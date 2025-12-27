Bán hàng trên sàn TMĐT đã bị khấu trừ 1,5%: Có phải quyết toán thuế nữa không?

Tại Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025, một cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử đã đặt câu hỏi liên quan đến nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Theo phản ánh, bà Nguyễn Thị Việt Anh, trú tại Đội 7, Ấng Hạ, xã Hồng Sơn, Hà Nội, cho biết hiện đang kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee và TikTok, các nền tảng này đều có chức năng thanh toán. Trong quá trình hoạt động, tài sản đã bị khấu trừ thuế với tỷ lệ 1,5%, trong đó thuế giá trị gia tăng là 1% và thuế thu nhập cá nhân là 0,5%. Bà đặt vấn đề liệu khoản thuế đã bị khấu trừ này có phải thực hiện quyết toán thuế hay không, đặc biệt trong trường hợp doanh thu cả năm thuộc nhóm 3, tức chi phí khoán 17%.

Trả lời nội dung này, đại diện cơ quan thuế dẫn chiếu quy định tại Điều 7 Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Theo đó, đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có doanh thu từ trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu từ hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ đi chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế. Phần thu nhập này áp dụng thuế suất 17%.

Cơ quan thuế cho biết, theo thẩm quyền được giao, hiện nay Bộ Tài chính đang chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung của Luật Thuế Thu nhập cá nhân, trong đó sẽ quy định cụ thể về chính sách thuế cũng như nội dung liên quan đến quyết toán thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.



