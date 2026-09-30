Bàn giao tàu chở hàng 65.000 tấn, dài 200m lớn nhất từ trước tới nay do người Việt thực hiện, từng được tạp chí quốc tế khen ngợi: Hòa Phát đã đặt một chiếc tương đương

Theo Báo Hải Phòng, trong tháng 9/2026, Công ty TNHH Đóng tàu Nam Triệu đã tiến hành chạy thử và bàn giao tàu chở hàng Trường Minh 02 cho Công ty Cổ phần Công nghiệp Đóng tàu Đông Bắc.

Tàu có trọng tải toàn bộ 65.000 DWT (tương đương 65.000 tấn), chiều dài 199,99m, chiều rộng lớn nhất 32,26m, mớn nước thiết kế 11,3m.

Trường Minh Dream 02 được xác định là loại tàu có trọng tải lớn nhất từ trước tới nay do chính các kỹ sư và công nhân Việt Nam thực hiện. Trước đó, tàu Trường Minh 01 đã được Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu hạ thủy vào tháng 5/2024.

Tàu được thiết kế bởi liên doanh Công ty cổ phần kỹ thuật đóng tàu Việt Nam (VISEC) và BLUETECH (Phần Lan), thi công dưới sự giám sát và phân cấp của cơ quan Đăng kiểm NK - Nhật Bản và Đăng kiểm VR - Việt Nam.﻿

Ông Trần Mạnh Hà, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) nhấn mạnh, tàu Trường Minh Dream 02 là dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, quá trình triển khai chịu nhiều áp lực về tiến độ, chất lượng và điều kiện thi công.

﻿Được tạp chí quốc tế khen ngợi

Tạp chí Maritime Fairtrade – một ấn phẩm quốc tế chuyên theo dõi và phân tích các xu hướng của ngành hàng hải, đóng tàu và logistics toàn cầu – từng nhận định rằng, với các tàu Trường Minh, Việt Nam đã ghi dấu một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực hàng hải.



Con tàu có trọng tải 65.000 DWT này được xem là một cấu phần quan trọng trong chiến lược của Chính phủ Việt Nam nhằm nâng cao năng lực đóng tàu, phát triển đội tàu vận tải biển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo Maritime Fairtrade, với chiều dài khoảng 656 feet (tương đương gần 200 mét), tàu Trường Minh đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế và được phân cấp bởi Đăng kiểm ClassNK của Nhật Bản, qua đó khẳng định khả năng sẵn sàng hoạt động trên các tuyến hàng hải toàn cầu.



Cấu hình kỹ thuật gồm đáy đôi, 1 chân vịt, 5 hầm hàng, hệ thống nắp hầm hàng thủy lực mở hai bên và 4 cần cẩu, mỗi cần có sức nâng 30 tấn.

"Dù tuân thủ các tiêu chuẩn phổ biến của tàu hàng rời, Trường Minh vẫn vượt trội về kích thước so với tất cả các tàu từng được đóng tại Việt Nam trước đó. Động cơ chính được thiết kế theo bản quyền của MAN và chế tạo tại Nhật Bản, bảo đảm độ tin cậy và hiệu suất khai thác" - Maritime Fairtrade nhận định.

Doanh nghiệp nào đứng sau thành tựu này?

Được biết, Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Nam Triệu (NASICO) là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy đầu tư 100% vốn điều lệ; thành lập trên cơ sở tổ chức lại, chuyển đổi từ Công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo quyết định ngày 18/4/2007 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy.



Khi mới thành lập vào tháng 1/1966, công ty có tên là Công trường đóng thuyền biển sau đó là Xưởng Z21 (11/1966); Nhà máy Lê Chân (6/1977); Xi nghiệp Lê Chân trực thuộc Nhà máy sửa tàu biển Phà Rừng (4/1983); Nhà máy sửa chữa tàu biển Lê Chân (11/1988); Nhà máy sửa chữa tàu biển Nam Triệu (11/1989); Công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu (11/2000) ; từ tháng 4 năm 2007 và đến nay đổi tên thành Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Nam Triệu.﻿



Công ty hoạt động trong lĩnh vực đóng tàu và cấu kiện nổi; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác); Sửa chữa máy móc, thiết bị,...﻿

Hòa Phát đặt hàng﻿ đóng tàu mới

Mới đây, ﻿ngày 28/9/2026, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu tổ chức Lễ ký hợp đồng đóng mới tàu hàng 65.000 DWT, ký hiệu thiết kế S650-01 cho đối tác là Công ty Cổ phần Vận tải biển Hòa Phát; đơn vị thiết kế là Công ty CP Thiết kế và Dịch vụ Kỹ thuật tàu thủy Việt - Hàn (VIET HAN).

Theo thông tin tại lễ ký kết, tàu mang ký hiệu S650-01, thuộc phân khúc tàu hàng trọng tải lớn. Nam Triệu cho biết dòng tàu 65.000 DWT là dòng tàu hàng có trọng tải lớn nhất từ trước tới nay do Việt Nam thiết kế và trực tiếp thi công.

Dự án đặt ra các yêu cầu cao về kỹ thuật, chất lượng, an toàn và tiến độ.﻿