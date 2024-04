Bamboo Capital đạt doanh thu 985 tỷ đồng trong quý 1/2024, mảng năng lượng tái tạo đóng góp lớn

Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024 với doanh thu thuần đạt 985,4 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2023. Sự đóng góp về mặt doanh thu đến chủ yếu từ mảng Năng lượng tái tạo (320,4 tỷ) – chiếm 32,5%, Xây dựng hạ tầng (222,1 tỷ) – chiếm 22,5%, Bất động sản (209,8 tỷ) – chiếm 21,3% và Dịch vụ tài chính (185,7 tỷ) – chiếm 18,8% tỷ trọng doanh thu của cả Tập đoàn.

Mảng năng lượng tái tạo của BCG Energy sau nhiều năm được đầu tư mạnh mẽ đã vươn lên trở thành mảng đóng góp lớn nhất vào tỷ trọng doanh thu của Bamboo Capital. Mảng dịch vụ tài chính với đóng góp phần lớn từ Tổng công ty Bảo hiểm AAA cũng vươn lên chiếm 18,8% tỷ trọng doanh thu (cùng kỳ 11%). Cơ cấu doanh thu của Bamboo Capital đã được phân bổ đồng đều giữa các mảng hoạt động cốt lõi, bao gồm năng lượng tái tạo, xây dựng – hạ tầng, bất động sản và dịch vụ tài chính.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý 1 của Bamboo Capital đạt 98,2 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ. Ngoài yếu tố tăng trưởng doanh thu, một trong những yếu tố quan trọng khác giúp Bamboo Capital đạt được mức tăng lợi nhuận đột biến này là nhờ vào việc kiểm soát tốt chi phí lãi vay. Cụ thể, chi phí lãi vay của Tập đoàn này giảm 129,4 tỷ so với cùng kỳ, tương đương với mức giảm 32,7%. Việc giảm chi phí lãi vay là nhờ các nỗ lực chủ động thanh toán nợ vay và nợ đối tác trong năm 2023 để giảm thiểu rủi ro tài chính.

Tính đến ngày 31/3/2024, Tổng tài sản Bamboo Capital đạt 42.592,1 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu của Tập đoàn đạt 24.918,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,5%. Nhìn chung các chỉ số tại bảng cân đối kế toán của Bamboo Capital duy trì sự ổn định, không có quá nhiều thay đổi so với thời điểm cuối năm 2023.

Với định hướng kiểm soát chất lượng tài sản tốt, đảm bảo sức khỏe tài chính, cũng như tạo dư địa để triển khai huy động vốn cho các dự án trong tương lai, Bamboo Capital tiếp tục chủ động thanh toán các khoản nợ vay và nợ đối tác. Nhờ vậy, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu được duy trì ở mức an toàn 1,4 lần, tương đương với mức ghi nhận tại thời điểm cuối năm 2023. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu tiếp tục giảm xuống mức 0,5 lần so với mức hơn 1 lần tại Quý 1/2023.

Tại Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 298 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 1/2024 do trong kỳ công ty con BCG Energy đã thực hiện mua lại CTCP Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa để đầu tư xây dựng nhà máy đốt rác phát điện. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 432 tỷ đồng cũng do một phần khoản đầu tư vào Tâm Sinh Nghĩa được chuyển nhượng cho đối tác để phát triển công nghệ đốt rác hiện đại. Bên cạnh đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính ghi nhận 62 tỷ đồng trong quý 1/2024 do Tổng công ty Bảo hiểm AAA thực hiện tăng vốn.

Ngày 1/4/2024, Thủ tướng đã phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu nâng tỷ lệ đóng góp của ngành năng lượng tái tạo lên mức 30,9 - 39,2% vào năm 2030 và định hướng lên đến 67,5% - 71,5% vào năm 2050. Việc triển khai quy hoạch điện VIII không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong ngành điện mà còn mở ra dư địa phát triển của ngành năng lượng tái tạo.

BCG Energy – Công ty thành viên của Bamboo Capital hiện sở hữu danh mục lên đến gần 1 GW được phê duyệt theo Quy hoạch điện VIII với tầm nhìn triển khai đến năm 2030. Đáng chú ý, loạt dự án điện gió quy mô lớn, bao gồm: điện gió Đông Thành 1 (80 MW), Đông Thành 2 (120 MW) tại tỉnh Trà Vinh; Khai Long 1 (100 MW) tại Cà Mau sẽ được BCG Energy triển khai trong năm nay và dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2025. Các dự án này một khi đi vào hoạt động sẽ giúp tăng thêm khoảng 53% tổng công suất phát điện cho BCG Energy.

Đáng chú ý, giai đoạn 2024-2025, BCG Energy sẽ xây dựng nhà máy đốt rác phát điện công nghệ hiện đại có vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng tại TP.HCM. Nhà máy có công suất đốt 2.000 tấn rác/ngày đêm, tương đương công suất phát điện 40 MW. Ở giai đoạn sau, nhà máy đốt rác phát điện của BCG Energy có thể nâng công suất xử lý lên đến 5.200 tấn rác/ngày và tạo ra công suất phát điện lên tới 130 MW, trở thành một trong các nhà máy lớn nhất thế giới trong lĩnh vực này. Song song đó, BCG Energy cũng xây dựng các nhà máy đốt rác phát điện tại Long An, Kiên Giang và các tỉnh thành khác. Với việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dự án năng lượng tái tạo trong quy hoạch điện VIII và xây dựng thêm các nhà máy điện rác quy mô lớn, BCG Energy sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn Bamboo Capital.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông 2024 mà Bamboo Capital công bố, Tập đoàn này đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 6.102,5 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế đạt 951,7 tỷ đồng. So với kết quả đạt được của năm 2023, kế hoạch kinh doanh 2024 của Tập đoàn Bamboo Capital dự kiến tăng trưởng 152% về doanh thu và tăng 556% về lợi nhuận. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Bamboo Capital sẽ tổ chức vào ngày 27/4/2024 theo hình thức trực tuyến.