Quá khứ bất hảo của Trần Văn Luyện - nghi phạm đang bị công an truy lùng liên quan vụ một phụ nữ bị sát hại ở Vĩnh Phúc

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra ở Vĩnh Phúc, sáng 29/4, trao đổi với tờ VietNamNet, một lãnh đạo xã Đại Đồng cho biết, hiện, lực lượng công an vẫn đang ráo riết truy bắt nghi phạm Trần Văn Luyện.

Cũng theo nguồn tin của báo trên, Luyện là đối tượng đã có tiền án, tiền sự, đã từng bắt cóc, tống tiền con của anh trai ruột và không có nghề nghiệp ổn định.

Chân dung đối tượng Trần Văn Luyện (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Trước đó, vào chiều qua (28/4), Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát thông báo truy tìm đối tượng Trần Văn Luyện, 42 tuổi, trú tại thôn 8, xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường.

Theo cơ quan công an, khoảng 9h45 sáng cùng ngày, chị Đào Thị Thanh D. (33 tuổi) bị sát hại tại nhà riêng thuộc Tổ dân phố Đông Cả, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.

Kết quả điều tra ban đầu của công an xác định nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội là Trần Văn Luyện, hiện đang bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị ai biết hoặc nhìn thấy Luyện thì kịp thời bắt giữ và báo ngay cho công an qua số điện thoại 069.2621236, điều tra viên Nguyễn Đức Việt (số điện thoại 0982.175.238) hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp giải quyết theo quy định.

Người cung cấp thông tin có giá trị sẽ được Cơ quan CSĐT thưởng nóng và đảm bảo giữ bí mật, an toàn tuyệt đối.

Công an cũng yêu cầu đối tượng Trần Văn Luyện sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.