so với thời điểm đầu năm 2024 do hợp nhất CTCP Dược phẩm Tipharco (HNX: DTG) vào hệ sinh thái Bamboo Capital.

Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu của BCG tại thời điểm 30/06/2024 ghi nhận 20.987,9 tỷ đồng, tăng 20,2% so với thời điểm đầu năm nhờ vào việc hoàn thành tăng vốn lên 8.002 tỷ đồng của Bamboo Capital từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trong Quý 2/2024. Tỷ lệ đòn bẩy tài chính của Bamboo Capital tiếp tục giảm về mức an toàn.

Nhờ vào việc chủ động tăng vốn điều lệ, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu giảm đáng kể từ 2,2 lần tại cuối năm 2022 xuống còn 1,2 lần tại thời điểm 30/06/2024. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của Bamboo Capital cũng giảm về mức 0,6 lần.

Trong nửa đầu năm 2024, Bamboo Capital vẫn hạn chế các hoạt động đầu tư bên ngoài và tập trung đầu tư vào các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi. Tại Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính chuyển từ âm 1.073,9 tỷ đồng sang dương 2.466,8 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc Quý 2/2024 nhờ vào khoản thu từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng. Bamboo Capital đang tích cực bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời duy trì thanh khoản của Tập đoàn ở mức an toàn.

Với kết quả kinh doanh trên, kết thúc Quý 2/2024, Tập đoàn Bamboo Capital hoàn thành lần lượt 34,4% kế hoạch doanh thu và 43,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã trình tại Đại hội đồng cổ đông 2024.

Ở mảng bất động sản, tận dụng thời điểm thị trường bất động sản có dấu hiệu khởi sắc, BCG Land đang chuẩn bị bàn giao và vận hành toàn bộ khối condotel Malibu Hội An, đẩy nhanh tiến độ các dự án King Crown Infinity, Hoian d’Or và phần còn lại của Malibu Hội An để sớm bàn giao sản phẩm đến khách hàng. Dự kiến trong Qúy 3/2024, BCG Land sẽ tổ chức mở bán phần còn lại của dự án King Crown Infinity.

Với mảng năng lượng, công ty con BCG Energy vừa công bố BCTC hợp nhất bán niên 2024 với kết quả kinh doanh với doanh thu thuần đạt 689,8 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận sau thuế tăng mạnh, đạt 290,7 tỷ đồng, gấp 33 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày 31/7 tới đây, BCG Energy sẽ chính thức giao dịch 730 triệu cổ phiếu trên sàn UPCoM , mã cổ phiếu là BGE và giá tham chiếu 15.600 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, BCG Energy đang gấp rút triển khai các dự án điện gió Đông Thành 1 (công suất 80 MW), Đông Thành 2 (công suất 120 MW) tại tỉnh Trà Vinh và điện gió Khai Long 1 (công suất 100 MW) tại Cà Mau. Các dự án này dự kiến sẽ đi vào vận hành ngay trong năm 2025 và giúp tăng tổng công suất phát điện của BCG Energy lên thêm hơn 50%.

BCG Energy cũng vừa khởi công xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa tại Củ Chi, TP. HCM ngày 20/7 vừa qua. Giai đoạn 1 của Nhà máy được triển khai từ năm 2024 đến năm 2025, có tổng vốn đầu tư 6.400 tỷ đồng, công suất đốt 2.600 tấn rác/ngày, công suất phát điện 60 MW, sản lượng điện phát lên lưới dự kiến lên đến 365 triệu kWh/năm.