Bamboo Capital: Doanh thu quý 1/2023 đạt hơn 726 tỷ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh cải thiện tích cực

CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023.

Doanh thu thuần quý 1/2023 đạt 726,5 tỷ đồng, tương đương sụt giảm 42,5% so với cùng kỳ. Về cơ cấu doanh thu, mảng xây dựng hạ tầng đóng góp 314,1 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ; mảng năng lượng tái tạo đóng góp 244,7 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ; mảng bất động sản đóng góp 8,7 tỷ đồng, giảm 98,1% so với cùng kỳ; mảng tài chính – bảo hiểm đóng góp 78,8 tỷ đồng, tăng 67,7% so với cùng kỳ.

Mức sụt giảm trong doanh thu của Bamboo Capital chủ yếu do mảng xây dựng không có nhiều hoạt động trong thời điểm thị trường không thuận lợi. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản đóng băng cũng tác động không nhỏ tới doanh thu của Bamboo Capital. Tình hình lãi suất tăng cao khiến cho hoạt động trong lĩnh vực M&A gặp khó khăn và không có nhiều đóng góp trong doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn. Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái, hoạt động M&A ghi nhận lợi nhuận rất cao nhờ đóng góp lớn từ thương vụ chuyển nhượng dự án khách sạn Pegas Nha Trang.

Tổng tài sản của Bamboo Capital trong 3 tháng đầu năm có sự tăng trưởng nhẹ lên xấp xỉ 46,3 ngàn tỷ đồng, tăng 5,6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho của công ty tăng mạnh lên xấp xỉ 4,3 ngàn tỷ đồng, tăng tương ứng 54,4% so với thời điểm đầu năm. Sự tăng trưởng này đến từ lượng hàng tồn kho của các dự án bất động sản, đây cũng chính là nguồn doanh thu trong tương lai của công ty.

Trong thời điểm thị trường khó khăn, Ban lãnh đạo Bamboo Capital đã linh hoạt đưa ra những chính sách kịp thời nhằm cắt giảm chi phí, quản trị rủi ro. Các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ là 24,6 tỷ đồng và 83,8 tỷ đồng, giảm lần lượt 20,7% và 30,1% so với cùng kỳ. Tuy chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm mạnh nhưng sự sụt giảm doanh thu và lợi nhuận tài chính khiến cho lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 8,8 tỷ đồng, tương đương mức giảm hơn 98% so với cùng kỳ.

Theo Bamboo Capital, quy hoạch điện 8 chưa được phê duyệt, tình hình thị trường bất động sản đóng băng, lãi suất tăng cao đã khiến kết quả kinh doanh quý 1/2023 của Tập đoàn không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Bamboo Capital đã đưa ra những quyết sách cần thiết để tối ưu hóa chi phí hoạt động, đồng thời nỗ lực để tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực hoạt động nhằm đảm bảo được nguồn thu trong tương lai của Tập đoàn.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 431,8 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư đạt âm 135,3 tỷ đồng, đây là lần hiếm hoi mà dòng tiền từ hai hoạt động này âm ở mức thấp hoặc thậm chí dương. Đại diện Bamboo Capital cho biết do trong thời điểm này tình hình lãi suất cao khiến thị trường không còn nhiều cơ hội hấp dẫn nên Tập đoàn không đẩy mạnh việc mở rộng quy mô tài sản, chi tiền cho các hoạt động đầu tư, góp vốn. Bên cạnh đó, công ty cũng chủ động thu hẹp các khoản phải thu, công nợ với đối tác.

Ở mảng bất động sản, BCG Land đã nỗ lực giải quyết thủ tục pháp lý để có thể đẩy mạnh hoạt động bán hàng. Trong quý 1/2023, dự án King Crown Infinity đã được công nhận đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán. Đây là dự án được kỳ vọng mang về nguồn doanh thu và lợi nhuận tích cực trong giai đoạn 2023-2024 của Bamboo Capital.

Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/03/2023 là 2,22 lần, gần như được giữ nguyên so với thời điểm đầu năm. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu giảm nhẹ về mức 1,04 lần (thời điểm đầu năm là 1,07 lần). Từ cuối năm 2020 đến nay, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của Bamboo Capital liên tục giảm mạnh.

Bamboo Capital đang áp dụng khá tốt chiến lược dùng đòn bẩy tài chính để mở rộng quy mô tài sản, M&A các dự án tiềm năng và nắm bắt các cơ hội hấp dẫn trên thị trường trong giai đoạn lãi suất thấp. ­­Ngay khi thị trường có những dấu hiệu không thuận lợi, lãi suất dần tăng cao, Tập đoàn này đã quyết liệt đưa tỷ lệ nợ vay về mức an toàn.

Để hạn chế những tác động tiêu cực từ tình hình lãi suất cao và giảm chi phí tài chính, Tập đoàn Bamboo Capital đang tích cực làm việc với các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế để tìm kiếm nguồn vốn lãi suất thấp. Gần đây, mảng điện mặt trời áp mái của liên doanh BCG Energy và SP Group đã nhận được khoản giải ngân 31,5 triệu USD trong tổng hạn mức tín dụng lên đến 50 triệu USD của 3 ngân hàng Singapore là DBS Bank Limited (DBS), Oversea Chinese Banking Corporation (OCBC) và United Overseas Bank Limited (UOB).

Theo Bambooo Capital, những nỗ lực vượt khó cùng với các tín hiệu tích cực từ động thái gỡ khó cho doanh nghiệp của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước thời gian gần đây có thể kỳ vọng các hoạt động kinh doanh sẽ sớm đi vào ổn định, bám sát kế hoạch năm 2023.