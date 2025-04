Nhận thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên app LPBank của Ngân hàng Lộc Phát

Giải pháp đột phá trong quản lý tài chính

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, việc quản lý dòng tiền hiệu quả trở thành yếu tố then chốt đối với sự thành công của các doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ kinh doanh và tiểu thương. Tuy nhiên, việc phải liên tục kiểm tra điện thoại để theo dõi biến động số dư có thể gây bất tiện, xao nhãng và ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh. Thấu hiểu điều này, LPBank đã nghiên cứu và phát triển dịch vụ Thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên app LPBank, một giải pháp đột phá giúp người dùng cập nhật thông tin tài chính một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Chỉ mất 1 phút để bật Dịch vụ Thông báo số dư bằng giọng nói trên App LPBank và sử dụng hoàn toàn miễn phí

Dịch vụ Thông báo số dư bằng giọng nói là một bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của LPBank, mang đến những giải pháp tài chính vượt trội và thiết thực cho khách hàng. Chúng tôi tin rằng, tính năng này sẽ giúp các hộ kinh doanh và tiểu thương quản lý tài chính một cách dễ dàng, an toàn và hiệu quả hơn, từ đó có thêm thời gian và nguồn lực để phát triển hoạt động kinh doanh, ông Đặng Công Hoàn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ LPBank chia sẻ.

Tiện ích vượt trội, miễn phí hoàn toàn

Một trong những ưu điểm nổi bật của Dịch vụ Thông báo số dư bằng giọng nói của LPBank là tính tiện lợi. Người dùng chỉ cần bật dịch vụ này trên ứng dụng LPBank, sau đó mỗi khi có giao dịch chuyển khoản đến, điện thoại sẽ tự động phát thông báo bằng giọng nói. Điều này giúp người dùng không cần phải mở ứng dụng hay nhìn vào màn hình điện thoại, đặc biệt hữu ích với các hộ kinh doanh, tiểu thương – những người bán hàng trong các chợ, các cửa hàng/siêu thị mini/các điểm bán hàng trực tiếp.

Nếu người bán hàng có nhiều tài khoản tại LPBank, người bán có quyền lựa chọn một/một vài tài khoản để nhận thông báo số dư bằng giọng nói. LPBank khuyến nghị người bán nên sử dụng tài khoản chuyên biệt để nhận tiền bán hàng, giúp quản lý các giao dịch chuyển tiền đến một cách dễ dàng, đồng thời theo dõi dòng theo ngày, tuần, tháng hiệu quả hơn. Việc tách biệt tài khoản này còn giúp bảo mật thông tin, đảm bảo các giao dịch cá nhân hoặc riêng tư chỉ được thông báo qua tin nhắn trong ứng dụng, tránh việc công khai bằng giọng nói tại điểm bán hàng hoặc nơi công cộng.

Không chỉ hỗ trợ quản lý tài chính hiệu quả, dịch vụ Thông báo số dư bằng giọng nói của LPBank còn là công cụ đắc lực giúp ngăn chặn rủi ro gian lận trong giao dịch. Nhờ khả năng nhận diện giao dịch thành công ngay lập tức, người dùng có thể nhanh chóng phát hiện các thủ đoạn lừa đảo như giả mạo màn hình chuyển tiền thành công hay lợi dụng lỗi mạng. Do đó, dịch vụ này giúp quá trình bán hàng diễn ra liên tục, không bị gián đoạn do phải kiểm tra giao dịch thủ công, nâng cao hiệu suất làm việc và đảm bảo an toàn tài chính.

Chị Nguyễn Thị Hiền, chủ một cửa hàng tạp hóa tại Hà Nội, chia sẻ: Trước đây, tôi thường xuyên phải kiểm tra điện thoại để xem tiền đã vào tài khoản chưa, rất mất thời gian. Từ khi sử dụng Dịch vụ thông báo số dư bằng giọng nói của LPBank, tôi có thể thoải mái bán hàng mà không lo bị bỏ lỡ giao dịch nào. Hơn nữa, tôi cũng yên tâm hơn vì có thể nhanh chóng phát hiện và tránh được các chiêu trò gian lận chuyển khoản.

Ngoài ra với dịch vụ này, khách hàng còn có thể tùy chỉnh âm lượng, kết nối với loa Bluetooth để phát thông báo lớn hơn. Việc bật/tắt dịch vụ cũng vô cùng đơn giản và thuận tiện ngay trên ứng dụng LPBank mà không cần liên kết với bất kỳ ứng dụng thứ ba nào. Đặc biệt, LPBank cung cấp dịch vụ này hoàn toàn miễn phí, không phát sinh bất kỳ chi phí dịch vụ hay phí duy trì định kỳ nào.

Hướng dẫn kích hoạt dịch vụ Thông báo biến động số dư bằng giọng nói của LPBank

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng LPBank, chọn mục Thông tin và chọn Thông báo Biến động số dư

Bước 2: Chọn Thiết lập BĐSD và chọn nút Nhận tiền phát tiếng cho tài khoản cần bật thông báo biến động số dư

Bước 3: Xác thực thông tin bằng LPB OTP và chọn Xác nhận

Sau 03 bước trên, nút Nhận tiền phát tiếng chuyển sang màu xanh, xác nhận thiết lập thành công.

Mọi thắc mắc và hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ tổng đài CSKH 24/7: *8668 / 02462 668 668 hoặc đến Chi nhánh/Phòng giao dịch LPBank gần nhất.