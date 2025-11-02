“Bản giao hưởng đại dương” 2025: Show diễn triệu view trở lại Phú Quốc

Siêu phẩm quy mô quốc tế, kết tinh công nghệ trình diễn đỉnh cao

Hàng nghìn du khách đã có mặt tại các vị trí "khán đài": Nhà hàng bia Sun Bavaria GastroPub, Cầu Hôn, bãi biển Thị trấn Hoàng Hôn… để đón xem show diễn Bản giao hưởng đại dương ngày trở lại. Trong suốt 20 phút trình diễn, khán giả được chiêu đãi bữa tiệc của nghệ thuật trình diễn thể thao mạo hiểm và những hiệu ứng ánh sáng, laser hoành tráng được tạo nên bởi hệ thống trang thiết bị tân tiến và gần 1.000 quả pháo, với hàng trăm hiệu ứng độc đáo từ: pháo hoa, pháo nước, pháo sáng, pháo diều.

Bản giao hưởng đại dương mùa 2 mang đến màn trình diễn quy mô hàng đầu thế giới.

Bản giao hưởng đại dương là show diễn được Tập đoàn Sun Group đầu tư quy mô lớn từ năm 2024. Năm 2025, show diễn trở lại với sự đồng hành của hai nhà sản xuất hàng đầu trong ngành trình thể thao mạo hiểm và công nghệ laser toàn cầu - H2O Events và Laservision, cùng nhà thiết kế pháo hoa - Quán quân DIFF, nhà sản xuất trang phục hàng đầu Trung Quốc. Show diễn mang đến bản hòa ca của pháo hoa, công nghệ và nghệ thuật trình diễn thể thao mạo hiểm của những vận động viên hàng đầu thế giới trong các bộ môn Jetski, Flyboard và Jetsurf.

Trong suốt hơn sáu tháng qua, hơn 100 chuyên gia đến từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia vào quá trình thực hiện dự án. Tổng cộng hơn 99.000 giờ công đã được đầu tư cho các giai đoạn phát triển ý tưởng, sản xuất và lắp đặt, thể hiện quy mô và tâm huyết phía sau mỗi chi tiết của buổi biểu diễn.

Ông Jack Ellison, Giám đốc H2O Events – Đơn vị sản xuất show trình diễn nước và pháo hoa với 30 năm kinh nghiệm, cho biết: "Bản giao hưởng đại dương năm nay là một chương trình có quy mô lớn bậc nhất trên thế giới. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi trên thế giới để có được những kỹ thuật viên giỏi bậc nhất, cả những vận động viên xuất sắc bậc nhất từ khắp nơi trên thế giới, để tạo nên show trình diễn đa giác quan tốt bậc nhất".

Hàng nghìn du khách sẽ được thưởng thực đại tiệc thị giác dịp cuối năm nay

Điểm nhấn của show năm nay nằm ở công nghệ trình diễn tân tiến, với hệ thống âm thanh, ánh sáng, laser quy mô và hiện đại, được kế thừa và nâng cấp từ show diễn đạt 2 kỷ lục Guinness thế giới tại Cát Bà. Đặc biệt, show diễn năm nay sẽ được thiết kế bởi những chuyên gia hàng đầu của Laservision, đơn vị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực trình diễn nghệ thuật nước, âm thanh và ánh sáng, nổi tiếng với hàng loạt siêu show đạt kỷ lục Guinness như "Imagine" tại Dubai Festival City (Dubai) hay "Wonder Full" tại Marina Bay Sands (Singapore)...

Tại Thị trấn Hoàng Hôn, Laservision mang đến một bản hòa tấu đa sắc màu, với hơn 200 hiệu ứng trình diễn ánh sáng, laser với mức độ hoàn hảo tuyệt đối. Ông Shannon Brooks - CEO Laservision cho biết: "Khi nói đến độ chính xác ở mức 1/11.000 giây và mỗi diễn viên đều phải đạt đúng vị trí của mình trong từng khoảnh khắc, điều đó đòi hỏi sự phối hợp ở cấp độ cực kỳ cao. Vì vậy, đội ngũ Laservision, H2O cũng như các thành viên tổ dự án của Sun Group đã làm việc không ngừng nghỉ, ngày lẫn đêm, để đảm bảo rằng mọi buổi diễn, mọi nghệ sĩ đều đạt chuẩn hoàn hảo, mang đến một màn trình diễn ngoạn mục tại Thị trấn Hoàng Hôn. Những màn trình diễn của nghệ sĩ trong trang phục rực rỡ, những chùm tia laser nhảy múa trên bầu trời hay ánh sáng hòa quyện cùng âm nhạc, mỗi chi tiết đều có thể khiến người xem phải kinh ngạc".

Show diễn quy tụ hàng loạt các tên tuổi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực biểu diễn mạo hiểm

Đặc biệt, show diễn còn quy tụ 21 vận động viên Jetski, Jetsurf, Flyboard hàng đầu thế giới, Trong mùa 2, hàng loạt cái tên mới sẽ xuất hiện như Anton Popov, ba lần vô địch thế giới hạng mục chuyên nghiệp tại Hydroflight World Cup (2019–2020); Geoff Hulet - Đương kim vô địch Flyboard Quốc gia Canada; Jorge Encabo - hạng 4 giải vô địch thế giới Hidro-Fly World Championship. Bên cạnh đó là nhiều tên tuổi đã quen thuộc với khán giả mùa đầu tiên như Kristina Isaeva - Nữ vận động viên Flyboard số 1 thế giới, được mệnh danh là "Nữ hoàng trên không"; Lee Sak Yoon - Quán quân UAE Flyboard Competition...

Mỗi vận động viên đều được trang bị trang phục đèn LED, được thiết kế bởi Beijing Bao Rong Baoyi Film and Television Culture Communication - đơn vị danh tiếng trong lĩnh vực thiết kế phục trang nghệ thuật, từng hợp tác với nhiều sự kiện mang tầm quốc tế, đồng thời là đối tác quen thuộc của những tên tuổi hàng đầu như đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Trong "thiên hà ánh sáng", những vận động viên chiêu đãi du khách những màn đua Jetski tốc độ cao kết hợp bắn pháo hoa, hay những màn nhào lộn điêu luyện ở độ cao 15m tạo nên những phân cảnh tựa phim bom tấn giữa biển trời đêm.

Đảo ngọc dịp cuối năm nay toả sáng rực rỡ trong đại hội ánh sáng và pháo hoa

Toàn bộ phần trình diễn được hòa âm, phối khí từ những bản nhạc quốc tế đình đám đến những ca khúc Việt Nam thân thuộc như Mẹ yêu con, với tiết tấu được tính toán tỉ mỉ để ăn khớp tuyệt đối cùng từng chuyển động biểu diễn. Sự đồng điệu hoàn hảo giữa âm nhạc, ánh sáng và chuyển động đã và sẽ mang đến cho khán giả một màn trình diễn thăng hoa trong cảm xúc, nơi mọi giác quan được đánh thức.

Cùng với Nụ hôn của biển cả, Bản giao hưởng đại dương đưa Phú Quốc trở thành hòn đảo đặc biệt trên thế giới có 2 show trình diễn pháo hoa mỗi đêm. "Bản giao hưởng đại dương" vì thế sẽ không chỉ là một show diễn, mà là lời khẳng định mạnh mẽ cho khát vọng của Sun Group, cùng đồng hành với chính quyền, người dân địa phương, đưa Phú Quốc trở thành điểm đến du lịch - giải trí hấp dẫn của thế giới.

Bản giao hưởng đại dương diễn ra vào 19h45 – 20h25 hàng ngày, với giá vé từ 600.000 VNĐ/người. Đặc biệt, du khách sẽ có trải nghiệm xem show hấp dẫn hơn khi đặt Dinner Show tại nhà hàng Sun Bavaria GastroPub. Từ 850.000 đồng, du khách sẽ có một bữa tối khó quên với ẩm thực thượng hạng, 500 ml bia thủ công Sun KraftBeer sản xuất tại Phú Quốc và đón xem show diễn Bản giao hưởng đại dương.