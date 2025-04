Một Phó Tổng Giám đốc ngân hàng muốn bán lượng lớn cổ phiếu

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - Mã: NAB) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Theo đó, ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank đăng ký bán ra 1,8 triệu cổ phiếu NAB nhằm mục đích nhu cầu tài chính cá nhân.

Giao dịch trên dự kiến được thực hiện bằng phương thức giao dịch thoả thuận và/hoặc khớp lệnh trong thời gian 11/4 - 9/5/2025.

Hiện, ông Cường đang nắm giữ hơn 5,7 triệu cổ phiếu NAB, chiếm 0,417% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, ông sẽ giảm lượng cổ phiếu nắm giữ xuống hơn 3,9 triệu cổ phiếu, tương đương 0,286% vốn Nam A Bank.

Đóng cửa ngày 9/4, cổ phiếu NAB dừng ở mức 15.600 đồng/cp. Ước tính với mức giá này, ông Cường có thể thu về khoảng 28 tỷ đồng nếu bán hết số cổ phiếu đã đăng ký.

Trước đó, Nam A Bank đã công bố kết quả kinh doanh quý 1 với mức lãi 1.214 tỷ đồng (tương ứng tăng 21,52% so với cùng kỳ năm 2024). Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản Nam A Bank đạt gần 263.000 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với đầu năm 2025. Hoạt động tín dụng đạt gần 178.000 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Huy động vốn đạt gần 204.000 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm 2024.

Về chất lượng tài sản, nợ nhóm 2 (trước CIC) đã giảm đáng kể từ mức 1,27% ở đầu năm 2025 xuống mức 0,61%, đồng thời tỷ lệ nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) ở mức 2,23%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức gần 54%.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vừa qua, các cổ đông Nam A Bank đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2024. Như vậy, sau 3 tháng, Nam A Bank đã thực hiện được 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025.