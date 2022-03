Bamboo Capital (BCG) chuyển nhượng dự án Hội An 2.000 tỷ đồng cho BCG Land

HĐQT Bamboo Capital (BCG) vừa thông qua nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ vốn góp hơn 502,5 tỷ đồng tại Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas. Đơn vị nhận chuyển nhượng là BCG Land - công ty con khác của Bamboo Capital chuyên về mảng bất động sản. Thời gian chuyển nhượng thực hiện trong tháng 3/2022.



Tổng vốn chuyển nhượng là 89% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas - chủ đầu tư dự án Malibu MGM Hội An. Được biết, dự án Malibu MGM Hội An có quy mô khoảng 11ha, bao gồm 93 căn biệt thự và 690 condotel chuẩn 5 sao. Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng. Tổng doanh thu sơ bộ dự kiến thu được từ dự án này khoảng 2.000 - 2.500 tỷ đồng.

Trong chia sẻ mới đây, nhận định thị trường bất động sản sẽ hồi phục từ năm 2022, đại diện BCG Land trong chia sẻ mới đây cho biết Công ty đặt mục tiêu doanh thu 4.800 tỷ đồng, nguồn thu chủ yếu đến từ dự án Malibu Hội An và phân khu shophouse của Hoian d’Or. Khấu trừ chi phí, BCG Land kỳ vọng lợi nhuận sau thuế đạt 1.200 tỷ đồng.

Năm nay BCG Land chủ trương tiếp tục thực hiện các thương vụ M&A để tăng quỹ đất và phát triển những dự án mới. Công ty cũng lên kế hoạch tăng vốn lên 4.000 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2021, BCG Land báo lãi gần 1.000 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đề ra. Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản Công ty đạt hơn 13.000 tỷ đồng.

