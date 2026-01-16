Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến sổ đỏ, người dân cần đặc biệt cảnh giác

16-01-2026 - 10:39 AM | Xã hội

Công an khuyến cáo người dân khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc điều chỉnh, cập nhật hồ sơ đất đai cần hết sức bình tĩnh, không vội làm theo yêu cầu.

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, thời gian gần đây, cùng với việc triển khai điều chỉnh địa giới hành chính ở cấp tỉnh và cấp xã theo chủ trương của Nhà nước, trên địa bàn một số địa phương đã xuất hiện các thủ đoạn lừa đảo mới, cụ thể như sau:

Trong một số trường hợp, người dân còn bị yêu cầu cung cấp thêm căn cước công dân, căn cước, mã xác thực OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, thậm chí thực hiện chuyển tiền để nộp các khoản được gọi là "phí hồ sơ", "phí cập nhật dữ liệu", "phí xác minh thông tin".

Trước diễn biến, thủ đoạn của loại tội phạm này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc điều chỉnh, cập nhật hồ sơ đất đai, người dân cần hết sức bình tĩnh, không vội vàng làm theo yêu cầu.

Người dân chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở UBND xã, phường, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc thực hiện thủ tục thông qua cổng dịch vụ công chính thức của Nhà nước.

Không gửi hình ảnh, bản photo sổ đỏ, giấy tờ cá nhân cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào; không truy cập các đường link lạ, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người lạ.

Ngoài ra, mỗi người dân cần chủ động nâng cao hiểu biết pháp luật, thường xuyên theo dõi các thông báo, cảnh báo từ cơ quan chức năng để kịp thời nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý kịp thời, góp phần ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng công nghệ cao, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân liên quan đến sổ đỏ từ năm 2026

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

