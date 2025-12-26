Cuối cùng Google cũng cho đổi địa chỉ Gmail, ai dùng mail từ thời “trẻ trâu” chắc mừng lắm

Google mới đây đã xác nhận đang "triển khai dần" một tính năng hoàn toàn mới cho phép người dùng thay đổi địa chỉ email ngay cả khi tài khoản sử dụng đuôi @gmail.com. Thông tin này xuất hiện trên một trang hỗ trợ chính thức của Google, đánh dấu sự thay đổi lớn so với chính sách tồn tại trong nhiều năm qua.

Trước đây, Google chỉ cho phép người dùng thay đổi email đăng nhập nếu tài khoản được liên kết với một địa chỉ email bên thứ ba. Với các tài khoản Gmail, Google từng khẳng định rằng nếu địa chỉ kết thúc bằng @gmail.com thì "thường không thể thay đổi". Tuy nhiên, điều này hiện đang được điều chỉnh.

Trên cùng trang hỗ trợ nói trên, Google đã bổ sung mô tả về một quy trình mới đang được "triển khai dần tới toàn bộ người dùng". Đáng chú ý, nội dung cập nhật này hiện mới chỉ hiển thị bằng tiếng Hindi, chưa có phiên bản tiếng Anh, và được phát hiện đầu tiên trong cộng đồng Google Pixel Hub trên Telegram. Theo nội dung đã được dịch lại, Google cho biết người dùng có thể thay đổi địa chỉ Gmail hiện tại sang một địa chỉ Gmail mới với tên người dùng khác.

Cụ thể, khi người dùng đổi địa chỉ Gmail, địa chỉ cũ sẽ không bị mất mà được chuyển thành một alias. Điều này đồng nghĩa với việc email gửi tới địa chỉ cũ và địa chỉ mới đều sẽ được nhận trong cùng một hộp thư. Dữ liệu tài khoản như ảnh, email, tin nhắn hay lịch sử sử dụng sẽ không bị ảnh hưởng, và người dùng vẫn có thể đăng nhập các dịch vụ của Google như Gmail, Maps, YouTube, Google Play hay Drive bằng cả hai địa chỉ.

Google cũng đặt ra một số giới hạn cho tính năng này. Sau khi thay đổi địa chỉ Gmail, người dùng sẽ không thể chỉnh sửa hoặc xóa địa chỉ email trong vòng 12 tháng. Địa chỉ Gmail cũ vẫn thuộc quyền sở hữu của người dùng và không thể bị người khác đăng ký lại. Mỗi tài khoản chỉ được phép thay đổi địa chỉ @gmail.com tối đa ba lần, tương ứng với tổng cộng bốn địa chỉ Gmail được gắn với cùng một tài khoản.

Ngoài ra, Google lưu ý rằng trong một số trường hợp, địa chỉ Gmail cũ vẫn có thể xuất hiện, chẳng hạn như ở các sự kiện trên Google Calendar được tạo trước thời điểm thay đổi. Người dùng cũng vẫn có thể gửi email bằng địa chỉ cũ sau khi đã chuyển sang địa chỉ mới.

Hiện tại, tính năng này vẫn chưa được kích hoạt rộng rãi cho tất cả người dùng. Google cho biết khi chính thức triển khai, người dùng sẽ có thể thực hiện việc đổi địa chỉ Gmail thông qua mục "My Account". Nhiều khả năng Google sẽ công bố thêm thông tin chi tiết trong thời gian tới, khi tính năng bắt đầu được mở rộng trên toàn cầu.