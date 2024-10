Bạn gái HIEUTHUHAI suýt "dính bẫy" chiêu trò lừa đảo giả danh shipper

Theo cơ quan Công an, giả danh shipper lừa đảo chuyển khoản để nhận hàng là hình thức lừa đảo mới nhưng đã khiến rất nhiều nạn nhân sập bẫy.

Mới đây nhất, Mỹ Hàn – người yêu của rapper HIEUTHUHAI phải lên tiếng cảnh báo về chiêu trò lừa đảo giả danh shipper này.

“ Có 1 chị giả làm shipper giao đơn 85k cho mình. Mà mình check Shopee cũng có 1 đơn 85k (cũng thắc mắc do bình thường có anh shipper ruột hay giao) tưởng nay anh nghỉ nên mới để cho chị này giao.

Scan mã QR của chị 2 lần không được. Xong ngân hàng khóa tài khoản của mình lại. Mình gọi hỏi thì họ báo là thấy tài khoản của mình bị xâm nhập bất ổn. Bình thường mình không bao giờ ấn vào link lạ hay là tài app gì lạ hết.

Mà không hiểu sao người đó biết mình có 1 đơn 85k, hay chỉ là trùng hợp?

Ngân hàng bảo là gần đây cũng nhiều người làm shipper giả mạo không chỉ đơn giản lừa tiền mà họ 1 cách nào đó có thể hack vào tài khoản của mình nữa (chẳng hạn như đưa QR code có cái gì đó).

Vừa rồi có 1 anh cũng giả làm shipper gọi mình luôn ”, người yêu của rapper HIEUTHUHAI chia sẻ trên tài khoản của mình.

“ Sau này mọi người nhớ cẩn thận nha. May là ngân hàng của mình nó khóa tài khoản mình lại. Cảm ơn ngân hàng của em rất nhiều mọi người support e nhiệt tình ", Mỹ Hàn cho biết.

Thời gian vừa qua, tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước đã xảy ra các vụ việc giả giao hàng để lừa đảo. Trên Fanpage của Bộ Công an, ngày 2/10, Bộ Công an đã phát đi cảnh báo đây là thủ đoạn mới của các đối tượng tội phạm công nghệ cao.

Theo đó, các đối tượng này sẽ tham gia theo dõi các buổi livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok…) để xác định những khách hàng có đặt mua sản phẩm; sau đó lấy thông tin liên hệ và mặt hàng đặt mua của khách hàng từ các bình luận hoặc tin nhắn công khai trên livestream hoặc lợi dụng nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dân gia tăng để tiến hành thu thập thông tin người đặt hàng.

Khi đã có được thông tin, các đối tượng lừa đảo sẽ giả danh là người giao hàng để gọi giao hàng vào giờ hành chính hoặc khi khách hàng không có nhà.

Nếu người nghe nói không nhận hàng được, các đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu chuyển tiền thanh toán đơn hàng để gửi hàng cho người quen, hàng xóm.

Sau khi nhận được tiền, chúng có thể sẽ tiếp tục dùng nhiều lý do như nhắn nhầm tài khoản thanh toán để hù dọa trừ tiền, sau đó lừa nạn nhân nhấn vào đường link có chứa "mã độc" để chiếm quyền điều khiển thiết bị và chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt tiền của nạn nhân rồi cắt đứt liên lạc.

Trước đó không lâu, người yêu của rapper HIEUTHUHAI cũng phải lên tiếng cảnh báo khi phát hiện tài khoản giả mạo nhưng có gần 75 nghìn người theo dõi.

Theo đó, tài khoản này dùng tên “ Tăng Mỹ Hàn” và còn chú thích thêm biệt danh là “ Baby Boo”, sử dụng nhiều ảnh từ trang cá nhân của chính chủ để đánh lừa cư dân mạng. Thậm chí, vài người quen biết của Mỹ Hàn cũng không phân biệt được, tương tác nhầm với tài khoản giả này.

“ Đây không phải mình đâu ạ. Nay bạn mình gửi mình vào xem có bạn bè mình tưởng đây là mình rồi tương tác nữa. Mọi người cẩn thận nếu bạn này có nhận booking nhé ”, bạn gái HIEUTHUHAI cảnh báo.

Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng Mỹ Hàn có rất nhiều người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Facebook cá nhân của cô có gần 150 nghìn người theo dõi, Instagram hơn 700 nghìn người, TikTok hơn 1,1 triệu người.

Bộ Công an đề nghị người dân khi mua hàng trên các nền tảng mạng xã hội cần chú ý trước khi chuyển khoản thanh toán đơn hàng, khách hàng cần kiểm tra kỹ thông tin của người gọi điện và xác nhận lại với đơn vị bán hàng hoặc dịch vụ giao hàng chính thức; chỉ chuyển tiền khi đã trực tiếp nhận, kiểm tra hàng. Người dân tránh chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc những tài khoản không rõ ràng.

Đồng thời, người dân bảo mật thông tin cá nhân, hạn chế việc chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ và số điện thoại công khai trên mạng xã hội hoặc trong các buổi livestream; sử dụng các kênh tin nhắn riêng tư hoặc hệ thống bảo mật để trao đổi thông tin đặt hàng với các đơn vị bán hàng.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những yêu cầu chuyển khoản đột ngột và không rõ ràng, có tính chất “thúc ép” chuyển tiền ngay thì nên xác nhận lại với người bán hàng qua các kênh chính thức trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Tuyệt đối không truy cập vào các đường dẫn do người lạ gửi đến. Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ mình bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng báo cáo cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời giải quyết.