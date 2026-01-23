Bán hàng 100% trên Shopee, TikTok có phải xuất hóa đơn điện tử? Đại diện Cục Thuế làm rõ vấn đề hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần biết

Tại hội thảo "Thực hiện thuế kê khai: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì?" do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Cục Thuế tổ chức, một hộ kinh doanh đặt câu hỏi: Nếu bán hàng 100% trên Shopee và TikTok thì có phải xuất hóa đơn điện tử hay không?

Trả lời nội dung này, bà Phạm Thị Minh Hiền – Phó Trưởng ban Chính sách thuế quốc tế (Cục Thuế, Bộ Tài chính) cho biết: "Theo quy định thì chúng ta thấy rằng đã có quy định tại Nghị định 117 năm 2025, quy định là các sàn thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến sẽ thực hiện khai thay, khấu trừ, nộp thuế thay cho các hộ kinh doanh ở trên sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, phần về hóa đơn thì trong Nghị định 117 không có quy định."

Theo bà Hiền, việc lập hóa đơn vẫn thực hiện theo quy định về quản lý thuế: "Việc lập hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế là khi bán hàng hóa thì vẫn lập hóa đơn. Hiện nay, theo quy định tại Nghị định 70 và Thông tư 32 thì có hướng dẫn về việc các hộ kinh doanh có thể ủy nhiệm cho các sàn thương mại điện tử lập hóa đơn."

Mặt khác, đại diện Cục Thuế cũng nhấn mạnh, trong trường hợp hộ kinh doanh không ủy nhiệm cho sàn lập hóa đơn thì vẫn phải tự thực hiện: "Nếu như các hộ kinh doanh không ủy nhiệm cho sàn lập hóa đơn thì khi mình có việc bán hàng trên sàn thương mại điện tử, mình vẫn tiến hành lập hóa đơn như bình thường. Bởi vì hóa đơn đối với người mua là một chứng từ để ghi nhận việc bảo hành, bảo hiểm cũng như ghi nhận quyền lợi của người mua hàng."

Theo bà Hiền, quy định hiện hành vẫn cho phép thực hiện theo hai phương án, tại thời điểm hiện tại, theo quy định của Nghị định 70 thì chúng ta vẫn lập hóa đơn bình thường. Còn nếu như hộ kinh doanh ủy cho sàn lập hóa đơn thì sàn sẽ lập hóa đơn thay hộ kinh doanh trong trường hợp này.

Bổ sung thêm ý kiến về trường hợp này, bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam lưu ý về điều kiện khấu trừ thuế của sàn thương mại điện tử: "Sàn thương mại điện tử đó phải có chức năng thanh toán. Sàn thương mại điện tử mà có chức năng thanh toán thì sẽ được ủy quyền khấu trừ thay. Còn nếu như không có chức năng thanh toán thì sẽ không được khấu trừ."

Bà Cúc cũng nhấn mạnh, việc khấu trừ thuế thay không đồng nghĩa với việc sàn bắt buộc phải xuất hóa đơn thay cho hộ kinh doanh: "Khấu trừ không có nghĩa là họ phải xuất hóa đơn cho mình. Nếu như hai bên thỏa thuận với nhau, đề nghị sàn lập hóa đơn, hai bên thỏa thuận với nhau theo hợp đồng thì rất tốt. Còn trường hợp không thỏa thuận được thì mình vẫn tự xuất hóa đơn. Điều đó các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải lưu ý."