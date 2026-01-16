Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, chủ xe nộp phạt theo Nghị định 168

Trong 24 giờ qua, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) tại nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi ghi nhận số ca vi phạm không đội mũ bảo hiểm tăng cao, đồng thời phát hiện nhiều trường hợp đi ngược chiều.

Theo dữ liệu trích xuất từ 12h00 ngày 14/1 đến 12h00 ngày 15/1/2026, tình hình trật tự an toàn giao thông tại các điểm giám sát trọng điểm có những diễn biến đáng chú ý.

Trong đó, tại nội đô Hà Nội, camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi đã tự động nhận diện và ghi hình 24 trường hợp người đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh đó, có 22 trường hợp cố tình vượt đèn đỏ và 02 trường hợp đi ngược chiều bị hệ thống lập hồ sơ vi phạm.

Ngược lại, trục đường Lê Văn Lương tiếp tục duy trì kỷ cương giao thông khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường trong suốt 24 giờ qua.

Trên các tuyến cao tốc: Tại km 20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hệ thống ghi nhận lưu lượng phương tiện ở mức cao với 10.608 lượt xe, tốc độ trung bình đạt 72 km/h. Qua phân tích hình ảnh, AI đã phát hiện 04 trường hợp tài xế và người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn. Đáng chú ý, trong ngày này không ghi nhận trường hợp nào vi phạm lỗi quá tốc độ trên đoạn tuyến giám sát.

Hiện tại, toàn bộ danh sách biển số và hình ảnh bằng chứng đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện quy trình xử phạt nguội theo quy định.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm theo Nghị định 168

Điểm c Khoản 7 Điều 7: "Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện hành vi vượt đèn đỏ (không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông)." Hình thức bổ sung: Trừ 04 điểm giấy phép lái xe (Điểm b Khoản 13 Điều 7).

Điểm h Khoản 2 Điều 7: "Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mà không đội 'mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy' hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách."

Điểm i Khoản 2 Điều 7: "Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mà không đội 'mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy' hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách (trừ trường hợp chở người bệnh cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải tội phạm)."