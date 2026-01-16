Tạm giữ hình sự Lê Thị Hà sinh năm 1980

Trước đó, vào ngày 12/1, Lê Thị Hà cùng một số công dân khác đến khu vực trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng căng băng rôn, khiếu kiện trái quy định, gây mất an ninh, trật tự. Các đơn vị chức năng Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an tỉnh Gia Lai và các lực lượng liên quan vận động, giải tỏa và đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Ba Đình để xác minh, xử lý theo quy định.

Đối tượng Lê Thị Hà (Ảnh: Công an Hà Nội).

Kết quả xác minh cho thấy, từ tháng 9/2025, Lê Thị Hà lưu trú tại Hà Nội để khiếu kiện liên quan đất đai, nhiều lần có hành vi gây rối trật tự công cộng, không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.

Lê Thị Hà đã bị xử phạt hành chính về hành vi gây mất an ninh, trật tự tại địa phương nhưng không chấp hành, tiếp tục tái phạm.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Hà về hành vi gây rối trật tự công cộng.