Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự 4 tỉnh

Sáng 29/2, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ và thực hiện một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Dương Đình Đức và ông Đinh Quang Tuấn.

Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Dương Đình Đức - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, và ông Đinh Quang Tuấn - Bí thư Huyện ủy Phong Thổ .

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã trao Quyết định số 1133-QĐNS/TW, ngày 2/2/2024, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An , tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Trước đó, ngày 26/2/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định thăng cấp hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Bùi Quang Thanh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng Thiếu tướng Bùi Quang Thanh.

Ngày 27/2, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Đắk Nông , tại Quyết định ngày 2/2/2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông, trao quyết định của Ban Bí thư, tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Liêm. Ảnh: Báo Đắk Nông

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông chỉ định bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Công an tỉnh và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025 đối với Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Chiều 26/2, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo báo Hà Tĩnh , tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 1137-QĐNS/TW ngày 3/2/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Nguyễn Trọng Hiếu - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.