Bạn của hiện tại, có phải là bộ dạng mà 10 năm trước bạn luôn tưởng tượng hay không?

Có người từng nói, nếu được nói với bạn của 10 năm trước một câu, bạn sẽ nói gì? Còn tôi, tôi sẽ nói: Cảm ơn bạn, cảm ơn những nỗ lực và kiên trì không từ bỏ của bạn!

01

Vài ngày trước, một câu chuyện về cuộc đời thành công của cô gái nọ ở Trung Quốc trở nên phổ biến trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ câu chuyện ấy với hi vọng cũng sẽ có được may mắn giống như vậy.

Nhân vật chính trong câu chuyện có thể nói là một người vô cùng may mắn, từ cấp 1 lên thi lên cấp 2, chỉ cần bài thi được 300 điểm là sẽ được miễn học phí hoàn toàn, kết quả cô gái này vừa hay thi được 301 điểm, vậy là được học miễn phí. Tới khi lên cấp 3, điểm sàn để vào trường chuyên là 580 thì cô gái này thi được 584 điểm, thành công được vào học ở trường chuyên.

Đợt thi viên chức vòng thi viết đứng thứ hai, kết quả tới vòng phỏng vấn, người thứ nhất không xuất hiện, cô ấy nghiễm nhiên thành công vượt qua vòng thi viên chức… Bài viết này còn liệt kê rất nhiều trường hợp may mắn của cô gái này, chính bản thân cô gái cũng quy mọi thành công của mình về cho sự may mắn, đó cũng chính là lí do vì sao nhiều người lại chia sẻ bài viết này với mong muốn cũng có được may mắn như vậy tới vậy.

Nhưng, quả thực là như vậy ư? Chỉ đơn thuần dựa vào may mắn là có thể hiện thực hóa được mọi việc như vậy ư?

Cứ nhìn thì biết, nếu bình thường cô gái trong câu chuyện không nỗ lực học tập, không kiên trì ôn tập, chỉ dựa vào may mắn có thể dễ dàng thì được 301, 584 điểm mà lại còn là trường chuyên ư? Nếu không có sự học tập, chuẩn bị kĩ lưỡng, có thể xếp thứ 2 trong kì thi viên chức ư?

Tất cả những việc mà cô gái ấy quy về cho sự may mắn, suy cho cùng cũng đều là kết quả của sự nỗ lực thực tế. Bởi vì đã nỗ lực, mới có thể có được những thành tích không tồi như vậy, mới có được một loại những vận may đằng sau.

Thay vì nói thành công nhờ may mắn, chi bằng nói rằng nhờ kiên trì nỗ lực mà may mắn, cuối cùng đạt được thành công. Trong cuộc sống, phần lớn những thành công mà chúng ta nhìn thấy, thực ra đều là từng bước từng bước nỗ lực của người khác.

02

Không có những nỗ lực kiên trì, mọi thành công sẽ chẳng có những thu hoạch dễ dàng. Chỉ khi bạn nỗ lực và kiên trì, bạn mới có thể với tới được dáng vẻ mà mình mong muốn.

Bạn của hiện tại, có phải bộ dạng mà mình mong muốn 10 năm trước?

10 năm trông có vẻ rất dài, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại thì lại dường như chỉ mới hôm qua. Tôi của 10 năm trước, vẫn là một học sinh cấp 3 chưa hiểu đời, cũng giống như phần lớn các bạn học sinh khác, chăm chỉ học tập, hi vọng thi đỗ vào một ngôi trường đại học tốt. Tôi của khi đó, học hành rất nghiêm túc, chăm chú nghe giảng, chăm chỉ làm bài tập về nhà, ôn bài, âm thầm nỗ lực, âm thầm kiên trì, chỉ hi vọng có thể đỗ đại học, rồi sau này trở thành một người thành công, được nhiều người khen ngợi.

Sau này tôi đã đỗ đại học. Nhưng sau khi lên đại học, con người bỗng có chút lười biếng, không còn những nỗ lực giống như xưa, khi đó chỉ thích nằm lì trong kí tức xem phim, đọc tiểu thuyết rồi mơ mộng về một cuộc sống tươi đẹp sau này. Tôi của khi đó, vẫn chưa lĩnh ngộ được cái gọi là chỉ biết mơ mộng mà không nỗ lực, sẽ không bao giờ có được cuộc sống mà mình mơ ước.

Vì tính cách hướng nội nên cũng không tham gia câu lạc bộ, cả 4 năm đại học cũng chỉ gói gọn ở giảng đường và ở kí túc, cùng với một loạt những bộ phim và tiểu thuyết. Sau đó, vì không thi được lên học cao học nên tôi chỉ có thể ra ngoài tìm việc làm.

Khi mới làm việc, ngoài đi làm, thực ra cũng còn khá nhiều thời gian rảnh, nhưng tôi của khi đó cũng không biết trân trọng cái thời gian đó đi học hỏi, tăng giá trị bản thân. Thay vào đó, thỏa mãn với công việc hiện tại, xem phim, lướt điện thoại, cuối cùng chợt nhận ra mình đã tụt lại phía sau từ bao giờ.

Nhìn lại tất cả, vì không nỗ lực cũng chẳng kiên trì, vì vậy tôi của hiện tại, hoàn toàn trái ngược so với người mà tôi luôn mơ ước trở thành…

Còn bạn, liệu bạn có trở thành người mà 10 năm sau mình mong muốn? Có lẽ có rất nhiều người giống tôi, không trở thành người mà mình hướng tới, nhưng cũng đừng quá lo âu hay ưu sầu, bởi lẽ, nếu bây giờ bạn đã nhận thức ra tất cả thì bắt đầu từ hôm nay cũng chưa bao giờ là quá muộn.

03

Bất kể là theo đuổi thành tựu trong sự nghiệp, hay tự do tài chính, trên con đường ấy, chúng ta đều sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn, vấp ngã, chỉ có nỗ lực và kiên trì, mới giúp bạn nắm bắt được thứ mà mình muốn.

Có một người từng nói như này:

Năm 15 tuổi thấy bơi lội khó, bạn bỏ cuộc, tới năm 18 tuổi, cô gái mà bạn thích rủ bạn đi bơi, bạn chỉ có thể nói "tớ không biết!". Năm 18 tuổi thấy tiếng Anh khó, bạn bỏ cuộc, 28 tuổi xuất hiện một công việc rất tốt và phù hợp với mình, chỉ có điều yêu cầu tiếng Anh, bạn chỉ có thể nói "tôi không biết!"

Giai đoạn trước của cuộc đời, bạn càng ghét sự phiền phức, càng lười nỗ lực, sau này, thứ mà bạn bỏ lỡ, rất có thể là người và việc khiến bạn rung động.

Chúng ta của hiện tại, chính là giai đoạn trước của chính mình 10 năm sau, nếu bạn của hiện tại không khiến bạn của 10 năm trước hài lòng, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, hãy tập cho mình không còn sợ phiền phức, không sợ khó khăn vất vả, kiên trì nỗ lực tới cùng, nâng cao bản thân, để bạn của 10 năm sau có thể nắm lấy những điều mà bạn muốn, để không còn phải chua xót bỏ lỡ trong tiếc nuối nữa.

Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là 10 năm trước, tốt nhì, chính là hiện tại. Nếu chúng ta đã bỏ lỡ mất nỗ lực của 10 năm trước, vậy thì đừng bỏ lỡ hiện tại.

Những thứ tốt đẹp và rực rỡ hơn đều bắt đầu bằng sự chăm chỉ và bền bỉ của chúng ta.