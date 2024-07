Tình hình cổ phiếu Thế giới Di động

Tuần qua, VN-Index giảm 22,67 điểm xuống 1.242,11 điểm. HNX-Index giảm 3,86 điểm xuống 236,66 điểm. Thống kê trên sàn HoSE, khối ngoại mua ròng 17,67 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng hơn 419,58 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1,05 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 13 tỷ đồng. Với thị trường Upcom, khối ngoại mua ròng 5 phiên liên tiếp với 1,5 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng hơn 54 tỷ đồng.

Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 22-26/7 trên toàn thị trường, khối ngoại đã mua ròng hơn 18,12 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng gần 461 tỷ đồng.

Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán ròng 1,05 triệu cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) để giảm sở hữu về 7,99% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ Norges Bank bán ra 500.000 cổ phiếu,quỹ Amersham Industries Limited bán ra 500.000 cổ phiếu, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 300.000 cổ phiếu, quỹ Wareham Group Limited mua vào 250.000 cổ phiếu.

Trong hai phiên giao dịch ngày 19/7 và 22/7, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ròng hơn 860.000 cổ phiếu MWG.

Ngày 22/7, nhóm quỹ Dragon Capital mua vào 182.000 cổ phiếu MWG để nâng sở hữu từ 7,99% lên 8% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua vào 152.000 cổ phiếu, quỹ Wareham Group Limited mua vào 50.000 cổ phiếu, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) bán ra 20.000 cổ phiếu.

Trước đó, từ ngày 7-19/6, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị MWG bán ra 2 triệu cổ phiếu MWG, giảm sở hữu từ 35,4 triệu cổ phiếu (2,42% vốn điều lệ) về 33,4 triệu cổ phiếu (2,29% vốn điều lệ).

Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (mã chứng khoán: PAP) vừa có báo cáo phát hành thêm 32 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong tổng 38 triệu cổ phiếu đăng ký, tương ứng tỷ lệ chào bán thành công là 84,2%. Giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn thị trường khoảng 50%) và huy động được 384 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhà đầu tư Trương Công Nghĩa dự kiến mua 10 triệu cổ phiếu nhưng cuối cùng chỉ mua 4 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 1,86% vốn điều lệ. Ngược lại, 4 nhà đầu tư Nguyễn Thanh Hoàng, Phan Thế Anh, Trần mạnh Cường và Bành Xuân Hoài đã lần lượt mua toàn bộ cổ phiếu đã đăng ký là 6,5 triệu, 6,5 triệu, 6,5 triệu và 8,5 triệu cổ phiếu.

Như vậy, sau đợt phát hành riêng lẻ, vốn điều lệ của Cảng Phước An sẽ tăng từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng. Cảng Phước An được thành lập để thực hiện việc đầu tư khai thác cảng tổng hợp Phước An. Trong đó, cổ đông sáng lập ban đầu gồm Petrovietnam sở hữu 79,54%, Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp sở hữu 17,05%, các cổ đông khác sở hữu 3,41% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, từ năm 2016, Cảng Phước An liên tục phát hành riêng lẻ khiến sở hữu nhà nước bị pha loãng. Trải qua 5 lần tăng vốn từ 440 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu của Petrovietnam sở hữu tại Cảng Phước An vẫn không đổi (35 triệu cổ phiếu) nhưng tỷ lệ sở hữu đã giảm từ 79,54% về 15,09% vốn điều lệ.