Nữ sinh 2005 tại Hà Nội mất 3 tỷ đồng sau cuộc gọi trên Zoom với 'công an mạng': Cảnh báo thủ đoạn tinh vi nhắm đến học sinh, sinh viên

Ngày 8/5, Cục Cảnh sát hình sự (C02 Bộ Công an) cho biết gần đây, tội phạm tội trên không gian mạng hướng vào học sinh, sinh viên để đe dọa. Nữ sinh 20 tuổi, trú quận Cầu Giấy, sinh viên đại học trên địa bàn Hà Nội, là một trong những nạn nhân.

Theo nội dung trình báo, G. nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông tự xưng là Trung úy Nguyễn Văn Nam, công tác Phòng Công an kinh tế TP Hà Nội, thông báo G. đang là nghi can trong vụ việc hình sự. Đồng thời yêu cầu G. vào TP.HCM khoảng 5 -10 ngày để trình báo và phối hợp điều tra vụ việc. Tuy nhiên, do G. đang đi học nên không thể vào TP. HCM theo yêu cầu.

Đối tượng hướng dẫn G. tải phần mềm Zoom, cung cấp một ID cuộc họp và yêu cầu tham gia. Trong cuộc họp online, Nam và cộng sự thông báo "nhóm tội phạm trong một đường dây lừa đảo đã lấy tên của cô và nhiều người nữa để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản lên tới 31 tỷ đồng". Nhằm để nạn nhân tin tưởng hơn, nhóm Nam còn gửi thêm công văn, tang vật.

Lúc nữ sinh phân vân, nhóm lừa đảo liền bật camera cho cô nhìn thấy hình ảnh một công an mặc quân phục có bảng tên là Trần Hiếu Nghĩa, cùng với súng, còng tay. Chúng yêu cầu cô phải giữ bí mật với người thân trong 72 tiếng, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tiếp đó, những người này đe dọa rằng đối tượng trong đường dây lừa đảo đã khai báo G. đã bán thông tin của bản thân với giá 600 triệu đồng. Do đó, G. phải chụp ảnh thẻ sinh viên 2 mặt để gửi cho đối tượng và yêu cầu chia sẻ màn hình điện thoại và máy tính trong suốt thời gian trao đổi để phối hợp điều tra.

Bị yêu cầu nộp tiền vào tài khoản chỉ định để chứng minh mình vô tội, nữ sinh nói không có tiền. Bởi vậy, chúng hướng dẫn cách cô nói dối gia đình để nạp tiền. Kịch bản chúng đưa ra là cô đạt được danh sách top 15 sinh viên nhận học bổng toàn phần tại Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia.

Làm theo hướng dẫn, nữ sinh nói chuyện với mẹ về vấn đề chứng minh tài chính theo yêu cầu "Thông báo chương trình học bổng đồng hành kỳ 47 - năm học 2025-2026"… và gửi thư điện tử dhqg.truongdaihockinhteueb@gmail.com về thông báo danh sách top 15 học sinh nhận học bổng toàn phần tại Đại học Quốc gia Đại học Kinh tế; chỉ cách để nói chuyện với mẹ về vấn đề chứng minh tài sản để đi du học.

Qua một chuỗi các thủ thuật thao túng tâm lý, chúng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Theo C02, thủ đoạn phổ biến gần đây là nhóm lừa đảo mạo danh cơ quan công an, VKS hoặc Tòa án gọi điện, gọi video nhằm tạo dựng lòng tin với các bị hại. Sau đó, chúng lợi dụng tâm lý sợ hãi của các học sinh, sinh viên để đe dọa, thao túng và gây áp lực.

Kịch bản bọn chúng tạo ra thường là thông báo các em có liên quan đến vụ án đang điều tra, đề nghị giữ bí mật, nếu không làm theo yêu cầu sẽ bị bắt giữ. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân tìm các địa điểm kín như nhà nghỉ, khách sạn và làm theo hướng dẫn do bọn chúng soạn sẵn. Có nhiều vụ án, nhóm lừa đảo đe doạ nếu không chuyển tiền sẽ bị đưa sang Campuchia làm việc hoặc hứa hẹn đi du học.