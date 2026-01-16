Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

100 CSBCS khám xét khẩn cấp 12 địa điểm ở các tỉnh thành, bắt 16 người, tịch thu số tang vật đặc biệt lớn

16-01-2026 - 12:36 PM | Xã hội

Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai lực lượng với gần 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia, khám xét khẩn cấp 12 địa điểm trong tỉnh và các tỉnh, thành phố lân cận.

Quán triệt thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về triển khai đợt Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngày 14/01/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công chuyên án sản xuất, buôn bán hàng giả đặc biệt lớn là gas.

Theo đó, đơn vị chức năng đồng loạt triển khai lực lượng với gần 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia, khám xét khẩn cấp 12 địa điểm trong tỉnh và các tỉnh, thành phố lân cận như: Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM… bắt, lấy lời khai 16 đối tượng có liên quan.

Trong đó có 03 đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây, tổ chức sản xuất, buôn bán gas giả đối với các nhãn hiệu phổ biến trên thị trường như: Total Energies, Eif Gas, H-Gas, VT-Gas, SaiGon Petro, MT Gas, Phoenis Gas, Vimexco Gas…

100 CSBCS khám xét khẩn cấp 12 địa điểm ở các tỉnh thành, bắt 16 người, tịch thu số tang vật 'khủng' - Ảnh 1.

Tang vật của vụ việc. Ảnh: CA Tây Ninh

Tang vật thu giữ 6.252 vỏ chai LPG các loại; 4.552 chai LPG có nước gas các loại; 22.945 màng co; 27.453 tem; 661 nút nhựa; 10 bộ máy bơm, máy nén, máy khò; 17 ĐTDĐ; 01 bồn chứa; 20 xe ô tô tải, 03 xe mô tô; 02 cân và nhiều đồ vật, giấy tờ, tài liệu, sổ sách có liên quan. Vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý hình sự các đối tượng theo quy định của pháp luật.

100 CSBCS khám xét khẩn cấp 12 địa điểm ở các tỉnh thành, bắt 16 người, tịch thu số tang vật 'khủng' - Ảnh 2.

Một trong những điểm sản xuất gas giả bị bắt quả tang - Ảnh: Công an Tây Ninh

Việc triệt phá thành công chuyên án, đã thể hiện tinh thần kiên quyết, mưu trí, tiến công với tội phạm, đánh mạnh, trúng, đúng đường dây, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả đối với nhóm mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống của người dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính, phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ do hành vi san chiết trái phép gas trái phép gây ra, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khoẻ Nhân dân và tạo môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng, lành mạnh trong cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

