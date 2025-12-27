Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hacker đang âm thầm đánh cắp dữ liệu người đặt đồ ăn qua app

27-12-2025 - 08:54 AM | Kinh tế số

Ngay cả khi tải ứng dụng có vẻ hợp pháp từ các kho ứng dụng chính thức, dữ liệu cá nhân của người dùng vẫn có nguy cơ bị đánh cắp bất cứ lúc nào.

Kaspersky vừa công bố Bản tin An ninh mạng 2025 (Security Bulletin), tập trung phân tích tình hình an ninh mạng trong lĩnh vực bán lẻ và thương mại điện tử.

Theo báo cáo, mã độc đánh cắp dữ liệu nhắm vào dịch vụ giao đồ ăn. Hiện mua sắm và đặt đồ ăn qua ứng dụng di động đã trở thành thói quen hàng ngày của người dùng.

Thực tế năm 2025, ngay cả khi tải ứng dụng có vẻ hợp pháp từ các kho ứng dụng chính thức, người dùng vẫn không được đảm bảo an toàn. Dữ liệu cá nhân hay thông tin tài chính vẫn có nguy cơ bị đánh cắp bất cứ lúc nào.

Trong phân khúc B2B (doanh nghiệp - doanh nghiệp), số vụ phát hiện mã độc tống tiền (ransomware) đã tăng mạnh. Số lượng khách hàng doanh nghiệp trong ngành bán lẻ và thương mại điện tử phải đối mặt ransomware trong năm 2025 đã tăng 152% so với năm 2023.

Mức tăng mạnh nhất diễn ra trong giai đoạn 2024–2025, và phần lớn bắt nguồn từ sự lây lan nhanh chóng của dòng mã độc Trojan-Ransom.Win32.Dcryptor. Mã độc này sẽ thực hiện khóa chặt các phân vùng ổ cứng (như ổ C, ổ D) trên máy tính nạn nhân.

Hoạt động lừa đảo (phishing) trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến cũng trở thành tiêu điểm.

Từ tháng 11-2024 đến 10-2025, Kaspersky đã chặn hơn 6,6 triệu lượt truy cập vào các liên kết lừa đảo, nhắm tới người mua sắm trực tuyến, hệ thống thanh toán và các dịch vụ giao hàng.

Hacker đang âm thầm đánh cắp dữ liệu người đặt đồ ăn qua app- Ảnh 1.

Kaspersky đã chặn hơn 6,6 triệu lượt truy cập vào các liên kết lừa đảo từ tháng 11-2024 đến 10-2025

Trong số này, 50,58% nhắm trực tiếp vào người mua hàng online, 27,3% giả mạo các hệ thống thanh toán, 22,12% nhắm vào người sử dụng các dịch vụ giao nhận.

Kaspersky dự báo thời gian tới những đợt điều chỉnh về thuế, phí nhập khẩu và quy định thương mại xuyên biên giới có thể bị lợi dụng làm mồi nhử cho các chiến dịch phishing và cửa hàng trực tuyến giả mạo, ví dụ như quảng bá ưu đãi rẻ bất thường hoặc tuyên bố miễn thuế/ phí vận chuyển, đánh vào tâm lý muốn tiết kiệm của người mua.

Khi các quy định về giá cả và phí tiếp tục thay đổi giữa các thị trường, mức độ cảnh giác của người dùng và doanh nghiệp có thể suy giảm, từ đó làm tăng hiệu quả của các chiêu thức lừa đảo, đặc biệt đặc biệt là đối với các nhà bán lẻ vừa và nhỏ (SMEs).

Để đảm bảo an toàn, các chuyên gia Kaspersky khuyến nghị người dân cân nhắc kỹ nội dung chia sẻ trực tuyến, tránh tải lên hình ảnh cá nhân hoặc thông tin riêng tư khi tìm kiếm hay trò chuyện, luôn xác minh người gửi và liên kết. Đồng thời, đừng vội tin vào các email hay tin nhắn thông báo giảm giá, xác nhận đơn hàng hoặc khuyến mãi bất ngờ,...

Từ nay, người dân cần biết thao tác này của Zalo để tránh mất quyền lợi

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ Đông sang Tây, ai cũng làm AI: làng công nghệ năm 2025 sôi động hơn bao giờ hết nhờ 8 nhân vật này

Từ Đông sang Tây, ai cũng làm AI: làng công nghệ năm 2025 sôi động hơn bao giờ hết nhờ 8 nhân vật này Nổi bật

Người dùng ngân hàng cần đặc biệt chú ý vấn đề sau nếu không muốn bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản

Người dùng ngân hàng cần đặc biệt chú ý vấn đề sau nếu không muốn bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản Nổi bật

Được bạn chuyển khoản trả nợ 600 triệu đồng, nữ sinh 20 tuổi xác nhận đủ nhưng lại báo công an

Được bạn chuyển khoản trả nợ 600 triệu đồng, nữ sinh 20 tuổi xác nhận đủ nhưng lại báo công an

21:43 , 26/12/2025
Vì sao Trung Quốc học thành công công nghệ Đức, Nhật… nhưng không ai học lại được Trung Quốc?

Vì sao Trung Quốc học thành công công nghệ Đức, Nhật… nhưng không ai học lại được Trung Quốc?

18:32 , 26/12/2025
Cuối cùng Google cũng cho đổi địa chỉ Gmail, ai dùng mail từ thời “trẻ trâu” chắc mừng lắm

Cuối cùng Google cũng cho đổi địa chỉ Gmail, ai dùng mail từ thời “trẻ trâu” chắc mừng lắm

16:34 , 26/12/2025
Cảnh giác giả danh công an xã lừa cập nhật căn cước công dân

Cảnh giác giả danh công an xã lừa cập nhật căn cước công dân

15:35 , 26/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên