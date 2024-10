Ban Bí thư chỉ định 3 Đại tá tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Trần Xuân Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Ban Bí thư chỉ định Đại tá Trần Xuân Ánh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình

Ngày 16/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị đã công bố Quyết định số 1581-QĐNS/TW, ngày 08/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình.

Đồng thời, mong muốn thời gian tới Đại tá Trần Xuân Ánh cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, ý chí và khát vọng phát triển vươn lên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chung sức, đồng lòng, kiên trì nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách; giữ vững sự ổn định chính trị - kinh tế - xã hội; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và niềm tin của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo lực lượng Công an tỉnh phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được trong thời gian qua; gắn bó chặt chẽ, phối hợp thường xuyên, đồng bộ với các ban, ngành, các địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Thái Bình thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Ngô Chí Cường trao quyết định và chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Hải.

Ban Bí thư chỉ định Đại tá Nguyễn Thanh Hải tham gia BCH, BTV Tỉnh ủy Trà Vinh

Ngày 16/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức trao quyết định bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh công bố Quyết định số 1580-QĐNS/TW, ngày 08/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Hải có bước tiến mới trong công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh tin tưởng, khi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Hải không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo an ninh, an toàn trật tự của tỉnh mà phát huy vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đóng góp vào các lĩnh vực công tác khác của tỉnh, góp sức vào sự phát triển của Trà Vinh trong thời gian tới, lập thành tích hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hứa sẽ cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1973; quê quán huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh từ tháng 8/2024.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh.

Ban Bí thư chỉ định Đại tá Trần Văn Phúc tham gia BCH, BTV Tỉnh ủy Quang Ninh

Trước đó, ngày 12/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, tại Quyết định số 1582-QĐNS/TW, Ban Bí thư chỉ định đồng chí Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh chúc mừng Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh và mong muốn trong thời gian tới, Đại tá Trần Văn Phúc cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nỗ lực hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.